Messi y Di María lograron su sexto título con la selección argentina: el debate histórico que cerraron en el ranking de estrellas albiceleste

De María, Messi y Otamendi, con el trofeo de la Copa América (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras la conquista de Argentina en la Copa América luego de superar 1-0 a Colombia, Lionel Messi y Ángel Di María se convirtieron en los dos jugadores con más títulos en la historia de la selección argentina, ya sin debates posibles sobre esas coronaciones. La Pulga y Fideo subieron a lo más alto del podio al obtener la cuarta corona a nivel mayores, que se convirtió en la sexta con la camiseta Albiceleste contando también los juveniles.

Si sólo contabilizamos los equipos mayores, esto los ubica en el mismo rango que Oscar Ruggeri, quien ostentaba cuatro copas (incluyendo el Mundial 86) en su carrera vestido de celeste y blanco en la absoluta, algo de lo que también pueden jactarse Luis Islas, Gabriel Batistuta, Leonardo Rodríguez, Néstor Craviotto, Diego Simeone, Sergio Vázquez y Ricardo Altamirano, pero ahora también otros 15 futbolistas de esta plantilla que Lionel Scaloni llevó a Estados Unidos para la Copa América 2024

Al igual que Messi y Di María, también estuvieron en las cuatro obtenciones recientes Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Lautaro Martínez (Copa América 2021, Finalíssima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024).

El caso del Araña, sin embargo, tiene un punto especial: este es su quinto título a nivel selecciones si se le suma a su historial el Preolímpico Sub 23 de 2020. En ese caso, hay otros apellidos de esta nueva generación que tienen cuatro coronas sumando todo, como Alexis Mac Allister (Finalíssima 2022, Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024 y Preolímpico Sudamericano Sub 23 del 2020) y Nicolás González (Copa América 2021, Finalíssima del 2022, Copa América 2024 y Juegos Panamericanos 2019).

Copa América 2024 - Argentina Colombia - Resumen

Tampoco se puede pasar por alto que el listado completo a nivel histórico debe sumar a Alejandro Papu Gómez (Mundial Sub 20 de 2007, la Copa América 2021, Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022), Sergio Kun Agüero (Mundial Sub 20 de 2005, el Mundial Sub 20 del 2007, los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa América 2021) y Ángel Correa (Copa América 2021, Finalíssima 2022, el Mundial Qatar 2022 y Sudamericano Sub 20 de 2015).

Hay otros nombres de enorme relevancia que sumaron varias coronas a la historia de la Selección. Puntualmente el más resonante es el de Diego Armando Maradona, que tuvo su histórica consagración en el Mundial 86, pero también el Mundial Sub 20 de 1979 y la Copa de Campeones (hoy Finalíssima) de 1993 ante Dinamarca. Sin embargo, El Pelusa no fue parte de los planteles que en los 90 ganaron dos Copas América (91 y 93) o en el trofeo de la Copa Confederaciones de 1992.

A nivel histórico también merecen un apartado especial los apellidos de Manuel Seoane (1925, 27 y 29), el Atómico Mario Boyé (1945, 46 y 47), Bartolomé Colombo (1937, 45 y 46), Vicente De La Mata (1937, 45 y 46), Félix Loustau (1945, 46 y 47), Norberto Méndez (1945, 46 y 47), René Pontoni (1945, 46 y 47) y José Salomón (1941, 1945 y 46) los máximos ganadores de Copa América del país con tres cada uno cuando el certamen era conocido como Campeonato Sudamericano.

LOS FUTBOLISTAS CON MÁS TÍTULOS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

• Lionel Messi: 6 títulos

Leo ganó el Mundial Sub 20 de 2005, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

• Ángel Di María: 6 títulos

El Fideo alzó el Mundial Sub 20 de 2007, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Julián Álvarez: 5 títulos

Además de la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024, la Araña ganó el Preolímpico Sub 23 de 2020 (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)