Así fue la ceremonia inaugural de la Copa América: juegos de luces, el hit de Feid y la participación especial del Kun Agüero

Copa América 2024 - Argentina Canadá - Ceremonia inaugural de la Copa América

La ilusión comenzó. Divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una, Argentina y Canadá abrieron el telón de la Copa América que se disputa en Estados Unidos. La Scaloneta comenzó su defensa del título obtenido en el mítico Maracaná, pero antes de que los protagonistas iniciaran el duelo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta la ceremonia inaugural cautivó a los 71.000 espectadores que colmaron el imponente escenario.

Un baile cargado de color, con fuegos artificiales y las tradicionales barras y estrellas le dieron lugar al artista colombiano Feid, quien interpretó su hit Luna antes de que la mascota oficial invadiera el terreno de juego para desplegar un magnífico holograma gigante de la Copa América en las tribunas.

Nominado en nueve ocasiones a los Grammy latinos, el músico, compositor y productor cafetero tuvo su reconocimiento luego de popularizar términos de la cultura paisa como MOR y generar una identidad sonora y visual dentro del género urbano.

“Desde que empezamos la organización del torneo nos enfocamos en contar con la participación y el apoyo de artistas como Feid que representan la pasión y la entrega de los sudamericanos. Nuestro propósito es hacer de esta Copa América un torneo inolvidable, vibrante y con el que todos los aficionados sientan la grandeza de nuestro fútbol y estamos seguros de que con este show inaugural nos acercamos a ese objetivo”, declaró el presidente de Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez, en un comunicado oficial.

El colombiano, actualmente inmerso en el Ferxxocalipsis World Tour, animó la noche en Atlanta, en la que interpretó un total de tres temas. Con el verde característico de su imagen y acompañado por fanáticos ondeando sus banderas tradicionales, el Fercho interpretó la única canción que se cantó en la ceremonia inaugural.

Luego, con su sonrisa característica, Sergio Kun Agüero tuvo su protagonismo cuando llevó el trofeo más codiciado de la región al terreno de juego, donde el conjunto de Lionel Scaloni se midió frente a Canadá.

La potencia Albiceleste busca ser el seleccionado más ganador de la competencia, dado lleva 15 conquistas (al igual que Uruguay), mientras que el representativo norteamericano no cuenta con experiencia en el torneo continental. Su historia es escasa, dado que es su primera participación en el campeonato más antiguo del mundo.

La participación del elenco liderado por Jesse Marsch es clave, ya que es una de las tres selecciones nacionales organizadoras del Mundial del 2026. Por dicha razón, cuenta con un boleto asegurado y no está obligado a participar en las eliminatorias de la Concacaf. El estadounidense de 50 años, que asumió el cargo el mes pasado tras la salida de John Herdman en agosto, sólo tuvo dos amistosos para preparar el torneo, una derrota 4-0 ante Países Bajos y un heroico empate sin goles contra Francia.

“He jugado contra Messi, he entrenado contra él unas cuantas veces y he tenido algunos éxitos, pero él siempre encuentra la manera de marcar la diferencia porque su capacidad es asombrosa. Así que ése será el reto para nosotros”, dijo el estratega en la previa. Y aclaró: “La clave pienso que es estar siempre atentos a dónde está y asegurarnos de que no se encuentra en espacios abiertos y de que somos capaces de cerrar espacios e intentar ponérselo difícil”. El Grupo A, también lo integran Chile y Perú, que se verán las caras el viernes.