Inglaterra borró a cinco figuras de la lista para la Eurocopa y provocó la furia de un histórico: “Estoy devastado”

Jadon Sancho, Marcus Rashford, Jack Grealish, Harry Maguire y James Maddison, las bajas más importantes de Inglaterra para la Eurocopa

La selección de Inglaterra es uno de los grandes favoritos a levantar su primera Eurocopa de la historia en Alemania. El vigente subcampeón de ese continente quiere tomarse revancha de aquella final perdida en los penales ante Italia en Wembley con un plantel renovado y varias bajas de peso que motivaron la consulta al entrenador, Gareth Southgate, en la conferencia de prensa posterior al lanzamiento de la nómina de 26 futbolistas.

Las ausencias más destacadas pasan por Harry Maguire, Jadon Sancho y Jack Grealish. El defensor del Manchester United siempre fue tenido en cuenta, lució la cinta de capitán en 2020 y acumula un total de 63 partidos con 7 goles y 2 asistencias. A pesar de ese status, el zaguero central se perderá la competición por lesión.

En redes sociales, Maguire, que ya se había perdido el último amistoso con victoria ante Bosnia, lanzó un duro comunicado después de conocer esta decisión: “Estoy devastado por no haber sido seleccionado para jugar con Inglaterra en la Eurocopa este verano. A pesar de mis mejores esfuerzos, no he podido superar una lesión en la pantorrilla. Tal vez me esforcé demasiado para intentar lograrlo. Simplemente, estoy absolutamente destrozado. Representar a Inglaterra es el mayor honor. Significa todo para mí. Si no puedo ayudar al equipo como jugador, los apoyaré como aficionado, junto con el resto del país. Vayan y ganen, muchachos”.

El mensaje de Harry Maguire

Por otro lado, el caso de Sancho tiene un antes y un después en su salida del United en busca de minutos. Su relación conflictiva con el entrenador Erik ten Hag (fue separado del plantel por un “problema de disciplina”, según comunicó el club) lo hizo emigrar a préstamo al Borussia Dortmund, donde se reencontró con la mejor versión expuesta en los Negriamarillos durante su primera etapa entre 2017 y 2021. En un semestre, jugó 24 partidos con 3 goles y 3 asistencias. Disputó todos los cruces de eliminación directa en la Champions como titular, incluso la definición perdida ante Real Madrid.

Southgate fue quien lo hizo debutar en la Mayor, pero ya había adelantado en una entrevista con BBC Sport que tenía muchas variantes en el sector ofensivo: “No podemos comenzar con todos. Son buenos problemas. Prefiero tener talento y tomar decisiones basadas en la forma, que no tener esas opciones y estar dándole vueltas a la cabeza para decidir con quién jugar y en qué posición. Cualquier entrenador prefiere tener buenos jugadores con quienes trabajar y entre quienes elegir”.

Jack Grealish siguió el mismo camino de Sancho. La estrella del Manchester City acumuló una temporada irregular, aunque fue convocado a la prelista de Los Tres Leones. El extremo izquierdo ingresó la última media hora del amistoso ante Bosnia, pero su rendimiento no le cerró al DT.

En charla con los medios, Gareth Southgate explicó por qué no eligió a Grealish y Maguire en la lista final: “Tenemos algunos jugadores que han estado jugando muy bien toda la temporada en la liga y creemos que otros jugadores han tenido temporadas más fuertes, sobre todo en los últimos seis meses más o menos. En las zonas de ataque, en particular, tenemos muchas opciones, y algunas diferentes”.

Gareth Southgate tiene contrato con Inglaterra hasta diciembre de 2024 (TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

A continuación, brindó mayores detalles sobre la ausencia de Harry Maguire: “Parte de la razón por la que no pudimos llevarlo es que habría sido el décimo defensa, y eso habría supuesto un desequilibrio en otras partes. Definitivamente no lo habríamos tenido en la fase de grupos... necesitamos cobertura y necesitamos jugadores en forma desde el principio”.

A estos tres apellidos mencionados, se suman otros cinco futbolistas: Marcus Rashford, Ben White, Reece James, Dominic Solanke y James Maddison. La decisión con Rashford y Maddison tiene un vínculo con Sancho, porque el atacante del United tuvo una pésima temporada y perdió terreno en la consideración en un lugar donde sobran las variantes, mientras que el volante creativo del Tottenham se vio opacado por el excelente nivel de Cole Palmer (Chelsea), quien el fue máximo goleador inglés de la Premier League (22 goles), por detrás de Erling Haaland (27).

En este sentido, Kieran Trippier y Kyle Walker le ganaron la pulseada en el lateral derecho a White, de gran temporada en el subcampeón Arsenal, y James, con escasa continuidad en Chelsea. Por otro lado, el mejor año en la carrera de Ollie Watkins (Aston Villa) se coronó con su citación a la Eurocopa y se sumará a Ivan Toney (Brentford), quien no jugó durante el segundo semestre de 2023 por un caso de apuestas. En el camino quedó Solanke (Bournemouth), que fue uno de los más anotadores en el campeonato doméstico. Sobre estas decisiones, Southgate expresó: “Ivan y Ollie saben que Harry (Kane) es el titular, pero tienen atributos diferentes y pueden ayudarnos en los partidos”.

El detalle más destacado de la nómina pasa por la institución que aportó más jugadores. Con cuatro, el Crystal Palace (10° lugar en la Premier League) ocupa la cima y lo siguen Arsenal y Manchester City con tres. Además, aparecen joyitas de excelente presente como Kobbie Mainoo, campeón de la FA Cup con Manchester United, y Jude Bellingham, ganador de la Champions League con Real Madrid. Este sábado jugará el último amistoso contra Islandia. Comparte el Grupo C con Eslovenia, Dinamarca y Serbia.

Lista de convocados

Los convocados de Inglaterra para la Eurocopa

Arqueros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal);

Defensores: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle) y Kyle Walker (Manchester City);

Volantes: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace);

Delanteros: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford) y Ollie Watkins (Aston Villa).

* Jarell Quansah, zaguero central del Liverpool, se queda como reserva ante eventuales lesiones.