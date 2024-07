La pelea menos pensada entre Zverev y la novia de Taylor Fritz tras su derrota en octavos de final de Wimbledon

Zverev se quejó de algunas actitudes tras caer en Wimbledon

Alexander Zverev, el talentoso tenista alemán, fue eliminado en los octavos de final de Wimbledon tras ser derrotado por el estadounidense Taylor Fritz en un electrizante partido que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. El norteamericano triunfó con parciales de 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 6-3, en un duelo que se extendió a cinco sets, siendo considerado uno de los mejores encuentros de la presente edición del torneo.

Zverev, quien compitió con una protección en su rodilla debido a una lesión sufrida en el partido anterior contra Cameron Norrie, dejó escapar una ventaja de dos sets y sufrió un desplome físico en la quinta manga. Sin embargo, lo más sorprendente no fue la derrota en sí, sino las declaraciones del alemán al finalizar el encuentro, donde criticó la actitud de algunos de los presentes en la zona reservada para su rival.

El tenista alemán apuntó directamente contra Morgan Riddle, la novia de Taylor Fritz y una conocida influencer en redes sociales. “Su equipo es extremadamente respetuoso; el entrenador, segundo técnico, fisioterapeuta... Creo que hay otras personas ahí ajenas al mundo del tenis que quizá no han visto demasiados partidos. Su actitud fue muy exagerada”, expresó Zverev, señalando la conducta de Riddle durante el encuentro.

Morgan Riddle, quien es muy activa en la vida de su pareja durante los partidos, se mostró particularmente eufórica en esta ocasión. Tras la victoria de Fritz, Riddle publicó un mensaje en Instagram que generó más polémica: “Cuando mi hombre gana por las mujeres”, acompañado de un video en el que se la veía bailando y bebiendo, haciendo clara referencia a las acusaciones de violencia doméstica que Zverev ha enfrentado en su carrera. Antes del inicio del partido, también había publicado una foto con el texto: “animen fuerte, chicas”, publicaciones que se interpretaron como alusiones a los problemas legales del alemán.

Hace un mes, a comienzos de junio, se conoció que un tribunal alemán había cerrado el caso que se había iniciado tras la denuncia de la madre de su hijo, Brenda Patea. Según se informó, Zverev y su ex pareja llegaron a un acuerdo, por lo que el caso quedó cerrado tras el tercer día del proceso en el Juzgado de Primera Instancia del distrito de Tiergarten.

Un tenista se molestó con la novia de su rival tras perder en Wimbledon

La reacción de Zverev fue de evidente molestia, y aunque Riddle eliminó el video posteriormente, la foto permaneció en su perfil. Taylor Fritz, por su parte, no hizo comentarios sobre el comportamiento de su novia y se centró en celebrar su paso a los cuartos de final, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti.

La controversia en torno a su derrota opacó parcialmente una realidad innegable: Fritz alcanzó una de las mejores actuaciones de su carrera en un Grand Slam. Este avance iguala su mejor desempeño en Wimbledon, al llegar nuevamente a los cuartos de final como lo hizo en la temporada 2022. Además, el norteamericano ha mostrado una significativa consistencia en los torneos de Grand Slam, llegando también a los cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos de 2023 y en el Abierto de Australia de este año. Si consigue vencer a Musetti, el tenista de 26 años (12° del ranking) alcanzará su primera semifinal en un Grand Slam, un hito importante en su carrera.

Fritz y Riddle, quienes se conocieron durante la pandemia a través de una aplicación de citas, han mantenido una relación visible en el mundo del tenis. Riddle comentó el año pasado en una entrevista con The Sun que antes de conocerlo no sabía nada sobre tenis, pero que ahora disfruta ver a su pareja competir, aunque admitió que puede ser estresante: “Es muy divertido ver a Taylor durante los partidos porque ahora entiendo lo que sucede, lo cual es una gran ventaja y definitivamente lo hace más disfrutable. Normalmente me encanta cuando Taylor gana, esa suele ser la mejor parte de Wimbledon”.

La pareja se conoció durante la pandemia