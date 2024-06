Kevin Benavides rompió el silencio tras el grave accidente que lo tuvo con pronóstico reservado: las lesiones que sufrió y su compañero de recuperación

Kevin Benavides habló por primera vez de su accidente y la recuperación

Hace un mes el ambiente del deporte motor argentino se conmocionó por el fuerte accidente que sufrió Kevin Benavides en un entrenamiento. El dos veces ganador del Rally Dakar en motos estuvo con pronóstico reservado y se perdió el Desafío Ruta 40. Pero tuvo una rápida recuperación que asombró a los médicos y este lunes publicó un video en el que contó qué pasó en la caída que sufrió y la intimidad de estos días en los que busca salir adelante y volver a subirse a una moto.

“Quería contarles cómo fue este mes, estuve un poco en silencio en las redes sociales así que quería hacerles un resumen de cómo fue mi caída, cómo llevé adelante este tiempo y cómo llevamos adelante la evolución”, relató el salteño de 35 años tras la operación de su brazo izquierdo.

“Ese día fuimos a entrenar con mi hermano (Luciano) y fui yo el que quería hacer motocross, pese a que normalmente es al revés, Luciano me incita a mí”, recordó sobre la práctica que tuvieron en San Antonio de los Cobres.

Tras su accidente, Luciano fue vecino de habitación de Kevin

“El día anterior habíamos hecho un roadbook de casi 400 kilómetros en la altura a más de 4 mil metros, más de cinco horas. Estábamos un poco cansados, pero yo quería hacer motocross y sinceramente no sé lo que me llevó a tener tan grave caída y golpearme tan fuerte”, aseguró Kevin.

Luego describió y cuáles fueron las lesiones: “No fue solo cabeza, también me he roto el húmero, el codo, me he cortado el nervio radial, unas lesiones en las cervicales. Se nota que ha sido una buena caída”.

“El tipo de lesión en la cabeza es una lesión axonal difusa y no me acuerdo cómo fue la caída, me acuerdo de muy pocas cosas de ese día, lo bueno de no acordarse cómo me caí es que ya tengo ganas de andar en motos”, añadió con una sonrisa.

Kevin y Luciano Benavides, juntos

Una vez accidentado, Kevin fue hospitalizado y primero estuvo internado en el Hospital San Bernardo y más tarde fue derivado a la clínica Los Altos de la capital salteña. A fines de mayo fue dado de alta y ahora continúa con su recuperación en su casa.

Sin embargo, mientras estuvo internado tuvo un vecino inesperado, pero que ayudó desde lo emocional para salir adelante. “El mismo día que me estaban operando y supuestamente iba a durar cuatro horas, duró ocho. Apenas me desperté pregunté cómo le fue a Luciano porque era la primera etapa del Desafío Ruta 40 y me dijeron que se había caído, así que ese día lo vi. Lo trajeron y lo pusieron en la habitación de al lado. Yo estaba en la 612 y él en la 614, no me olvido de esos números”, apuntó sobre el accidente que sufrió su hermano.

“Se la hicimos más fácil a mi familia que me venía a visitar a mí y pasaban al lado a visitarlo a mi hermano”, contó Kevin, quien les agradeció a los suyos y a los médicos: “La que parte que mas duele es hacer sufrir a los que uno más quiere. Tengo una familia de hierro que ha soportado días muy difíciles y ha estado siempre conmigo. También tengo que agradecer a todos los médicos”.

Los hermanos Benavides se apoyaron en sus recuperacione

También se acordó de sus fanáticos por todos los mensajes de apoyo ya que “llegaron en el momento justo y fueron un impulso vital en este proceso”.

Aunque, fiel a su estilo, no ve la hora de volver a subirse a una moto: “Estoy enfocado en trabajar día a día para recuperarme”. Y por buen ánimo el piloto oficial de KTM avisó que “me voy a recuperar, voy a volver y voy a seguir dando lo mejor de mí día a día”.

Kevin Benavides se caracteriza por su tenacidad y fortaleza mental que lo han llevado a dar pelea pese a no estar en el ciento por ciento de sus condiciones físicas, como pasó en el último Rally Dakar, en el que 36 días después de sufrir una fractura de peroné, ganó la tercera etapa de la carrera más dura del mundo, que desde 2020 se lleva a cabo en Arabia Saudita. Allí Kevin logró sus dos triunfos en 2021 con Honda y en 2023 con KTM. Este año terminó cuarto pese a no estar en su plena condición física.