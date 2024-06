Cómo apostar en el Torneo de futbol Betano 2024

Persona observando un partido de fútbol en su computadora portátil mientras consulta el celular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Torneo Betano es la actual edición del torneo de futbol de primera división argentino que inició el 10 de mayo y finalizará a mediados de diciembre. Se trata de una de las ligas de fútbol más importantes del continente y, por lo tanto, de una ocasión ideal para realizar apuestas online.

Para quienes comienzan a incursionar en el mundo de las apuestas deportivas puede parecer un reto, sin embargo, con esta guía rápida pueden conocer los conceptos básicos y algunos detalles sobre el tipo de apuestas que se pueden realizar en el Torneo Betano.

Saber cuales son los operadores más recomendables, así como los beneficios y bonos de bienvenida en los diversos sitios de apuestas, puede ser de gran utilidad para una experiencia satisfactoria.

Criterios para elegir los mejores sitios de apuestas

Apostar en el Torneo Betano requiere de análisis y cuidado, por lo que estos son algunos parámetros a considerar:

El apartado legal. Una buena casa de apuestas debe tener licencia; esta información se encontrará en el footer de la web oficial. Allí deberá aparecer el número de licencia, la autoridad que se encargó de tramitarla y la fecha de inicio y finalización de dicho contrato.

La solidez de su página web. De nada sirve tener una plataforma de apuestas deportivas con miles de alternativas si las apuestas se van a ralentizar o si vas a tener problemas de seguridad con tu dinero o tus datos financieros. Los buenos sitios de apuestas deben garantizar ambas cosas con plataformas sólidas y seguras.

La cantidad de deportes disponibles. Aunque el fútbol aparece como la principal alternativa, hay aficionados a otros deportes como el handball, el snooker, los e-sports y los dardos, y por eso es importante cubrir muchas opciones de apuesta.

Su sección de casino. Las mejores casas de apuestas deportivas siempre incluyen en su misma web oficial un apartado con juegos de casino que permita a sus clientes apostar en opciones como las tragamonedas, los juegos de cartas y las ruletas online.

Los métodos de pago. La casa de apuestas debe incluir varias pasarelas de pago y retiro, y éstas deben funcionar de forma rápida y segura. De igual manera, los depósitos mínimos no deben ser muy altos para permitir que cualquier tipo de apostador pueda disfrutar de sus plataformas de juegos.

La atención al cliente. Un buen sitio de apuestas debe proveer a sus clientes registrados con variedad de canales de atención, como ventanas de chat en vivo, dirección de correo electrónico o una línea telefónica. En este sentido nos llamó la atención Codere, que también ha incluido un número de WhatsApp para comodidad de sus usuarios.

Sitios recomendados para apostar en el Torneo Betano en 2024

1. Betano: Bono de bienvenida de 100.000 pesos con el código INFOTORNEO

Betano es uno de los operadores de apuestas deportivas más nuevos del mercado. Sin embargo, eso no le ha impedido convertirse en el patrocinador de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina de 2024. Por ende, Betano es la plataforma ideal para apostar en este torneo.

Actualmente Betano ofrece un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos y apuestas gratis adicionales de 5.000 pesos al utilizar el código promocional InfobaeTorneo. La propuesta deportiva de Betano también es bastante sólida, con un énfasis en el torneo de fútbol local y en otras grandes competencias como la Copa América y la Eurocopa, de las que también es uno de los patrocinadores.

Es posible realizar depósitos en Betano con métodos populares como Mercado Pago, Visa, MasterCard, Cabal, Rapipago, CobroExpress y Pago24, y tendrás a disposición un completo centro de ayuda para ponerte en contacto con los responsables del funcionamiento del sitio para resolver dudas o inconvenientes. En general, Betano es una propuesta muy sólida pese a llevar poco tiempo en el mercado.

Ventajas:

Cerca de treinta disciplinas deportivas disponibles para apostar

Sponsor de grandes competencias como el Torneo Betano, la Copa América y la Euro

Acepta depósitos con Mercado Pago y otros monederos electrónicos

Desventajas:

Es una casa de apuestas con poca experiencia en el sector

2. Codere: Bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos

Codere es un sitio de apuestas y casino que lleva décadas funcionando legalmente en España y en otros territorios. El fútbol aparece como el deporte más publicitado en Codere, pues actualmente patrocina al Club Atlético River Plate, uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo.

Codere acepta depósitos con tarjetas débito, DEBIN y Mercado Pago, y retiros a través de transferencias bancarias..

