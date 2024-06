El Europibe que está cerca, la venta que se cayó y los dos apuntados de Selección: el mercado de pases de River Plate

River Plate se mueve dentro del mercado de pases (REUTERS/Cristina Sille)

La Copa América y la Eurocopa acaparan todas las miradas dentro del mundo del fútbol. Sin embargo, tanto los principales dirigentes de River Plate, como Enzo Francescoli y Leo Ponzio, no descansan y se mueven por estas horas para intentar cerrar las primeras caras nuevas de cara al inicio de la pretemporada (el 1 de julio en el River Camp, y desde el 5 estarán instalados en un lujoso hotel en Pilar).

No obstante, poco antes del inicio del encuentro entre Argentina-Chile, una noticia retumbó con fuerza dentro de los pasillos del Monumental. El pase de Héctor David Martínez a Pumas de la UNAM se cayó por completo.

Esta noticia fue tomada por sorpresa, ya que el marcador central se encontraba en México e incluso declaró ante los medios locales como nuevo refuerzo del conjunto universitario. “Estoy contento de llegar a este gran club. Me fui de un club grandísimo y llego a otro grande, con muchas expectativas, tengo muy clara la responsabilidad y estoy contento. Hace poco había renovado con River Plate, si bien no tenía muchos minutos, mi idea era salir. Se contactaron conmigo a través de mi representante, me gustó la idea, el proyecto. Ya estuve mirando un poco la clase de jugadores que hay, la verdad es que son muy buenos. Me trataré de adaptar lo más rápido posible al equipo”, manifestó.

Se cayó el pase de David Martínez a Pumas y deberá buscar un nuevo destino (@RiverPlate)

El defensor argentino iba a desembarcar a préstamo con cargo (450 mil dólares) y con una obligación de compra de 3 millones de la moneda estadounidense en caso que el futbolista dispute el 60 por ciento de los partidos de la temporada. Sin embargo, unas diferencias de último momento hicieron caer toda la operación. “El Club Universidad Nacional informa que por no convenir a los intereses de ninguna de las partes involucradas en la contratación de David Martínez, el jugador no llegará a nuestra institución”, expresó el equipo mexicano mediante un comunicado.

Franco Carboni llegaría a River Plate para reforzar el lateral izquierdo

En paralelo, en Núñez también se mueven para cerrar incorporaciones, más allá de la “repesca” de Felipe Peña Biafore tras su buen desempeño en Lanús. El que pareciera estar próximo de estampar su firma con el Millonario es el joven Franco Carboni, hermano mayor de Valentín, quien actualmente se encuentra disputando la Copa América en Estados Unidos.

El zurdo surgió de las inferiores de Lanús como un habilidoso volante, pero desde su desembarco al fútbol italiano se fue convirtiendo en un lateral izquierdo. Las tratativas rondan alrededor de un préstamo por 18 meses y restaría definir el cargo y si habrá opción de compra.

Su pase pertenece al Inter, pero la actual temporada pasó por Monza (en el primer semestre solamente disputó un encuentro) y Ternana Calcio. En el cuadro de la Serie B tuvo continuidad, al jugar 21 partidos y aportar un gol. El marcador de punta de 1.90 metros anteriormente vistió la camiseta del Cagliari en la Segunda División. Tiene 21 años y llegaría para competir por un lugar con Enzo Díaz y Milton Casco.

River busca cerrar cuanto antes la llegada del paraguayo Adam Bareiro (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

La novela de esta ventana de transferencias también estaría cerca de tener un final feliz. En las últimas horas tanto River Plate como San Lorenzo acercaron posturas por la transferencia del goleador paraguayo Adam Bareiro. En un nuevo giro, las negociaciones ahora se centran en estipular un monto, sin la inclusión de jugadores en el medio.

Los de Núñez pagarían cerca de 5 millones de dólares, ya que pondrían unos 2.7 millones y cancelarían la deuda que mantiene Banfield con Necaxa de México por Milton Giménez (sería con la opción de compra de José Paradela), quien recalaría en Boedo para sustituir al punta guaraní. Además, podría obtener una plusvalía en caso de una futura venta.

Agustín Palavecino, presentado en Necaxa

Vale destacar que Necaxa también anunció la llegada de otro hombre del Millonario. Tal como anticipó este medio, el mediocampista Agustín Palavecino fue presentado en la entidad de Ciudad de México. Recaló a préstamo con cargo de 300 mil dólares brutos y una opción de compra por el ciento por ciento del pase en 3.6 millones brutos (River Plate ostenta el 65 por ciento de la ficha, mientras que el 35 restante se lo reparten entre Platense y Deportivo Cali de Colombia).

También se buscará concretar la contratación del arquero Jeremías Ledesma, quien acaba de descender a la Segunda División de España con el Cádiz y se encuentra bajo la órbita de Lionel Scaloni (estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio). Es el gran objetivo para que pelee por un lugar debajo de los tres palos junto a Franco Armani ante la inminente salida de Ezequiel Centurión.

Jeremías Ledesma, el arquero apuntado por River Plate (REUTERS/Juan Medina)

Aunque los dirigentes andaluces públicamente se mostraron tajantes en solicitar los 5 millones de euros de su cláusula de salida, en River Plate confían en que podrán negociar y concretar su arribo en los próximos días.

Al margen de la situación de Héctor David Martínez (todo hace indicar que buscará un nuevo destino para obtener continuidad), se avizoran novedades en la última línea del conjunto millonario. En las últimas horas se conoció el interés del Al-Qadsiah, club que acaba de ascender a la Primera División de Arabia Saudita, por el chileno Paulo Díaz, un pilar dentro del esquema diseñado por Martín Demichelis. Su cláusula de salida es de 8 millones de euros, un monto asumible para la entidad árabe.

Por otro lado, las charlas con Vélez por el joven Valentín Gómez parecen estancadas. Hasta el momento el Fortín rechazó todos los ofrecimientos que llegaron desde Núñez y solicitan los 10 millones de dólares de su cláusula. Además, se aguarda por la finalización de la Copa América para intentar avanzar por la posibilidad de repatriar al campeón del mundo Germán Pezzella.