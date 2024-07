El impactante tatuaje que se hizo el Pipa Benedetto: el posteo con indumentaria de Boca en medio de la incertidumbre sobre su futuro

El nuevo tatuaje que luce Darío Benedetto y representa a un popular videojuego (Instagram @pipabenedetto)

Boca Juniors continúa con sus entrenamientos de cara al segundo semestre del año, y mientras aguarda por conocer cuál será su futuro en el equipo, Darío Benedetto sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en las que se lo observa con un nuevo e impactante tatuaje.

El Pipa, quien no es tenido en cuenta por Diego Martínez y se espera una inminente salida del conjunto de la Ribera en este mercado de pases, compartió dos historias en su cuenta personal de Instagram que no pasaron inadvertidas.

En la primera publicación, el delantero de 34 años aparece corriendo en la práctica de Boca con la indumentaria oficial del equipo y la frase: “Siempre para adelante. Para atrás, ni para tomar impulso”.

La siguiente imagen muestra a Benedetto con las piernas dentro de una pileta cubierta, luciendo un short de Boca y el torso desnudo. El detalle es que el Pipa tiene un gigantesco tatuaje que le cubre todo el torso. En el nuevo dibujo, se observa uno de los personajes del famoso videojuego Call of Duty con una ametralladora.

El posteo de Darío Benedetto en el segundo turno de entrenamientos con Boca Juniors (Instagram @pipabenedetto)

El futuro de Benedetto en Boca parece estar escrito y el delantero surgido de Arsenal de Sarandí no continuará en el plantel, a pesar de que tiene contrato vigente con el club hasta fin de año. El entorno del jugador espera que el Xeneize lo transfiera a otro club del exterior (se mencionaban ofertas de México y Estados Unidos).

No es la primera vez que se habla del futuro de Benedetto, quien perdió el puesto con la llegada de Edinson Cavani y el gran momento de Miguel Merentiel. Con Diego Martínez como entrenador, Pipa tampoco es la primera opción en el banco, ya que el DT prioriza la velocidad de Luca Langoni. Además, en las últimas horas, Boca cerró con el centroatacante con pasado reciente en Banfield: Milton Giménez.

Este medio adelantó en mayo que Darío Benedetto tendría tomada la decisión de no renovar con Boca Juniors más allá de diciembre cuando culmine su contrato. Desde el club no hay precisiones, pero a juzgar por los últimos gestos tampoco tiene en los planes a Pipa.

Es por ello que desde el entorno del ex delantero del Olympique de Marsella y Elche CF esperan por un gesto de los directivos xeneizes para alcanzar un acuerdo y que Pipa pueda irse libre. Ofertas no le faltan, pero estos clubes interesados no pondrán dinero por el pase de un futbolista que en pocos meses quedará en libertad de acción.

Darío Benedetto entrenando en Boca Juniors. El Pipa no seguiría en el club de la Ribera (REUTERS/Ricardo Moraes)

En cuanto a los posibles destinos que tendría el delantero, en el horizonte estaría México, donde ya jugó en América y Xolos de Tijuana, que volvieron a posar sus ojos. Además, mostraron interés Cruz Azul y Pumas. En tanto, desde la Major League de los Estados Unidos también están expectantes con lo que ocurra con el futuro de Pipa. Las franquicias de Atlanta United y Los Ángeles FC son las más interesadas en el delantero.

Darío Benedetto apenas disputó 13 partidos en este 2024, tres de ellos como titular, y marcó solo un gol en 371 minutos de juego. Pese a ello, en caso de irse, Pipa dejará un sello en el club donde tuvo dos pasos en los que sumó 71 goles en 172 partidos. Además, ganó seis campeonatos: Superliga 2016/17 y 2017/18, Supercopa 2019, Copa de la Liga y Liga Profesional 2022, Supercopa 2023.