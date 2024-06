10 perlitas de la entrevista a Messi: la promesa que debe cumplir, la foto pendiente con una estrella y el video que lo hizo llorar

La emoción de Messi al ver el video de los festejos de sus familiares

La entrevista a Lionel Messi que le realizó ESPN tuvo momentos muy emotivos, como cuando La Pulga no pudo ocultar sus sentimientos al ver los festejos de su familia en la filial del Mundial Qatar 2022. Entre lágrimas, el capitán argentino también se refirió a la promesa que deberá cumplir por esa conquista que le “cambió la vida”. Entre la perlitas que dejó la charla con Martín Arévalo, Leo habló de su intimidad y confesó los deseos de ser padre de una nena, aunque aclaró que no lo están buscando.

Sencillo y con la habitual ropa de entrenamiento como se lo suele ver, en este caso con la de la selección argentina, el mejor futbolista del mundo también reveló cuál fue el mejor gol de su carrera: “El que le hice al Real Madrid en semifinales de Champions, pero por importancia, los que hice en la final del Mundial”.

Se sumaron algunos detalles de su vida cotidiana como su gusto de helado preferido: banana split. También contó que ahora no está mirando ninguna serie en alguna de las plataformas y dejó varias perlitas más sobre su vida.

10 PERLITAS QUE DEJÓ LA ENTREVISTA A MESSI:

La foto que le falta. “Me gustaría conocerlo a Michael Jordan y poder sacarme una foto con él”.

Qué hizo la noche previa a la final del Mundial Qatar 2022. “Fue igual que todas las demás. Cenamos y después jugamos a la cartas con los muchachos. Hablé con Antonela antes de irme a dormir. Sabía que iba a ser un rival durísimo por los jugadores que tienen”.

La promesa que hizo junto con su mamá Celia y que debe cumplir. “Tenemos que ir a agradecerle a la Virgen de San Nicolás por ser campeones del mundo. Vamos a tener que cumplirla. Va a ser difícil, pero Dios lo sabe y yo sentía que él quería que yo fuese campeón del mundo. Lo sentía. Dios sabe cuál era el momento y fue justo. Podía llegar a ser el último (Mundial). En el final de mi carrera El momento fue justo”.

El otro deporte que practica. “Me gusta jugar al pádel con Lucho (Suárez). Me divierte. La paso como puede e intento dar el máximo, como siempre, para ganar. Siempre que podemos me gusta hacerlo”.

Messi habló de su nuevo deporte, el pádel junto a Lucho Suárez

La increíble anécdota sobre los vecinos de París. “Eran jodidos. Tocaban timbre porque los chicos jugaban y hacían ruido. Tampoco tengo nada contra ellos. No salió como deseaban ellos y como lo deseaba yo. La pasé mal a nivel personal porque fue muy difícil el cambio. Me afectó mucho el cambio de ánimo. A nivel personal no estaba bien”.

Su difícil decisión de no ir a los Juegos Olímpicos. “Hablé con Masche y los dos entendimos rápido la situación. Es difícil porque serían dos o tres meses seguidos en los que estaría fuera del club. A esta edad no estoy para jugar todo. Ganar un Juego Olímpico y un Mundial Sub 20 es algo que no me olvido nunca más”.

El impresionante metegol que le regalaron. El obsequio es un Mini Lusail cuyos equipos eran Argentina y Francia, simulando la final que la Albiceleste ganó por penales.

La hija que no tiene. “Ahora no la estamos buscando, pero me encantaría poder tener una nena”.

Messi confesó que le gustaría ser padre de una nena, pero no la están buscando con Antonela

El video que lo hizo llorar. Messi se emocionó en el final al ver las imágenes de los festejos de sus familiares por el Mundial Qatar 2022. “Pasa el tiempo, pero cada vez que puedo miro el video del festejo de mi familia. Que yo sea campeón del mundo, sé lo que lo deseaba mi familia. Lo que pelearon, lo que hicieron. Ver a mis hijos, a Thiago verlo llorar de la manera en que lo vivió fue inexplicable. Por cómo lo vivieron Ciro, Mateo. Pero Thiago de ver a Argentina campeón del mundo, no tiene precio. Lloré mucho más siendo campeón y luego viendo videos de mi familia, de la gente en el país. Al ver todo eso lloré solo”.

Su reacción por el regalo especial. Leo recibió un poco del césped del área donde se patearon los penales en la final de Qatar 2022. Luego de tomar el obsequio y observarlo con emoción, dijo: “Alguien de mi familia tiene guardado algo. Todo el que tuvo la oportunidad y suerte de llevarse algo lo hizo. Yo no lo tenía”.