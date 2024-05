Polémica en Roland Garros: Alexander Zverev participará del torneo en medio del juicio en su contra por violencia de género

Alexander Zverev y su ex pareja, Brenda Patea

Este lunes Alexander Zverev, número 4 del Ranking ATP, debutará frente a Rafael Nadal en el Abierto de Francia, más conocido como Roland Garros. Será en un contexto delicado para el alemán, ya que cuatro días más tarde comenzará el juicio por supuesta violencia de género contra su ex pareja y madre de su hija, Brenda Patea.

En octubre de 2023, un tribunal de Berlín le impuso al tenista una multa de 450.000 euros (USD 476.000) por violencia conyugal. Después de que se conociera la condena, los abogados del deportista germano emitieron un comunicado rechazando el fallo y asegurando que las pruebas no son suficientes.

Al haber negado esa determinación judicial, el proceso por la denuncia continuó y el viernes 31 de mayo comenzará el juicio, sin la presencia de Zverev. “No, estoy aquí. Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, sé lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda. Por eso puedo jugar tranquilamente y mis resultados, especialmente mi título en Roma, lo han probado”, dijo Alexander en testimonios consignaos por Marca en la previa a Roland Garros.

En tanto que Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, aseguró este domingo que la mejor raqueta alemana en la actualidad podrá estar en el cuadro principal “porque se le considera inocente mientras se celebre el juicio”.

Alexander Zverev debutará frente a Rafael Nadal en Roland Garros (REUTERS/Yves Herman)

Zverev y Patea estuvieron en pareja durante casi un año, hasta que en agosto de 2020 informaron su separación. Aunque, al poco tiempo la mujer anunció su embarazo: “Estoy en la vigésima semana de embarazo, estoy esperando un hijo de Alex”, confirmó en una entrevista a la revista Gala en octubre de aquel año. Allí también negó compartir la custodia de la niña.

Aunque, días más tarde, el tenista se refirió al tema y confió que “estoy muy feliz con el bebé. Aunque Brenda y yo ya no estemos juntos, mantenemos una buena relación y asumiré mi responsabilidad como padre”. Luego, ella lo denunció por maltrato en Alemania y él fue sido multado, aunque al rechazar el fallo se reabrió el caso.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zverev se ve involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, la ex tenista Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”.

Zverev, actual número 4 del Ranking ATP, iniciará este lunes su camino en Roland Garros con el objetivo de poder quedarse con el título. Se trata del segundo Grand Slam del año, sobre polvo de ladrillo. El tradicional evento parisino terminará el 9 de junio.

El tenista germano de 27 años ganó 21 títulos de la ATP y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su acción en Roland Garros la abrirá ante Rafa Nadal, que a sus 37 años volvió a jugar en abril luego de 102 días marginado por sus lesiones.