La frase de Chicho Serna sobre el futuro de James Rodríguez que enloqueció a los hinchas de Boca Juniors

Mauricio "Chicho" Serna se refirió a los rumores de una posible llegada de James Rodríguez a Boca Juniors

James Rodríguez es la gran figura de Colombia en la Copa América que se disputa en los Estados Unidos y que jugará la final ante Argentina este domingo. El volante ofensivo es uno de los mejores futbolistas del certamen y a sus 33 años vive un renacer en su selección, el lugar en el que mostró su mejor versión a lo largo de su carrera. Este año no tiene continuidad en el San Pablo y hace un tiempo circularon rumores sobre una posible llegada a Boca Juniors.

Para aclarar el tema habló Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol del club xeneize. “Daría todo para que James se pusiera la camiseta de Boca. Siempre puede existir una posibilidad con los buenos jugadores. No quiero decir que pudo haberse dado una con él. No me meto ahí, pero es mucho más fácil llevar a uno que juega en Brasil”, explicó Chicho en una entrevista con TyC Sports.

“No sé si fue un mensaje por Instagram u otra red social. Un día le consultaron y dijo que le gustaría meterle pases gol a nuestro goleador (Edinson) Cavani. Seguramente que le gustaría. Yo creo que a los grandes futbolistas les gusta jugar en los grandes clubes”, agregó. Serna. James tiene contrato vigente con San Pablo hasta diciembre de 2025 y no es considerado por el técnico argentino Luis Zubeldía, por lo que su salida podría ser una posibilidad.

Las intenciones de Boca Juniors de reforzar su equipo han sido evidentes con las recientes incorporaciones de Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Brian Aguirre. Estos jugadores se están preparando para participar en la Copa Sudamericana y en la Liga Profesional. Mientras tanto, el consejo de fútbol acelera las negociaciones con otros posibles refuerzos como Federico Vera, de Unión, para integrar el equipo que competirá en los 16avos de final de la Sudamericana.

A sus 33 años James Rodríguez brilla en la Copa America (Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Serna aclaró que, aunque hay varios nombres propuestos por distintos motivos, James Rodríguez no fue un objetivo formal del club. El propio jugador negó cualquier contacto con Juan Román Riquelme y manifestó que no planea regresar a Argentina en este momento. “Yo creo que a los grandes futbolistas les gusta jugar en los grandes clubes”, afirmó Serna.

Por otro lado, ante la proximidad del repechaje de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, Boca Juniors necesita urgentemente un lateral derecho natural para cubrir las bajas en esa posición. Luis Advíncula sufre una inflamación en el tendón de Aquiles, Nicolás Figal tiene un esguince de tobillo y Lucas Blondel está fuera por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Por esta razón, el entrenador Diego Martínez ha solicitado refuerzos inmediatos en esa posición.

Aunque aún están en curso las negociaciones por Matías Galarza, Giuliano Galoppo y Carlos Palacios pensando a futuro, el foco actual está en lograr un acuerdo con la dirigencia de Unión para que Federico Vera pueda estar disponible para el partido del 17 de julio en Ecuador. Serna enfatizó que, a pesar de los desafíos, Boca Juniors está bien posicionado. “No creo que Boca esté desarmado por más de que sabemos que tres de los cuatro mediocampistas titulares están para la Selección Argentina y el cuarto (Guillermo ‘Pol’ Fernández) está suspendido.”

El consejo de fútbol de Boca Juniors continúa evaluando alternativas y haciendo esfuerzos significativos para fortalecer el plantel, a fin de competir en las instancias decisivas. La situación contractual y las futuras perspectivas de transferencias siguen siendo puntos de análisis y negociación mientras el equipo anticipa sus próximos desafíos en el torneo continental.

Así quedó el cuadro de la Copa América: