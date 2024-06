Agustín Almendra habló del cruce con Battaglia que derivó en su salida de Boca y se refirió a los dichos de Darío Benedetto

Agustín Almendra habló de su cruce con Sebastián Battaglia

Agustín Almendra fue una de las jóvenes promesas criadas en las inferiores de Boca Juniors que llegaron a Primera y no terminaron de tomar vuelo. Tal fue su estancamiento que tras un entredicho con el por entonces DT de turno Sebastián Battaglia fue separado del plantel y no volvió a ser tenido en cuenta. Se despidió del Xeneize una vez concluido su contrato y llegó en calidad de libre a Racing, equipo del cual es hincha. Hoy, asentado en la Academia, habló de su salida de su anterior club.

“Nunca más pude hablar con Battaglia, nunca más lo crucé. Ese fue un error mío, yo lo acepto. Eso para mí ya pasó, ojalá el día de mañana lo cruce y pueda hablar con él, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo”, fue la autocrítica de Almendra, en diálogo con el programa Fútbol y Rosca (Radio Splendid). Durante un entrenamiento, el mediocampista de 24 años le faltó el respeto al técnico con una frase que se hizo pública hace poco: “Ganaste cuatro Libertadores al pedo”.

Battaglia tambiénreveló además que Almendra le había dicho que “como entrenador era un desastre”. Ahora el futbolista hizo un mea culpa: “¿Si lo llamé para pedirle disculpas? Esas cosas se hablan personalmente, por teléfono no, es algo más discreto. Ojalá encuentre la posibilidad de hablarlo. Obviamente, si me lo cruzo, no se me va a caer nada por pedirle disculpas. Me arrepiento por todo lo que pasó. Fue un momento de calentura y ya está”.

Sobre el tema, cerró: “Sebastián conmigo siempre fue muy buena persona, no tengo nada que decir. Yo era más chico, pensaba de otra manera. El cambio de Boca a Racing me hizo muy bien, me hizo cambiar muchísimas cosas en la cabeza y estoy mucho más tranquilo”.

En su momento, Darío Benedetto tomó la palabra como referente del plantel y le apuntó a Almendra por su entredicho con Battaglia: “Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Con Agustín se habló demasiado. Esto viene de hace rato. Yo no estaba presente, pero hubo otros problemas y se cortó de raíz. Características le sobran para jugar, pero mentalidad no”.

El año pasado, a Almendra le habían consultado por un posible cruce en cancha con Benedetto y el ya jugador de Racing fue contundente: “Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Yo ni lo saludaría. Obvio que me molestó lo que dijo, cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras”. Sin embargo, ahora bajó decibeles y cambió su parecer: “¿Benedetto? No tengo rencor con nadie, estoy tranquilo. Para mí ya pasó”.

¿Qué diferencias encontró Almendra entre Racing y Boca? “No noté muchísimas diferencias, el Mundo Boca obvio que está todo el día en la tele y está muy expuesto a todo, pero yo estoy muy contento acá”. Al mismo tiempo, no quiso ahondar sobre un posible enfrentamiento en la final de la Copa Sudamericana: “Es un buen rival, pero eso se verá más adelante”.

En cuanto al aspecto personal y su presente en Racing, apuntó: “Es difícil ser titular porque hay una competencia muy buena y sana. Hay que trabajar todos los días. No tengo drama en el tema de las posiciones en la cancha, mientras sirva para el grupo no me molesta. ¿Mi mejor socio? Se me hace muy fácil cuando está Juanfer (Quintero), es un jugador muy diferente, pero tenemos un gran equipo. Lo que buscamos nosotros es salir campeón”.