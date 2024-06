“Gajes del oficio”: Diego Simeone se operó de una lesión que sufrió en el festejo de un gol en la Champions League

El Cholo Simeone se operó de la rodilla en sus vacaciones

Mientras el mundo del fútbol divide su atención entre la Eurocopa que se desarrolla en Alemania y la Copa América que se disputa en Estados Unidos, Diego Simeone aprovechó sus vacaciones para pasar por el quirófano. A través de una imagen publicada en las redes sociales por Carla Pereyra, pareja del Cholo, los fanáticos del Atlético de Madrid apoyaron al entrenador argentino luego de observar al ex volante caminar asistido con unas muletas.

En la foto se puede observar la DT desplazándose con dificultades durante sus vacaciones. Es que el estratega debió afrontar una intervención programada en la rodilla izquierda debido a una antigua lesión que había sufrido durante la temporada pasada, cuando celebró un gol del Colchonero en la Champions League.

Aquellas molestias se hicieron evidentes durante el partido contra el Inter de Milán en la capital española. Fue cuando Simeone mostró signos de dolor después de celebrar un tanto de Memphis Depay. A pesar de la incomodidad, el Cholo decidió posponer la operación hasta el verano europeo para no interferir en el trabajo planteado durante la competición. “Gajes del oficio”, resumió el DT junto a las imágenes. “Tuve que pasar por el quirófano para seguir disfrutando de lo que más me gusta... El deporte”, describió.

Entre los mensajes en su cuenta de Instagram, se destacaron los constantes mensajes de apoyo, aunque su ex compañero en la Lazio y la Selección, Juan Sebastián Verón, optó por apelar al humor con una frase similar a la que le dejó el brasileño Diego Costa, quien fue dirigido por el DT en el Aleti. “Dale viejito”, le dijo La Brujita, mientras que el delantero que actualmente se desempeña en el Gremio destacó: “Estás viejo”.

Mientras tanto, con la temporada concluida y los puestos de Champions asegurados Simeone viajó a Sudáfrica para disfrutar de unos días de descanso junto a su pareja y sus hijas. Fue después de este viaje que se sometió a la operación de la rodilla. Según informaron desde el círculo íntimo del ex futbolista, “la intervención no es motivo de preocupación y se trata de una cirugía programada que no impedirá al técnico comenzar la pretemporada con energía, aunque con las debidas precauciones”.

Los integrantes del plantel que no cuentan con compromisos internacionales con sus selecciones están citados para el 11 de julio, cuando comenzarán los preparativos para la temporada 2024-25. En tanto, el Cholo busca refuerzos para volver a pelear por un nuevo título y su máximo deseo tiene el nombre de Kanté, quien se desempeña en Al Ittihad de Arabia Saudita. Sin embargo, el francés no se plantea regresar a Europa. “No es una pregunta que me esté haciendo”, dijo el volante en declaraciones brindadas desde Alemania, donde Le Bleu accedió a los octavos de final de la Eurocopa.

Por otro lado, según informó el diario Marca, el gran anhelo por estas horas en las oficinas del Metropolitano es Julián Álvarez, campeón del mundo en Qatar 2022 y una de las principales cartas en ofensiva que tiene el Manchester City de Pep Guardiola.

Aunque recalcan que no será una negociación sencilla debido al importante poderío económico que tienen los Ciudadanos, los mandatarios del Colchonero ya comenzaron a mover fichas por el oriundo de Calchín. “Será un trabajo arduo y con una probabilidad de éxito realmente incierta, pero si existe un mínimo resquicio de que se haga realidad, el Atlético no va a dudar en tratar de aprovecharlo”, detallaron los periodistas Isaac Suárez y David Medina en el mencionado periódico con sede en Madrid.

El goleador surgido de la cantera de River Plate, que ya convirtió en la Copa América en el debut ante Canadá (también podría sumarse al plantel de Javier Mascherano para ir en búsqueda de una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024), recaló en Inglaterra en la temporada 21/22 a cambio de alrededor de 21.5 millones de euros. Pese a que su salario está por encima de los presupuestos que se manejan en el Atlético de Madrid, la Araña busca un destino en el que pueda sumar minutos para dejar de ser el suplente de Erling Haaland.