Otro hito para Faustino Oro: venció al número 2 del ajedrez en el mundo en una partida de 3 minutos

Faustino Oro le ganó al gran maestro Hikaru Nakamura

Faustino Oro volvió a sorprender a los seguidores del ajedrez mundial pocos días después de haberse consagrado como el maestro internacional más joven en lograrlo en la historia. En una partida blitz en la plataforma Chess.com, derrotó al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura. Este torneo, denominado Arena Kings, se celebra todos los miércoles y se juega con un tiempo límite de tres minutos por partida más dos segundos de agregado por cada movimiento.

Fausti, que logró el hito de convertirse en maestro internacional con 10 años, 8 meses y 16 días, para romper el récord que estaba en poder de Abhimanyu Mishra (EEUU) desde 2019, se impuso a Nakamura, que en la actualidad es número dos del ranking mundial de la FIDE y un reconocido especialista en partidas de este tipo.

El certamen online Arena Kings se ha convertido en un evento clave para ajedrecistas de todo el mundo, proporcionando una plataforma donde se pueden medir con algunos de los mayores talentos del ajedrez. En ese contexto, Nakamura, además de ser un maestro en este formato, se convirtió es uno de los streamers más populares de la comunidad, lo que añadió aún más relevancia a la victoria de Oro.

Estas partidas especiales son un formato de juego rápido en el que no hay incrementos de tiempo. Esto aumenta la tensión, rapidez y precisión en cada movimiento de los jugadores. El enfrentamiento se realizó este miércoles, y Oro, jugando con las piezas blancas, superó al N° 2 del mundo. Una vez que se confirmó el triunfo, Fausti no ocultó su alegría y celebró con un “¡Le ganamos a Hikaru!”, exclamó el argentino, que terminó en el puesto 8° entre más de 1.600 jugadores. Su récord fue de 19 triunfos y sólo cinco derrotas en el torneo.

El joven ajedrecista argentino venció a Hikaru Nakamura (REUTERS)

Es importante recordar que, hace unos meses, Faustino logró derrotar al noruego Magnus Carlsen, quien ostenta el título de número uno del mundo y además es considerado uno de los mejores ajedrecistas de la era moderna. Fue en marzo cuando el joven fanático del club Vélez en Argentina superó al noruego en una partida “bullet” (un minuto para cada jugador) correspondiente al circuito de torneos Bullet Brawl que semanalmente se lleva a cabo por Internet en el sitio Chess.com.

En aquel torneo del circuito Bullet Brawl, Oro ya había conseguido éxitos destacados como la victoria ante el propino Nakamura (el mejor del planeta en ese ritmo) y había vencido a la mayoría de los mejores jugadores del ranking hasta que llegó la hora de vencer a Carlsen.

“¡Por fin me ha tocado jugar con Carlsen!”, fue su primer comentario en su canal. E inmediatamente comenzó el juego. La partida fue electrizante, el argentino llevó las piezas blancas, y tras salir indemne de la apertura, se lo notó más confiado. Incluso, con su habitual humor dijo en un momento determinado: “Si pierdo yo en esta posición me tengo que retirar del ajedrez”, dijo. La rendición de Carlsen llegó cuando no respondió a la nueva jugada de Faustino. El considerado como el “Messi del Ajedrez” comprendió que su rival había abandonado y recién allí dio rienda suelta al festejo levantando sus brazos y gritando: “Le gané a Carlsen”.