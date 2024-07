El origen de las acusaciones por falso testimonio que afecta al Consejo de Fútbol de Boca Juniors

Los miembros del consejo fueron imputados por presunto encubrimiento de abuso sexual

La causa por el presunto encubrimiento de abuso sexual que les imputó el fiscal Marcelo Martínez Burgos a los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca sigue generando novedades y cayó como una bomba en la institución Xeneize. Por un lado se planteó la disputa de la competencia entre los juzgados 24 y 59, ya que ambos dicen que la causa la debe llevar su colega, por lo que la Cámara deberá resolver si se la queda el magistrado Alfredo Godoy o el juez Carlos Marcelo Bruniard, donde está la otra causa vinculada al hecho, que se les sigue a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado por falso testimonio. Y recién después de esa decisión se podrían tomar las indagatorias requeridas por el fiscal, que también tuvo a su cargo el juicio contra el ex director técnico del fútbol femenino, Jorge Martínez, que fue condenado a un año de prisión en suspenso por el abuso sexual simple sobre la ex jefa de prensa de la actividad, Florencia Marcó.

Y por otro lado Sebastián Rodríguez, el abogado del Patrón Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado, hizo una puntualización de cómo según el club sucedieron los hechos para intentar demostrar que sus defendidos no incurrieron en el delito de encubrimiento que se les imputa y tiene hasta tres años de prisión.

“Quieren dar vueltas sobre un asunto que para nosotros está claro”, afirma el letrado. Y cuenta: “Ella se presenta el 31/1/23 a Recursos Humanos del club porque debía retomar su actividad y pide licencia porque denuncia que Martínez la había abusado (cuando durante todo el 2022 nunca dijo eso). Al día siguiente va a comisión de género y vuelve a pedir vacaciones y 24 horas después la entrevista un equipo interdisciplinario ya que ella requería urgencia, se le aconseja que denuncie y haga terapia. Pero manifiesta que no quiere denunciar y entonces se le otorga la licencia y el equipo interdisciplinario hace un dictamen a mediados de mes que eleva a la secretaría del club y así el 17 de febrero se ordena instruir sumario administrativo interno y se designa un instructor. Pero a comienzos de abril al enterarse por los medios de comunicación que Marcó había realizado una denuncia judicial y después de certificar que esto era así, se archiva el sumario hasta esperar la decisión de la Justicia para evitar resoluciones contradictorias. En paralelo y ante el conocimiento de la denuncia se licencia a Martínez separándolo del plantel femenino y cuando se termina su contrato a fin de 2023 no se le renueva. Esta es la verdadera historia y por eso no se entiende la acusación sobre Bermúdez, Cascini y Delgado”.

Consultada sobre este particular, Andrea Lucangioli, la abogada de Marcó, dice que Rodríguez tergiversa hechos y fechas. “El club no hizo nada para contenerla y lo que intentó fue disuadirla y estirar los tiempos. Esto quedó clarísimo en el juicio a Martínez y por algo el fiscal ahora imputó a los tres integrantes del Consejo y también a Adriana Bravo, la ex vicepresidente y por entonces titular del departamento de igualdad e inclusión por encubrimiento”.

Florencia Marco, denunció a Martínez por abuso sexual en Boca

Y la víctima, Marcó, agrega: “Entre marzo de 2022 y enero 2023 hablé con el Consejo de Fútbol y directivos de Boca sobre las situaciones de abuso y violencia que estábamos viviendo por parte del DT, donde les detallé puntualmente lo que estaba sufriendo. Como no hacían nada el 31/01/23 presenté la denuncia en Recursos Humanos y en el Departamento de Inclusión e Igualdad y al día siguiente se abrió el protocolo con una entrevista realizada por la abogada y la psicóloga de dicho departamento y en el juicio la misma psicóloga declaró que no habían tomado acción porque no consideró grave el hecho denunciado. Es más, la respuesta fue que debía reintegrarme a mis labores. Por eso hice uso de mis vacaciones, para no ir a trabajar junto a mi abusador. Cuando retomo mis actividades el 23 de febrero veo que nada cambió y al día siguiente el club me da la licencia sin explicar por qué. Viendo lo que sucedía, decidí realizar el 7/3/23 la denuncia judicial que toma estado público el 3 de abril. Para esa fecha, ellos sabían todo lo que había ocurrido. Pero todo. Y siempre lo encubrieron pensando que no iba a pasar nada”.

Así las cosas y tras tomar 22 declaraciones testimoniales, el fiscal Martínez Burgos avanzó contra los ex jugadores. Ambas partes dicen cosas absolutamente contradictorias. Y ahora será la Justicia la que definirá quién tiene razón.