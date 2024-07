Lionel Messi y su festejo tras el título de Copa América: beso con Antonela Roccuzzo, abrazo con sus hijos y el mensaje en redes

Copa América 2024 - Argentina Colombia - El festejo de Lionel Messi y su familia tras la obtención de la Copa América

Era una noche maldita para él. La dolencia muscular que lo interrumpió en plena competencia lo había abandonado, pero ahora lo que lo había atacado era completamente inesperado. La gambeta que ensayó dentro del área terminó con su tobillo lesionado y la imagen de Lionel Messi bañado en lágrimas de dolor en el banco de suplentes, ya a los 66 minutos, recorría el mundo. Pero el destino jugó a su favor: Lautaro Martínez anotó el gol sobre el final del tiempo extra y le dio el bicampeonato a la selección argentina. Le dio el bicampeonato al golpeado capitán. Y las lágrimas se convirtieron en sonrisas.

Aunque casi no podía caminar por la inflamación del tobillo derecho, Leo se mostró sonriente, celebrando con sus compañeros y cuando los festejos estaban lejos de disiparse se sacó una foto familiar, con todos aquellos que lo acompañaron, en pleno escenario de celebración.

Las imágenes exclusivas desde el campo de juego que compartió la Conmebol en sus redes sociales mostraron también una escena íntima del futbolista de 37 años con sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) y sus sobrinos con una perlita: Mateo le reclamó la medalla de campeón.

El festejo de Lionel Messi con sus hijos

Otra de las escenas fue el beso que se regaló con su esposa Antonela Roccuzzo en una nueva celebración con Argentina. “Campeones de América. ¡Vamos Argentina!”, posteó ella en sus redes junto con dos fotos: la primera con los cinco integrantes de la familia y la otra de Leo hablando con sus tres hijos.

Si bien Messi omitió dar declaraciones tras el juego, sí repartió un mensaje en su perfil oficial de Instagram. “Una más...”, escribió abrazado a las dos copas, la que alzó en Brasil 2021 y la que acababa de levantar en el Hard Rock Stadium de Miami. Esta es la sexta corona en diez finales disputadas con la selección argentina tras haber ganado el Mundial Sub 20 2005, los Juegos Olímpicos del 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 previamente.

El posteo de Leo tras coronarse

Lo cierto es que no hay información sobre lo que le sucedió en el tobillo e incluso Lionel Scaloni, en una charla breve con los periodistas antes de subirse al micro que lo sacaba del estadio, aclaró: “No hablé después de todos los festejos. Sé que caminaba mal, ya vieron las imágenes. Ha sido bastante dura la cosa”.

Previamente, en conferencia, el DT se había referido a las lágrimas del capitán por tener que abandonar el campo de juego por lesión: “Leo tiene algo que creo que todo el mundo tiene que tener. Es el mejor futbolista de la historia y no quiere salir, y tiene el tobillo así y quiere seguir jugando. Yo prefiero a esos jugadores, no prefiero al jugador que a la primera de cambio sale. Prefiero eso. Y sus compañeros ven eso, que el tipo con 30 y pico de años quiere seguir estando, y quiere seguir aportando. Porque no es que él quiera jugar porque es egoísta, quiere jugar porque quiere ganar con sus compañeros y siente que deja de lado a sus compañeros. Esa es la clave de todo”.

El beso de festejo de Leo y Anto

Y agregó: “No quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros. Porque sabe que es un montón para sus compañeros, aún estando en esas condiciones y yo lo sé mejor que nadie. Ahora cuando sale, el que entra, o el equipo, se multiplica, porque ya no está el capitán y jugamos. Nos multiplicamos. Jugamos, a lo mejor de otra manera porque no está él, pero es la realidad. Tendría todo el mundo que tomar el ejemplo y no decir que no quiere salir... No quiere salir porque no quiere abandonar a sus compañeros. Esa es la realidad, se siente mal. Nació para estar adentro de una cancha de fútbol”.

Mientras se espera por información oficial sobre el tobillo de Messi, hay que recordar que en dos oportunidades a lo largo de su trayectoria tuvo problemas en esa misma zona de la pierna derecha: un esguince del ligamento lateral externo en el 2006 y otra distensión en el ligamento lateral interno tras la recordada entrada del defensor checo Tomas Ujfalusi.

Lionel Messi acompañado de su familia tras el título (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Leo con su hijo Mateo de la mano (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)