Ventajas:

Sitio de azar con muchos años de experiencia y tradición

Variedad de mercados de apuestas disponibles

Sistema de atención al cliente muy completo

Desventajas:

Falta variedad en los métodos de depósito y retiro

3. bet365: Bonos actualizados todas las semanas

bet365 es uno de esos sitios de apuestas en línea que no requieren presentación, ya que es reconocido en prácticamente todo el planeta. Con una plataforma sólida y segura con montones de alternativas de apuestas, bet365 aparece como una de las opciones más recomendadas.

Su oferta de promociones no se limita al bono de bienvenida, por el contrario, es posible encontrar ofertas actualizadas mes a mes en su página oficial. Al cubrir tal cantidad de eventos deportivos, el Torneo Betano también figura en su catálogo de apuestas, con pronósticos, estadísticas y la posibilidad de seguir muchos de los partidos con transmisión en vivo.

bet365 destaca también por la gran cantidad de pasarelas de pago que acepta, que van desde las tarjetas de crédito y débito hasta los monederos como Mercado Pago o Astropay.

Ventajas:

Sitio de apuestas con reconocimiento internacional

Plataforma de juego muy segura

Transmisión de partidos en vivo

Desventajas:

Sección casino pequeña

4. Betwarrior: Bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos

Al entrar en la web oficial de Betwarrior lo primero que aparece es la imagen de Lionel Messi, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, tres flamantes campeones del mundo. Esto significa que Betwarrior es el patrocinador oficial de la Selección Argentina de Fútbol, lo que demuestra la gran calidad de este operador y su compromiso con el deporte.

El bono de bienvenida de Betwarrior para su sección de deportes asciende a 100.000 pesos, equiparando las promociones de otros grandes nombres de las apuestas en el país. También hay que resaltar la completa sección de apuestas en vivo, con cientos de eventos desarrollándose en directo.

Para hacer depósitos en Betwarrior, el sitio ha habilitado populares opciones como Mercado Pago, Paysafecard y las tarjetas de crédito y débito. Para los retiros, están disponibles las transferencias bancarias.

Ventajas:

Sitio que patrocina a la selección nacional de fútbol

Gran apartado de apuestas en vivo

Variedad de disciplinas deportivas para apostar

Desventajas:

Faltan más bonos de casino online

¿Cómo registrarse en una casa de apuestas en línea?

El proceso de registro en una casa de apuestas online es sencillo, sólo se requiere ser mayor de edad para inscribirse sin problemas:

1. Escoge un sitio de apuestas legal.

2. Una vez hayas escogido el sitio de apuestas, hay que registrarse a través de un formulario de inscripción.

3. Los sitios de apuestas legales también solicitan verificar la cuenta. Para ello hay que adjuntar adjuntar copias digitales de algunos documentos oficiales. Estos documentos requeridos dependerán de los lineamientos internos de cada casa de apuestas.

4. Depositar dinero en la cuenta de la casa de apuestas para que se pueda jugar. La mayoría cuentan con diversos métodos de pago y exigen montos mínimos de depósito que varían entre un sitio y otro.

5. Echar un vistazo a los bonos y aprovecharlos si tienen condiciones factibles. Una promoción muy interesante son los bonos de bienvenida, que solamente se ofrecen a los usuarios nuevos.

¿Cómo retirar dinero de una casa de apuestas online?

En caso de ganar dinero en el Torneo Betano, es posible que se desee retirar ese dinero. Esta es la forma más sencilla de hacerlo:

1. Primero verificar que se cumple con el monto de retiro mínimo. Cada sitio de apuestas establece un límite mínimo en este sentido, por lo que se debe verificar esta información en la sección de ayuda del operador.

2. Si se cumple con este requisito, ya se podrá solicitar un retiro de dinero en la sección de banca del operador.

3. Escoger el método de retiro (que suele ser a través de transferencia bancaria) y el valor del mismo. Hay que ingresar el número de cuenta y otros datos solicitados y esperar a que el retiro se haga efectivo.

4. Los retiros de dinero suelen tardar un poco más que los depósitos. En algunos casos, pueden llegar a tomarse entre 12 y 24 horas, aunque esto dependerá del método de retiro seleccionado.

