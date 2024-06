Tras la victoria ante Chile, cuándo vuelve a jugar Argentina y qué necesita para terminar primero en su grupo de la Copa América

La Argentina venció a Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América (REUTERS/Agustín Marcarian)

La selección argentina venció 1-0 a Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América. El elenco dirigido por Lionel Scaloni lidera el Grupo A y tendrá tres resultados posibles para asegurarse la punta. Vale recordar que se clasificarán los dos primeros de cada una de las cuatros zonas. La Albiceleste manda con puntaje perfecto tras dos fechas (6 unidades) y lo escoltan Canadá (3), Chile (1) y Perú (1).

La última jornada será este sábado y los dos partidos del grupo (la Albiceleste contra Perú y Canadá ante Chile) se jugarán a la misma hora (21 de Argentina). Una victoria y un empate ante los incaicos le permitirá a la Argentina asegurarse el primer puesto más allá de una victoria de los norteamericanos sobre los trasandinos. Incluso una derrota del campeón del mundo podría dejarlo igual en la vanguardia más allá de un eventual triunfo de Canadá porque si bien igualarían en unidades, hoy los dirigidos por Scaloni tienen mejor diferencia de gol (+3 / -1).

En ese escenario de una hipotética derrota ante la Bicolor, los canadienses deberían imponerse por más de cuatro goles sobre La Roja, que también buscará su chance de clasificación, lo mismo que los incaicos. Ambos tienen la misma diferencia de gol que los norteamericanos (-1).

Cómo seguiría el camino hacia la final.

En la siguiente instancia, dos equipos del grupo de Argentina se cruzarán con los del B. Así se conformarán los cruces y se sabrán cómo quedarán las llaves y el camino hacia la gran final el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami.

En el presente escenario, tomando las actuales posiciones de los grupos, en caso de terminar primero en su zona la Argentina jugaría contra México en la siguiente instancia. Si finaliza segundo en el zona, se cruzaría con Venezuela, que hoy es primero en el Grupo B. En caso de avanzar como líder y superar en el hipotético duelo a los aztecas, en las semifinales lo esperará el ganador entre el que sea primero en el Grupo B, Venezuela, y el segundo del A, hoy Canadá.

Del otro lado del cuadro aparecen los equipos del Grupo C y D. Hoy los cruces serían Uruguay (primero del C) vs. Brasil o Panamá (segundos del D), que empataron sin goles en el debut. En de que sea la Verdeamarela se daría una nueva edición del clásico y el choque más fuerte en cuartos de final. En el otro choque se verían las caras Estados Unidos (segundo del C) y Colombia (primero del D).

Los ganadores se verán las caras en las semifinales y el vencedor también llegará a Miami, al igual que el mejor de la llave de Argentina. Cabe recordar que habrá partido por el tercer puesto, el sábado 13 de julio en el Bank Of America Stadium en Charlotte.

La agenda de partidos:

Esta edición número 48 presenta la particularidad de tener a seis equipos de la Concacaf, como pasó en 2016, en la Copa América Centenario. En otras ocasiones hubo equipos de Norte y Centro América que fueron invitados a formar parte como fueron los casos de Estados Unidos y México.

La Argentina es el vigente campeón del certamen y busca revalidar la corona conseguida en Brasil 2021, cuando superó en la final al local 1-0 con un golazo de Ángel Di María, quien está jugando sus últimos partidos en el seleccionado. Aquella vez la Albiceleste terminó con una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores.

Fue el primero de los tres títulos que consiguió el proceso a cargo de Scaloni, que luego continuó en 2022 con La Finalissima y el Mundial Qatar 2022, que le permitió a la Argentina lograr su ansiada tercera estrella.

La presente edición es una base para los Estados Unidos de cara a lo que pasará en dos años con el Mundial que se jugará en aquel país, Canadá y México.

EL GRUPO A

EL GRUPO B

EL GRUPO C

EL GRUPO D