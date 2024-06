Lionel Messi habló sobre su retiro del fútbol y afirmó: “Creo que Inter Miami va a ser mi último club”

Lionel Messi cumplirá 37 años el próximo 24 de junio mientras esté dando los primeros pasos en una nueva Copa América con la selección argentina. El documento no miente y hay una palabra sobrevolando en su carrera que nadie quiere decir, pero que en algún momento se pronunciará: el retiro del fútbol.

En un anticipo de la entrevista que le brindó a ESPN, que se difundirá completa a partir de las 18.30 (hora de Argentina), Leo se animó a tocar este tema por demás espinoso para todos los amantes del deporte. “¿Estás asumiendo que queda menos? ¿lo disfrutas más por eso? Creo que el mundo no está preparado para que vos dejes el futbol, ¿y vos?”, le planteó el periodista Martín Arévalo.

“Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección donde tengo compañeros y amigos también; y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, sentenció.

Al ser consultado sobre los pasos que seguirá antes de abandonar la práctica profesional, aceptó que hoy en día en su mente no está dar otro salto más allá de la MLS. “¿Tu último club es el Inter?”, le plantearon. Sin dar una palabra determinante, dejó en claro que hoy ese es su plan: “Y, sí... Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club”. Con esta frase, el rosarino dejó claro que no tiene en la cabeza jugar en Newell’s o retornar al Barcelona en algún momento.

"Creo que Inter Miami va a ser mi último club" (EFE/ Antonio Ojeda)

En julio de 2023, Messi llegó al Inter Miami, revolucionó la Major League Soccer (MLS) y a todo Estados Unidos. Firmó contrato hasta fines de 2025 con una opción de renovación hasta 2026, año en que se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, competición en la que todavía no confirmó su presencia.

Hace unos días, el capitán albiceleste había declarado en una entrevista con Infobae: “¿De qué depende mi presencia en el Mundial? De cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento. También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España”.

Fue justo antes de disputar la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 que fuertes rumores indicaron que Messi tenía pensado jugar un semestre con la camiseta de Newell’s luego de terminar su contrato con PSG a mediados de 2023. Sin embargo, Lío optó por despedirse del elenco francés y firmar directamente con la franquicia de los Estados Unidos en la que tiene pensado colgar los botines.