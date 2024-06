La palabra de Scaloni tras el difícil triunfo de Argentina ante Chile: qué tiene Messi, los cambios masivos que planea y un curioso ida y vuelta con un periodista

El entrenador, Lionel Scaloni, vivió a flor de piel el partido en Nueva Jersey (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina ganó un partido clave por 1-0 ante Chile para sacar boleto a los cuartos de final de la Copa América. El vigente campeón demoró 87 minutos en abrir el resultado y conquistó su segundo triunfo consecutivo después del excelente debut con victoria ante Canadá para alegría del entrenador, Lionel Scaloni, que dejó distintas definiciones en conferencia de prensa.

“Fue un triunfo merecido, el partido no estaba fácil, y se ganó en el momento menos esperado porque ya se estaba yendo. Pero el equipo siguió creyendo, atacando. Argentina hizo todo el gasto, pero ha sido un rival muy duro. Chile está muy bien trabajado, Ricardo (Gareca) está haciendo un gran trabajo”, elogió a su adversario y a su compatriota DT como parte de su análisis.

Además de la tensión que ofreció el juego, se adosó la incertidumbre por los gestos de dolor del capitán Lionel Messi en el aductor derecho. “No hablé después del partido con Leo. Terminó jugando. Hizo la carrera con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) durante 50 metros y es la última imagen que tengo. No puedo decir más porque no los vi a ellos”, explicó. “Se le cargó un poco el aductor”, sumó Dibu Martínez. “Qué se yo. Terminé jugando. Un poco me molesta. Espero que sea la molestia y que no sea nada grave”, aportó el propio Diez, que preocupó a todos en la delegación.

De todos modos, existe la posibilidad de que el capitán, de flamantes 37 años, al menos no juegue todo el match el sábado frente a Perú, por la última fecha del Grupo A. “Lo que hay que rescatar es que el equipo siempre da la cara de alguna manera. Las cosas que planteamos, las hicimos. Salió bien e hicimos un buen partido. No sé si es mejor o peor, pero esta es la dificultad que tiene esta Copa América. Estamos satisfechos porque ahora podremos disfrutar unos días y hacer jugar a los chicos que también lo merecen”, anticipó.

“Para el próximo partido, lo justo, y creo que así será, es que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque los necesito ver y lo merecen”, martilló.

Copa América 2024 - Chile vs Argentina - Resumen del partido

OTRAS DEFINICIONES DE SCALONI

El temple de la Selección en los partidos ásperos

“El equipo siempre tiene esa actitud cuando el partido se pone bravo; no se achica”.

El cambio de los dos laterales

¿Por qué los saqué? Buscando ‘fresqueza’, que es frescura en italiano. Ya estoy usando cada palabra...”.

La puja entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez

“Han jugado juntos, pero hay una cuestión de equilibrio. Estamos contentos de que Lautaro haya hecho el gol. El primer contento es él, el segundo es Julián y el tercero soy yo”.

La evolución de Enzo Fernández

“Vimos a Enzo que esta bien, que está recuperando lo que es él. Le dimos la oportunidad de jugar, creíamos que era importante que juegue porque los necesitamos para los siguientes partidos y soy de la idea de que cuanto antes lo tengamos, mejor. Podríamos haber esperado un partido más, pero... Podría haber jugado Leandro (Paredes) de 5, hoy elegimos a Alexis porque había jugado con Enzo ante Perú en Lima y nos había gustado. Son decisiones que uno toma en base a lo que busca del equipo”.

Las atajadas clave de Dibu Martínez

“Al final, para los arqueros es un problema cuando no tienen trabajo y tienen que estar siempre atentos a lo que pueda llegar a pasar. Nos salvó en dos ocasiones, bienvenido sea, estamos contentos por él”.

Las chances para Garnacho y Carboni

“Es posible que jueguen, pero vamos a ver porque tenemos más de 10 jugadores en el banco. Tengo que hacer cuentas, todavía no miré cómo hacer el equipo. Lo lógico sería que tengan algunos minutos porque son chicos que nos aportan un montón, y se están comportando muy bien, están viendo a sus compañeros competir y eso está bueno”.

Cómo vivió el encuentro

“Un poco más tenso de lo normal porque el partido estaba lindo. Normalmente, mantengo una cierta conducta en algunos momentos. Incluso, se lo dije al árbitro, que tiene que entenderlo. Me dijo que no había problema”.

El curioso ida y vuelta con un periodista de Dolores

-Ezequiel Suárez, de Dolores, Provincia de Buenos Aires, Radio Compromiso

-Me escribiste un WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo tenés mi número? Ahora que te veo la cara, ¿quién te pasó mi teléfono? Ja. No tienen que pasarte el teléfono.

-¿Viste? Después te digo. Después hablamos, un amigo en común. Después hablamos. No contestaste nunca tampoco.

-Normalmente, no contesto con todo respeto.