El Peque Schwartzman contó con detalle cómo son los rigurosos controles antidoping en el tenis

El Peque Schwartzman contó con detalle cómo son los controles antidoping en el tenis

Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis para 2025. En las últimas semanas el Peque confirmó que continuará jugando en 2024 y que el año próximo dirá adiós en su país, seguramente en el Argentina Open que se disputa cada febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El ganador de cuatro títulos del circuito ATP, y que tuvo su mejor ubicación en el ranking con el 8° puesto en octubre del 2020, aprovechó su estadía en Argentina para visitar el estudio de Se extraña a la nona, programa que se emite por Olga y es conducido por el comediante Yayo Guridi. Durante la entrevista, el deportista brindó en detalle cómo son los rigurosos controles antidoping que utiliza la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) para vigilar a sus principales atletas.

Aunque aclaró que “ahora salí de la lista, como en mi último año y medio me fue mal” (actualmente es el 141 del planeta), develó que “los primeros 100 del mundo entran en un programa antidopaje que vos todos los días del año, mientras estés entre los 100 mejores del mundo, tenés que decir una hora al día dónde un agente del antidoping te puede encontrar. Es una aplicación, pero si por alguna razón no funciona la aplicación, podés contestar por WhatsApp, mensaje de texto o mail. No importa en qué momento esté, sea en competencia o no. Todos los días tenés que contar dónde estás”.

El ganador de cuatro títulos ATP (Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021) advirtió que “tenés 3 faltas. Si hay tres veces que van a la dirección que vos pusiste y no encuentran, te cuenta como un doping positivo”.

Justamente recordó dos casos puntuales sobre tenistas que fueron sancionados por faltar a tres de los controles: “Actualmente hay dos jugadores: (Mikael) Ymer y (Jenson) Brooksby, un americano, que no los encontraron tres veces y hoy están actualmente fuera de competencia, suspendidos”. Y luego, añadió: “Doping positivo es un año, como mínimo. Y aparte perdés todo. Tenés que arrancar de cero, como si nunca hubieras agarrado una raqueta”.

“Lo peor es que va a tu casa el de antidoping, que hacés pis en un tarrito; y después hay un enfermero que te saca sangre. No es pis y se van”, remarcó el oriundo de Buenos Aires. También recalcó que esto “pasaba 7 u 8 veces por año” y que por consiguiente “vivís perseguido”.

“El año pasado nos fuimos a una despedida de soltero y casi pierdo el vuelo. No podía ir porque cayeron ese día. Tenía vuelo a las 9 de la mañana y yo puse entre las 7 y las 8, porque me olvidé de ponerlo a las 6 por si venía; y cayó el flaco. Si vos estás ahí y el flaco te ve y no lo querés hacer porque tenés un vuelo, porque te tenés que ir, también se considera doping”, rememoró.

Schwartzman, que ha alcanzado al menos los cuartos de final de Grand Slam en cinco ocasiones, dio un ejemplo para que el público entienda qué situaciones cotidianas podrían dar positivo: “Ahora que hay mucha gripe, vos te tomás un remedio que tiene efedrina, y vienen mañana, es doping positivo y será como año y medio”.

“Si tenés algo de nacimiento y tenés que tomar una pastilla porque tenés cierta condición, vos pedís un permiso, el médico manda y cuando te hacen el doping siempre te tenés que acordar de presentar que tenés un permiso para poder tomar esa droga. Ahí no pasa nada”, concluyó.