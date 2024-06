Cómo está Messi tras la molestia que asustó a todos en el triunfo de Argentina ante Chile: cuándo volvería a jugar

Copa América 2024 - Chile vs Argentina - Golpe a Messi de Suazo

La victoria de la selección argentina ante Chile significó su décimo partido sin perder en la Copa América desde aquella caída ante Brasil en las semifinales de 2019. A lo largo de esa racha, acumuló ocho victorias y dos empates, números que provocan una mayor ilusión en el desafío de repetir la corona de 2021 obtenida ante el Scratch en el Maracaná. Sin embargo, estas cuestiones quedaron en un segundo plano después del triunfo contra la Roja por 1-0 en los Estados Unidos, a causa de las preocupaciones despertadas en torno al estado físico de Lionel Messi.

El mejor jugador del mundo se tocó el aductor derecho en distintos momentos del primer tiempo e incluso requirió asistencia médica después de una infracción de Gabriel Suazo en mitad de cancha. Su salida para afrontar los segundos 45 minutos representó un signo de tranquilidad para los fanáticos y la clasificación a los cuartos de final con una fecha de antelación posibilitará darle descanso al 10 para que llegue óptimo al decisivo cruce.

En conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni había sembrado dudas sobre cómo se encontraba la figura e hizo mención a la jugada final del cotejo: “No hablé después del partido con Leo. Terminó jugando. Hizo la carrera con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) durante 50 metros y es la última imagen que tengo. No puedo decir más porque no los vi a ellos”. Más allá de estas sensaciones, Infobae pudo confirmar que se le realizarán estudios a modo de precaución entre este miércoles y jueves en Miami por la molestia física en el área afectada.

La delegación Albiceleste es optimista sobre la recuperación de Messi,. Cabe recordar, Leo también experimentó un cuadro febril en la previa al duelo por la segunda fecha del Grupo A, pero fue muy leve. Esto le ayudó a poder completar los 90 minutos en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Messi habló del problema muscular que sufrió en el encuentro ante Chile.

Los resultados de los análisis marcarán los pasos a seguir para enfocarse en su puesta a punto, aunque ya hay una decisión tomada: lo más probable es que no juegue el encuentro de la última jornada de la zona ante Perú, este sábado desde las 21 en el Hard Rock Stadium, bajo el fin de preservarlo y que llegue sin apuro a los cuartos. Si Argentina termina primera de su grupo, volvería a jugar el jueves 4 de julio en Houston. Si finaliza segunda, lo hará el viernes 5 en Arlington, Texas.

El pálpito es que podrá regresar para esa fecha sin problema y hay una serie de indicios positivos que van en esa vía. Al dato de haber completado el compromiso se añade a su buen ánimo para atender a múltiples medios en la zona mixta después del partido de la Selección. Allí, definió cómo se sentía: “Qué se yo. Terminé jugando. Un poco me molesta. Espero que sea la molestia y que no sea nada grave”.

Otro de los detalles que no pasó por alto fue su rostro sonriente para recibir con muchas ganas un regalo realizado por un grupo de periodistas, que le obsequiaron una camiseta roja característica de los Chicago Bulls, que tenía el número que utilizó Michael Jordan y el nombre del emblema del baloncesto.

Esto sucedió días después de confesar su admiración por quien marcó la historia de la NBA. Messi lo había exteriorizado en una entrevista para el canal de YouTube, Clank!: “Me parece a nivel deportivo lo más groso que hay. Después de haber visto la serie de él y conocer un poco más, es impresionante. Eso me acercó mucho más y conocer más de lo que fue él y es una lastima que no haya podido vivir esa época. Verlo en vivo me hubiese encantado. La verdad es que no sé mucho de básquet ni soy muy seguidor pero creo que fue algo diferente en todos los deportes, no solo en el basquet. Es una admiración muy grande… me pidieron tantas fotos, y tener una con él sería re lindo”.

Su salida del equipo no será la única para el cruce ante Perú porque Scaloni ya confirmó que habrá una rotación: “Estamos satisfechos porque ahora podremos disfrutar unos días y hacer jugar a los chicos que también lo merecen. Para el próximo partido, lo justo, y creo que así será, es que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque los necesito ver y lo merecen”. Asegurará el primer lugar del grupo si al menos empata o incluso si pierde y Canadá no le gana a Chile.

