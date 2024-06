Se conocieron los dorsales de la selección argentina en la Copa América: quiénes usarán las camisetas de Papu Gómez y Dybala

La Scaloneta posa en el amistoso ante Ecuador. Foto: Daniel Bartel-USA TODAY Sports

Como si se tratara de una broma del destino, el próximo 20 de junio La Scaloneta comenzará su incursión por la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos. El debut está previsto ante Canadá el Día de la Bandera. Y justamente el combinado nacional irá por una victoria para encaminar su rumbo hacia los cuartos de final del torneo más importante del año.

Para dicho compromiso, Lionel Scaloni conformó un plantel con 21 protagonistas que fueron campeones del mundo en Qatar. Naturalmente, los intérpretes que se convirtieron en héroes en Medio Oriente no modificaron sus camisetas, pero los cambios se establecieron con los jugadores que no fueron parte de la hazaña por el país del Golfo.

Es decir que Lucas Martínez Quarta se quedó con el 2 que usó Juan Foyth. El ex Estudiantes no formó parte de la nómina debido a las lesiones que sufrió en el último tiempo. Además, Nicolás González se quedó con la 15 que lució Ángel Correa, quien sorpresivamente no superó el último corte en los amistosos disputados ante Ecuador y Guatemala.

Por su parte, Giovani Lo Celso, tendrá la 16 en la espalda, un número que en la Copa del Mundo estaba previsto inicialmente para Joaquín Correa, pero después terminó usando Thiago Almada, cuando se sumó a última hora en reemplazo del Tucu, que debió dejar la concentración por inconvenientes físicos.

Sin dudas, todas las miradas se posaron sobre la 21 de Paulo Dybala, uno de los grandes ausentes en el país del norte. La Joya surgida de Instituto de Córdoba le dejó la 21 a Carboni, uno de los europibes que amenazan con ser el futuro de la Selección. En tanto que Alejandro Garnacho se quedó con la 17 del Papu Gómez, quien dejó de ser convocado luego de un cortocircuito interno con el resto de los integrantes del plantel.

La Scaloneta buscará comenzar con una alegría ante a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en el partido inaugural del certamen internacional. Luego llegará el turno de dar el segundo paso ante Chile, el martes 25 de junio, en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey; mientras que el cierre de la fase de grupos se dará el sábado 29 contra Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

El camino indica que si se clasifica como líder de su zona disputará los cuartos de final contra el seleccionado que finalice como segundo del Grupo B que protagonizarán México, Ecuador, Venezuela y Jamaica en el NRG Stadium de Houston: será el jueves 4 de julio desde las 22. Si avanza en la segunda colocación, el choque de cuartos será contra el puntero de la Zona B el viernes 5 de julio en el AT&T Stadium de Texas a partir de las 22.

En cualquiera de los dos casos, si los de Scaloni continúan adelante en el certamen tendrán el choque de semifinales el martes 9 de julio donde repetiría estadio por primera vez en toda la competencia: ese duelo se jugará en el MetLife Stadium a partir de las 21.

Las últimas dos opciones en la agenda de Argentina se podrían dar con el partido por el tercer puesto (sábado 13 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte desde las 21) o la gran final del domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 21.

Uno por uno, los números de la Selección Argentina para la Copa América

1-Franco Armani (River Plate)

2-Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) 3-Nicolás Tagliafico (Lyon)

4-Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)

5-Leandro Paredes (Roma)

6-Germán Pezzella (Real Betis)

7-Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)

8-Marcos Acuña (Sevilla)

9-Julián Álvarez (Manchester City)

10-Lionel Messi (Inter Miami)

11-Ángel Di María (Benfica)

12-Gerónimo Rulli (Ajax).

13-Cristian Romero (Tottenham)

14-Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

15-Nicolás Gonzalez (Fiorentina)

16-Giovani Lo Celso (Tottenham)

17-Alejandro Garnacho (Manchester United)

18-Guido Rodríguez (Real Betis)

19-Nicolás Otamendi (Benfica)

20-Alexis Mac Allister (Liverpool)

21-Valentín Carboni (Monza)

22-Lautaro Martínez (Inter de Milán)

23-Emiliano Martínez (Aston Villa)

24-Enzo Fernández (Chelsea)

