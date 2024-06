Luciano Benavides sufrió un accidente en el Desafío Ruta 40 y quedó internado: los detalles de su estado

El accidente de Luciano Benavides en el Desafío Ruta 40

Los hermanos Benavides atraviesan una etapa complicada. El mes pasado Kevin, dos veces ganador del Rally Dakar en motos, sufrió una dura caída y aún permanece internado en la clínica privada Los Altos de la capital salteña. En la habitación de al lado está su hermano menor, Luciano, quien este tuvo otro accidente mientras disputaba la primera etapa del Desafío Ruta 40, la cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.

El primer día se disputó de forma íntegra en Córdoba y en el tramo conocido como El Cóndor-Copina, un clásico en las visitas del Rally Mundial. Esta vez algunos de los vehículos entre autos, motos y cuatriciclos que disputaron la pasada edición del Rally Dakar, primera fecha del campeonato, abrieron la acción cronometrada en ese sector.

En uno de los caminos, Luciano Benavides cayó con su Husqvarna y quedó herido. Fue rescatado por un policía y fue trasladado en helicóptero hasta la capital provincial y luego se lo derivó a Salta. “Todo venía muy bien, enfocado y empezando a tener buen ritmo en la segunda mitad de la etapa, hasta que en esa recta previo a la curva toqué suave el freno delantero y perdí la moto muy rápido debido a la poca tracción, empezando a deslizarme varios metros hasta impactar con las piedras”, contó el salteño de 28 años en un posteo en su perfil de Instagram.

Luciano Benavides sufrió su accidente en la primera etapa del Desafío Ruta 40 (Crédito: Prensa Desafío Ruta 40)

“Eso fue lo que me generó una quebradura en un hueso de la cadera, con necesidad de intervención quirúrgica en los próximos días para recuperar lo más rápido posible. Lamento mucho estar fuera de esta carrera que tanto amo, y que realmente corrí porque sentía que llegaba bien para hacerlo”, agregó Faster (como se lo conoce).

En tanto que aclaró que “no fue un error de desconcentración ni nada raro, solo cosas que pasan en menos de un segundo en este deporte y que podría haber sido solo una caída más”.

Infobae pudo averiguar que el vigente campeón mundial de Rally Raid en motos está fuera de peligro. Su lesión en la cadera no es de gravedad y si no fuese un deportista profesional de alto nivel que requiere que se acorten los tiempos de recuperación, no sería necesaria la operación.

No obstante, etes medio puede confirmar que este jueves será intervenido quirúrgicamente. La recuperación duraría entre un mes y un mes y medio. Aunque Luciano ya pudo levantarse por sus propios medios para ir al baño y se lo nota de buen ánimo pese a la frustración de abandonar la fecha en su país.

Luciano será operado este jueves (Crédito: Prensa Desafío Ruta 40)

Luciano, llegó como uno de los candidatos en el último Rally Dakar, no cumplió con el resultado que esperaba que poder pelear adelante, aunque con su séptimo puesto final cumplió con una labor aceptable. Se espera que pueda llegar a la última fecha del certamen ecuménico que se disputará del 5 al 11 de octubre en Marruecos.

El Campeonato Mundial de Rally Raid nació en 2022 y es fiscalizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Desde hace dos años se inicia con el Rally Dakar. Salvo los camiones, compiten el grueso de los vehículos del resto de las categorías entre autos, motos, Side by Side (UTV) y los cuatriciclos, que se están despidiendo ya que no formarán parte de la edición 2025 de la carrera más dura del mundo que por sexta edición seguida se disputará en Arabia Saudita en enero próximo.

Respecto del Desafío Ruta 40, se cumplió con la segunda jornada que unió Córdoba con San Juan. La carrera también llegará a La Rioja. En motos, el francés Adrien Van Bereven (Honda), venció en la etapa y se mantiene como líder en la clasificación general. Lo propio para Manuel Andújar en cuatriciclos, el argentino que en enero ganó su segundo Rally Dakar. En autos hoy festejó el brasileño Lucas Moraes (Toyota), pero el global manda el saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota). En los Side by Side (vehículo tipo areneros), este martes se impuso el lituano Rokas Baciuska (Can-Ama), quien lidera en la nómina total, en la que es segunda la dupla compuesta por el matrimonio argentino Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus). Este miércoles se llevará a cabo la tercera etapa que se desarrollará íntegramente en San Juan.