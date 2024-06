Las perlitas del triunfo de Argentina ante Canadá: la reacción de Dibu Martínez tras su tapada y el feroz doble corte de Cuti Romero que levantó al estadio

Copa América 2024 - Argentina Canadá - La Tremenda Tapada Del Dibu Martínez Para Evitar El Gol De Canadá

Hubo un gol de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez. Pero antes de que Argentina se pusiera arriba en el marcador contra Canadá, hubo otro festejo. No fue un gol pero pareció. Si hasta se gritó como tal. No todo el estadio, ni siquiera todos los jugadores. Hubo uno que sí. Fue el Dibu Martínez. Hizo uno de esos goles de arqueros, que no suman en el resultado pero sí en el contenido anímico del partido. Es uno de los highlights, de los puntos álgidos, de las perlitas del debut de la selección nacional en la Copa América de Estados Unidos.

Ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo. Argentina había dominado el juego, había desperdiciado algunas oportunidades, había controlado las acciones y no había sufrido en su propio campo. La primera parte del partido agonizaba, cuando Cyle Marin desbordó por derecha y envió un centro pinchado al corazón del área. Las marcas estaban dispersas. Eustáquio se infiltró y llegó con envió a conectar de cabeza un envío ideal. No fue un remate cruzado o fino. El arquero del Aston Villa se hizo gigante. Tapó con el pecho. El Cuti Romero completó el despeje y Alphonso Davies terminó de desaprovechar la primera acción ofensiva de Canadá. Martínez festejó el cero en su arco con un grito de gol.

Copa América 2024 - Argentina Canadá - Gol Argentina

El arquero nacido en Mar del Plata suele sorprender con su corte de pelo. Ya lució las tres estrellas, ya tuvo la bandera argentina, ya la esposa publicó en sus redes sociales un comentario sobre sus constantes cambios de look: puso “siempre vuelve con algo diferente en la cabeza, la próxima que ponga ‘Mandinha sos top’”. Esta vez, en el arranque de la Copa América, volvió a innovar: no apeló a ninguna referencia nacional, sino que usó su pelo para homenajear a sus hijos. En su nuca había una “S” y una “A” en referencia a Santiago, de cinco años, y Ava, de dos. La menor nació cuando el arquero disputaba la Copa América de Brasil con la selección argentina.

Otro momento destacado del partido fue a los 58 minutos. Levantó casi a la totalidad de las setenta mil personas que asistieron al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El protagonista fue el Cuti Romero, que tras esa acción defensiva comenzó a mostrarse como una de las figuras del partido. Fue un corte marca registrada del central del Tottenham. Primero neutralizó un ataque de Koné y después raspó a David. Terminó quedándose con la pelota y ganándose una ovación de los hinchas argentinos, y de los de su propio equipo inglés. En la cuenta en castellano del Tottenham subieron una foto suya con el comentario: “Disculpá, ¿la calle “perder duelos”?”. “Ni idea, maestro”, la respuesta y una foto del central surgido de Belgrano.

Soccer Football - Copa America 2024 - Group A - Argentina v Canada - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, United States - June 20, 2024 Argentina's Cristian Romero in action with Canada's Cyle Larin REUTERS/Agustin Marcarian

La jugada del Cuti Romero se viralizó en las redes sociales como así también una comparación que recibió Julián Álvarez, luego de que convirtiera el uno a cero a los tres minutos del complemento. Al segundo tiempo, el delantero del Manchester City salió con una venda en la muñeca izquierda por una molestia que arrastraba desde el amanecer del partido. Cuando la segunda mitad apenas empezaba y Julián solo llevaba pocos minutos con la mano vendada, marcó el primer gol del partido tras el pase de Alexis Mac Allister. En las redes se divirtieron comparándolo con Karim Benzema y Luis Suárez, dos delanteros que suelen jugar con una venda en su mano a modo de cábala. Y sobre el final, Julián Álvarez apareció en rueda de prensa con un pronunciado rasguño en la zona del cuello.

Argentina terminó superando a Canadá por dos a cero en el estreno de la Copa América. El martes 25 de junio volverá a jugar por la segunda fecha del grupa A ante Chile a las 22 horas y el sábado 29 jugará ante Perú a las nueve de la noche para completar la primera fase de la competición.