La crisis de Inglaterra que amenaza su futuro en la Eurocopa: su DT recibió una lluvia de críticas y suena Pochettino como reemplazante

Gareth Southgate asumió el cargo en septiembre de 2016 (REUTERS/Lee Smith)

Muchos podrán ver el liderazgo de Inglaterra en el Grupo C de la Eurocopa y dirán que está a un paso de clasificar a los octavos de final. Los vigentes subcampeones del torneo asegurarán el boleto si no pierden el próximo martes ante Eslovenia en la ciudad de Colonia, pero las críticas arrecian contra el entrenador del equipo nacional, Gareth Southgate, en cuanto al discutido armado del plantel para lograr el primer trofeo de la historia en el certamen. El propio DT fijó que estas semanas podían marcar su futuro en el banquillo, y ya hay un candidato que empieza a tomar fuerza para encarar un nuevo ciclo: Mauricio Pochettino.

“Si no ganamos (la Eurocopa), probablemente no siga. Entonces, podría ser la última oportunidad”. De esta manera, Southgate puso en duda su continuidad en la previa a la competición porque su contrato vence el 31 de diciembre, según indica el sitio especializado Transfermarkt . Su lista de convocados tuvo sorpresas porque dejó afuera a varias figuras como Jack Grealish, Harry Maguire, Jadon Sancho y Marcus Rashford, entre otros, debido a cuestiones tácticas o lesiones que hubo en el camino. El nivel sobresaliente de Cole Palmer, de 22 años, se impuso a estas estrellas y su gran temporada con Chelsea siendo el segundo máximo goleador de la Premier League con 22 tantos, por detrás de Erling Haaland (27), hacía presagiar una mayor participación. Sin embargo, se ha quedado en el banco en los dos partidos con victoria ajustada por 1-0 ante Serbia y un pálido empate 1-1 frente a Dinamarca.

El periodista, Jonathan Liew, realizó un duro análisis para el diario The Guardian. Aseguró que el combinado inglés “cae en picada”, calificó a la actuación como “una papilla fina mezclada con veneno para ratas”, aseguró que el equipo tiene “graves desequilibrios” y remarcó la falta de poder ofensivo: “Inglaterra es esencialmente un equipo que juega en el 70% del campo, que es como intentar escribir un párrafo entero sin utilizar la letra A”. “Si todavía estás leyendo esto eres un masoquista, un sádico o un escocés”, remató.

Cole Palmer aún no sumó minutos en lo que va de la Eurocopa (Reuters/Andrew Boyers)

Los principales detractores del director técnico criticaron la inclusión de Trent Alexander-Arnold, habitual lateral derecho del Liverpool usado como acompañante de Declan Rice en la mitad de la cancha. “Es un experimento”, admitió Southgate en declaraciones publicadas por la BBC, luego de la igualdad en la segunda fecha. Y se excusó: “No tenemos un reemplazo natural para Kalvin Phillips”. Éste último tuvo una floja temporada en Manchester City y no pudo sumar el rodaje deseado en el primer semestre del año cedido en el West Ham, razones por las cuales no fue citado.

Este debate por Alexander-Arnold provocó que el Daily Mail haga una nota conjunta con cinco analistas que dieron su formación para salir a disputar lo que resta de la Eurocopa y la salida del defensor reconvertido en volante fue un denominador común en las respuestas. “El experimento de jugar con el lateral derecho del Liverpool en el centro del campo no ha funcionado y debe ser desechado”, escribió Oliver Holt.

En el dilema del reemplazante se colaron múltiples opciones: la entrada de Conor Gallagher o Kobbie Mainoo al lado de Declan Rice, los ingresos de Cole Palmer, Anthony Gordon o Eberechi Eze en lugar de Trent y bajar a Jude Bellingham al círculo central, un pedido por cambio de esquema, o incluso pidieron las salidas de valores como Bukayo Saka o Phil Foden, éste último elegido como el mejor jugador de la temporada en la Premier League.

La resistencia a las ideas de Gareth Southgate ha llevado al periódico británico The Sun a mencionar la posibilidad de ver a Pochettino como el favorito a sustituirlo en Los Tres Leones: “El argentino sería candidato a sustituir a Gareth Southgate si el seleccionador inglés se marcha tras la Eurocopa”. Este medio informó que Poch ya acordó una millonaria indemnización por despido de 10 millones de libras tras su salida del Chelsea.

Pochettino fue de menor a mayor en Chelsea y lo clasificó a la Conference League, pero fue cesanteado al cierre del curso (AP/Kin Cheung)

“La FA todavía tiene que elaborar una lista de candidatos para el próximo seleccionador de Inglaterra, pero dada su experiencia en este país y su trayectoria en el desarrollo de jugadores jóvenes -incluido Cole Palmer en el Chelsea la temporada pasada- Pochettino es visto como uno de los principales contendientes”, informaron sobre el orientador con pasado en el Tottenham entre 2014 y 2019.

Tampoco los referentes se salvaron de las opiniones negativas, en especial el capitán del equipo: Harry Kane. “Estamos empezando bien los partidos. Pero cuando los equipos dejan algunos jugadores más atrás, no estamos muy seguros de cómo ejercer presión y quién se supone que debe ir”, declaró el punta de 30 años después de marcar un gol ante Dinamarca y provocó la respuesta de una leyenda como Gary Lineker.

El autor de 48 goles en 80 partidos internacionales con Inglaterra habló para el podcast The Rest is Football: “Odio decirlo, pero no es demasiado tarde, porque Inglaterra es primera de grupo y todo eso, y puede pasar. Pero con esto, ha sido bendecida con los jugadores que tiene. Pero ahora hay que jugar alto. Ahora, la línea alta, debe venir del entrenador. Y Harry Kane lo dijo en su entrevista, ¿no? Realmente no sabemos cómo hacerlo”. Calificó la actuación del equipo como “sin vida y tibia”.

El ex defensor del Manchester City, Micah Richards, se sumó a las críticas: “Eso fue preocupante. Salir y decir eso en una entrevista con la experiencia de la plantilla. Sí, son jugadores jóvenes, pero Bellingham ha ganado la Liga de Campeones. También Phil Foden. Está Kyle Walker, está John Stones. Ya no podemos usar eso como excusa”. Además, The Sun divulgó las declaraciones de Jamie Carragher, otro histórico que jugó dos Mundiales con el país británico: “Inglaterra parece absolutamente destrozada. No pueden acercarse al balón”.

El próximo martes desde las 16 (hora argentina), Inglaterra buscará el pasaje entre los 16 mejores de la Eurocopa con la posibilidad de asegurar el primer lugar de la zona. Más allá de la importancia del resultado, el propio Southgate sabe que debe mejorar el aspecto futbolístico: “El equipo no funcionó y esa es mi responsabilidad”. Su próximo ensayo será clave en su futuro.

Posiciones del Grupo C de la Eurocopa