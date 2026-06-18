Hoy se daría el primer paso a una reclasificación del mercado argentino y proyectan ingresos por USD 4.500 millones

Los inversores aguardan un informe clave de MSCI que puede derivar en una reclasificación del mercado argentino.

Hoy se conocerá el “Informe Global de Accesibilidad de los Mercados”, elaborado por la organización Morgan Stanley Capital International (MSCI). Se trata de una evaluación anual técnica y cualitativa que analiza las barreras operativas para inversores institucionales extranjeros, funcionando como auditoría previa a la clasificación anual.

El documento califica a los mercados en áreas clave como apertura a la propiedad extranjera, flujos de capital, eficiencia operativa, instrumentos de inversión y estabilidad institucional.

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Este reporte daría una primera pista respecto a la posibilidad de que el mercado de acciones abandone su categoría actual de “standalone”, es decir mercado aislado del resto del mundo. En América Latina solo se encuentran en este grupo Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá. En este último caso se debe a que el mercado de capitales locales es casi inexistente y no a que se apliquen trabas cambiarias.

La decisión sobre poner en consulta de los inversores la posibilidad de mejorar la clasificación del mercado argentino se espera para el martes próximo. Esto significa que no habrá una mejora inmediata, pero sí podría estar la decisión de analizar esta posibilidad durante los próximos meses para llegar a una decisión definitiva en 2027.

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La posibilidad concreta de una reclasificación, o al menos la posibilidad de avanzar hacia ella, implicaría que una gran cantidad de fondos de inversión empezarían a adaptar su portafolio a la presencia de Argentina en los índices. Por ejemplo, se estima que en una posible reclasificación como fronterizo el mercado local ocuparía cerca de un 5% del total a invertir.

Un informe elaborado por Morgan Stanley fue un poco más allá y le puso números a lo que significaría una reclasificación del mercado argentino si es que vuelve a ser catalogado como emergente.

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De acuerdo a la entidad norteamericana, el potencial ingreso de fondos para invertir en acciones argentinas llegaría a 4.500 millones de dólares. Esto se debe a que una cantidad muy relevante de fondos de inversión internacionales deberán incorporar papeles locales para replicar el eventual ingreso de Argentina al mercado local.

Sin embargo, Morgan Stanley enseguida pone paños fríos a estas estimaciones, sobre todo porque demandará tiempo. “Argentina ha hecho las reformas necesarias para lograr una mejora en su clasificación para volver al status de mercado emergente. Sin embargo, creemos que esto sucedería recién a fines de 2027 o directamente en 2028”, explicaron desde la entidad.

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Morgan Stanley proyecta que la Argentina podría ser mercado emergente recién en 2027 o 2028. (REUTERS/Lucas Jackson)

En el anterior reporte de accesibilidad, MSCI reconoció que el Gobierno había realizado avances en materia de liberalización cambiaria y y repatriación en el pago de dividendos. “Sin embargo, -explicaron desde Morgan Stanley- aún se mantienen restricciones para los inversores institucionales. Creemos que se valorarán las mejoras, pero al mismo tiempo no se han producido mejoras significativas en los últimos 12 meses”.

Aunque por ahora es pura expectativa, el mercado local viene subiendo de manera sostenida. Ayer, por ejemplo, fue una jornada en la que Wall Street terminó en rojo, pero las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se mantuvieron en alza. De hecho, los ADR bancarios llegaron a subir hasta 6%, pero luego terminaron con subas de solo 1,5 por ciento.

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El ingreso de la Argentina al índice MSCI de mercados emergentes representaría una participación del 0,28% para el país, lo que elevaría la presencia de América Latina en el portafolio total al 6,91%, por encima del 6,55% actual.

Morgan Stanley se mantiene optimista con el mercado local y considera que las acciones que tienen un mayor potencial son las de energía, “que actualmente representan alrededor del 50% del índice argentino que elabora el propio MSCI”. Allí aparecen sobre todo acciones como YPF, Vista, Pampa y TGS.

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