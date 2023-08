Explosivas declaraciones de Agustín Almendra contra Darío Benedetto: “Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí”

Las duras declaraciones de Almendra contra Benedetto

Agustín Almendra inició una nueva etapa de su vida con la camiseta de Racing luego de pasar más un año y medio inactivo en Boca Juniors a raíz de los distintos conflictos que protagonizó en la entidad que lo vio nacer. Ya vestido con los colores de la Academia, club del que se confesó fanático, el mediocampista de 23 años no olvida uno de los problemas más resonantes que tuvo en el Xeneize: la pelea con Darío Benedetto.

Te puede interesar: Agustín Almendra fue presentado en Racing y le dejó un mensaje a Boca Juniors: “Ahora estoy en casa”

“Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”, apuntó ante los medios tras el empate 1-1 en Santa Fe contra Unión. Cuando le preguntaron si le habían molestado los dichos del goleador de 33 años, Almendra afirmó: “Sí, obvio, ¿cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón”.

Los periodistas presentes le preguntaron si había tenido contacto otra vez con el Pipa tras lo sucedido y Almendra fue tajante: “No... ¿para qué voy a hablar con un muchacho así?”. Al mismo tiempo, aclaró que no celebraría un gol contra el Xeneize: “La verdad que le tengo muchísimo respeto a la gente de Boca”.

Te puede interesar: Agustín Almendra habló sobre el choque con Boca por la Libertadores y aclaró: “Desde chico quise jugar acá, soy hincha de Racing”

Cabe destacar que el Pipa había hablado sobre el conflicto que mantuvo tiempo atrás con el joven mediocampista. En la entrevista que brindó en los últimos días en ESPN afirmó: “No le doy un abrazo pero sí lo saludo”. Y agregó: “Nos cruzábamos mientras él estuvo entrenando en el gimnasio y nos dábamos la mano. No hay ningún rencor, no hay ningún problema. No hace falta aclarar absolutamente nada. Él sabe lo que pasó, yo también y no hace falta aclarar absolutamente nada. Nos damos la mano y chau”.

“Hay cosas que no se pueden hablar. Si fuese por mí, creo que tengo la personalidad suficiente para salir a hablar de cualquier cosa. Pero yo tengo respeto por los dirigentes y los técnicos. Hay cosas que no voy a salir a hablar nunca. No me arrepiento. Quedé como un bocón, pero no me arrepiento. Yo sé por qué lo hice, y el grupo también sabe por qué lo hice. Eso me deja tranquilo”, expresó Benedetto sobre ese tema. “Almendra es un crack, no hay dudas, pero después pasaba lo que pasaba y hay cosas que no se pueden permitir. Él lo sabía y por dentro todavía lo sabe. Es joven y creo que hubiera sido importante para nosotros, pero pasó lo que pasó”, concluyó.

Benedetto habló de su relación con Almendra

El cortocircuito entre el referente del vestuario Xeneize y el juvenil nació a inicios del 2022 cuando Sebastián Battaglia decidió separar a Almendra por “actos de indisciplina”. El delantero, en su rol de líder del plantel, salió a hablar sobre el tema con palabras fuertes: “Son cosas que, a la larga, iban a pasar, cosas que no se aguantaban más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo también. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que fue la decisión correcta. Hay un grupo humano muy lindo y una competencia muy sana. Esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

Te puede interesar: Darío Benedetto, a fondo: su relación con Riquelme, la interna en Boca, sus problemas personales y cómo reaccionará cuando lo cruce a Almendra

Aquella situación marcó el punto final para la historia del talentoso futbolista surgido de la cantera de Boca. La última presentación formal fue en febrero del 2022 en el 2-1 sobre Rosario Central en la Bombonera que lo tuvo ingresando como suplente. Almendra quedó marginado por el entrenador y tiempo más tarde por la dirigencia, ya que optó por no renovar el contrato que terminaba a mediados del 2023.

Estuvo un año y medio inactivo hasta que finalmente firmó como futbolista libre con Racing hasta diciembre del 2026. El destino lo pondrá inmediatamente contra su ex club: la Academia disputará los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Boca: visitará la Bombonera el miércoles 23 de agosto y cerrará la llave en el Cilindro de Avellaneda el siguiente miércoles 30. Ambos encuentro serán desde las 21.30.

Seguir leyendo: