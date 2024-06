Martín Demichelis también refuerza a su cuerpo técnico en River Plate: sumó a un ex Racing como ayudante de campo

Martín Demichelis sumará un nuevo ayudante de campo (Foto Baires)

Tras sufrir algunos golpes inesperados, como la eliminación de la Copa Argentina a manos de Temperley o la derrota antes del parate por la Copa América ante Deportivo Riestra, en River Plate se avizoran tiempos de cambios. Además de los jugadores que buscarán un nuevo destino y los fichajes que la dirigencia intentará cerrar para dar un salto de calidad de cara a la recta final de la Copa Libertadores y la Liga Profesional, también se dieron novedades dentro del cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis.

Según le confirmaron a Infobae desde el conjunto millonario, de cara al inicio de esta pretemporada los de Núñez contarán con un nuevo ayudante de campo, además de Javier Pinola y Germán Lux. El que se sumará al staff será Sebastián Grazzini, quien conoce a Micho y ha tenido experiencia al frente de dos equipos en Primera División. Trabajará con el plantel en los entrenamientos, pero durante los partidos asistirá desde la platea.

Sebastián Grazzini será el nuevo ayudante de campo de Martín Demichelis

Aunque son de diferente categoría, ambos se conocieron en la pensión de River Plate. El Mago comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Racing (hizo dupla técnica en la Reserva junto a Ezequiel Videla), para luego conducir al primer equipo del conjunto de Avellaneda durante ocho juegos en un interinato (tres victorias, tres empates y dos derrotas). Logró clasificar al equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero sucumbió por penales ante Rosario Central, quien luego se quedaría con el título. Al inicio de este año tuvo un breve paso por Platense, donde cosechó una victoria, tres igualdades y tres caídas.

En mayo de este año, durante una entrevista con ESPN, el ex futbolista de Newell’s, Racing, All Boys y Chicago Fire, entre otros, elogió abiertamente al estratega del conjunto de Núñez: “Del fútbol argentino el que más me gusta es Demichelis. Le estaban pegando y yo por dentro.... Tuve la posibilidad de juntarme con él, de charlar, y siento que está un paso arriba. Es una persona súper preparada. A veces me duele que le peguen tanto. Como país lo tenemos que cuidar. No sé cuántos entrenadores están capacitados de esa manera. Es un ejemplo a copiar”. Y luego, añadió: “Esto es un juego anímico y él está pagando por ahí la eliminación de la Copa Argentina. Vi los partidos anteriores y él ganaba fácil. Muchas veces es injusto, pero nos tenemos que adaptar porque el sistema es así”.

Grazzini elogió el trabajo de Martín Demichelis en River

“Yo lo veo sólido. Lo que vi de River, sacando algo con Nacional, que hubo confusión... veo partidos y River es un equipo que me genera inspiración. Juega con un esquema cuando ataca, con otro cuando defiende, cosa que están haciendo grandes entrenadores afuera”, remarcó el entrenador de 43 años.

De esta manera, Sebastián Grazzini pasará a ser uno de los nuevos laderos de Martín Demichelis en el Millonario y será una de las caras nuevas en el River Camp, cuando el 1 de julio inicien los trabajos de pretemporada. La puesta a punto para afrontar el segundo semestre del año luego se trasladará, desde el 5 de ese mismo mes, al Hotel Hilton Pilar, escenario que le ganó la pulseada al Sofitel de Cardales para ser el búnker millonario.

Este alojamiento de cinco estrellas ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires será la base de operaciones del club hasta el 13 de julio. Uno de los motivos que inclinó la balanza fueron los campos de entrenamiento que puede utilizar (no obstante, River Plate envió a sus cancheros para acondicionar el césped y dejarlo lo más parecido posible al del Monumental, donde los futbolistas montaron una verdadera fortaleza).

Con la mira en llegar en óptimas condiciones a la reactivación de la Liga Profesional (el fin de semana del 21 de julio recibirá a Lanús en el estadio Monumental) y el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba (miércoles 14 de agosto en el Mario Alberto Kempes), River Plate afrontará dos amistosos internacionales.

El primero será el martes 9 de julio contra Millonarios de Colombia, mientras que el segundo se producirá el sábado 13 de julio contra Olimpia de Paraguay. Ambos serán con público y en el Antonio Vespucio Liberti.