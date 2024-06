El equipo de los hijos de Messi y Suárez perdió 5-0 con el Sub 12 del Barcelona y quedó eliminado de un torneo internacional en Miami

Barcelona 5-0 Inter Miami Sub 12 (Thiago Messi)

Esta vez no hubo equivalencias entre el equipo Sub 12 del Inter Miami y el del Barcelona, que se impuso 5-0 en lo que fue la tercera jornada del Grupo A de La Liga FC Futures, torneo internacional que se disputa en Orlando. El cuadro en el que juegan Thiago Messi y Benjamín Suárez, hijos de los reconocidos futbolistas argentino y uruguayo consagrados, no consiguió ofrecer oposición frente a uno de los conjuntos que se perfilan como favoritos.

Desde el inicio del match (se disputan dos tiempos de 12 minutos y no se detiene el juego ante cada modificación), fueron los catalanes los que gozaron de dominio, posesión y variantes en ofensiva. Owen, arquero de Inter Miami, fue el que más se destacó para las Garzas, con un par de intervenciones claves para sostener el cero en su valla por algunos minutos.

A los 4′, Abus adelantó a los culés, mientras que a los 9′ amplió Fode y a los 11′ estiró la ventaja Antonio antes de que llegue el entretiempo. Thiago Messi, que usó la número 10, fue titular y reemplazado en la primera parte por Benja Suárez, que también lo sustituyó en el complemento. A los 17′, David (talentoso número 10 del Barça) armó un jugadón que derivó con remate en el poste, rebote en el arquero Paxton y la cuarta conquista de los españoles. Y el quinto también fue obra de David, cuando se disputaba el minuto 22 de juego.

Benjamín Suárez fue capitán del Inter Miami Sub 12

A los norteamericanos les costó demasiado encontrar su mejor versión por la supremacía de un club más trabajado, con mucho mejor nivel en sus inferiores y que está habituado a este tipo de certámenes. De Thiago se puede rescatar la entrega para la presión y una recuperación, mientras que el hijo del Pistolero Suárez tuvo una buena jugada personal sobre el final en la que se sacó de encima una marca y remató, pero fue bloqueado (lo agarraron de la camiseta y pudo haber sido sancionado penal).

Inter, que había empatado sin goles en el debut ante Real Sociedad, necesitaba perder al menos por un tanto de diferencia contra los blaugranas, ya que los vascos habían caído 4-2 frente a Barcelona. Este resultado dejó a los de Florida con un punto, pero peor diferencia de gol. Hoy mismo se disputarán los cuartos de final y habrá clásico entre Barça y Real Madrid, mientras que los de San Sebastián se medirán con Villarreal.

El certamen tiene como protagonistas a siete equipos españoles (Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Sevilla y Betis), tres estadounidenses (Inter Miami, Ideasport y Orlando City), un brasileño (Flamengo) y un marroquí (Hassania Agadir) se disputa por tercera vez tras las ediciones en 2022 y 2023 en el ESPN Wide World of Sports Complex. Hasta el momento el club que se consagró campeón en los años anteriores fue Atlético Madrid.

Formaciones:

FC Barcelona: 1. Ander, 2. Alan, 3. John, 4. Derek, 5. Hugo, 6. Mateo, 7. Fode, 8. Abus, 9. Antonio, 10. David, 11. Alex y 13. Yeray. DT: Juan Antonio Gil

Inter Miami: 1. Owen, 3. Yoyo, 4. Romero, 5. Ammar, 6. Jacob, 7. Kevin, 8. Ele, 9. Rober, 10. Thiago, 12. Bauti, 13. Paxton y 19. Benja. DT: Diego García

Despedida para el Sub 12 del Inter Miami en el torneo internacional de Orlando

Resultados de los partidos disputados y calendario

Jueves 13 de junio

FC Barcelona 4-2 Real Sociedad

Real Madrid 0 -3 Villarreal CF

Atlético 6 -0 Ideasport SA

Flamengo 2 -0 Real Betis

Real Sociedad 0- 0 Inter Miami

Villarreal 9-0 Hassania Agadir

Atlético 2 -0 Sevilla

Real Betis 2-0 Orlando City

Viernes 14 de junio

Sevilla 3-0 Ideasport SA

Flamengo 1-0 Orlando City

FC Barcelona 5-0 Inter Miami

Real Madrid 10-0 Hassania Agadir

HOY: CUARTOS DE FINAL

Atlético de Madrid - Betis

Flamengo - Sevilla

Villarreal - Real Sociedad

Barcelona - Real Madrid

Sábado 15 de junio

Semifinales y Final (también habrá partido por el tercer y cuarto puesto)