Torneo Betano 2024: Información general

El Torneo Betano es una competencia ideal para realizar apuestas online, aquí algunos detalles sobre la Liga:

Nombre oficial: Liga Profesional 2024

Fecha de inicio: 10 de mayo de 2024

Probable fecha de finalización: 15 de diciembre de 2024

Edición: XCV temporada

Patrocinador oficial: Betano

Número de clubes participantes: 28

Número de partidos en total: 378

Campeón defensor: River Plate

Favoritos al título en 2024 según las casas de apuestas

Aunque todavía faltan varios meses para que el Torneo Betano finalice, algunas casas de apuestas ya han postulado a sus favoritos al título. Estos son los primeros pronósticos, no obstante pueden variar a medida que se vaya desarrollando la temporada:

River Plate

Betano: 3.50

Codere: 4.00

Boca Juniors

Betano: 6.00

Codere:5.00

Racing Club

Betano: 7.00

Codere: 11.00

Talleres de Córdoba

Betano: 9.00

Codere: 13.00

Estudiantes de La Plata

Betano: 10.00

Codere: 10.00

Argentinos Juniors

Betano: 15.00

Codere: 15.00

Lanús

Betano: 25.00

Codere: 34.00

Newells Old Boys

Betano: 25.00

Codere: 27.00

San Lorenzo

Betano: 30.00

Codere: 34.00

Vélez Sarsfield

Betano: 30.00

Codere: 20.00

Hay algunas diferencias grandes entre las cuotas de Betano y Codere en las posibilidades de clubes como Lanús, Talleres de Córdoba, Racing o Vélez Sarsfield. En los primeros lugares no hay cambios, con River Plate y Boca Juniors encabezando las máximas posibilidades de título.

Tipos de apuestas en el Torneo Betano

La variedad de apuestas deportivas para este tipo de torneo es amplia, no obstante estos son los más populares::

En vivo

Las apuestas en vivo se realizan mientras el partido se está jugando, por lo que si se ve cualquier juego del Torneo Betano es posible apostar en directo. Una desventaja de las apuestas en vivo es que las cuotas suelen bajar considerablemente cuando el partido comienza y cuando el rendimiento de ambos equipos es evidente.

Anticipadas

Las apuestas anticipadas o prepartido se hacen antes del pitazo inicial. No necesariamente se refieren a partidos, también existen apuestas anticipadas en torneos completos, como sería el caso de apostar al campeón del Torneo Betano desde este momento, aun cuando todavía falten meses para conocer al equipo que levantará el trofeo en diciembre.

Combinadas

Las apuestas combinadas se caracterizan por entregar grandes premios cuando el jugador acierta todos los resultados. Para hacer una combinada, simplemente hay que agregar dos o más apuestas en un mismo común. Mientras más apuestas sumes, más grande será la cuota.

El único inconveniente es que si se falla en uno solo de los pronósticos, se pierde todo el dinero invertido en la apuesta combinada. No obstante, ante un gran premio, en ocasiones vale la pena el riesgo.

Hándicap

Si se encuentra un partido del Torneo Betano en el que las diferencias entre ambos equipos son muy marcadas, se puede usar el hándicap para agregar una desventaja al equipo más fuerte o una ventaja al más débil, para de esa forma mejorar sustancialmente las cuotas de apuestas.

Doble resultado

Si se quiere reducir al máximo el margen de error y sin importar que se sacrifica un poco el valor de la cuota, las apuestas de doble oportunidad o resultado pueden ser la mejor alternativa, pues con este tipo de apuestas se cubren dos de tres resultados posibles.

Más/Menos

Las apuestas más/menos tienen cierto parecido con las apuestas de hándicap, aunque suelen tener muchas más alternativas. Las apuestas más/menos te permiten escoger la variables de eventos específicos como los saques de banda, las tarjetas amarillas, los goles o incluso las expulsiones.

Las apuestas más/menos suelen tener cientos de variables. Por ejemplo, una apuesta bastante común es que durante los siguientes diez minutos habrá más o menos de un tiro de esquina. Son apuestas rápidas que pueden ser muy provechosas si se hacen con cabeza fría y con estadísticas recientes a la mano.

Bonos de apuestas online

Una de las principales razones por las que muchas personas deciden registrarse en una casa de apuestas online son los bonos. Estas promociones, especialmente el famoso bono de bienvenida, son utilizadas por los operadores para captar a nuevos jugadores en sus plataformas.

Bonos de bienvenida

El bono de bienvenida es la oferta estrella de los sitios de apuestas, y solo se entrega una vez. Justamente por eso muchos apostadores con experiencia abren cuentas en gran variedad de casas de apuestas, con el fin de aprovechar la mayor cantidad de bonos de bienvenida posibles.

Es común encontrar bonos que pueden llegar a duplicar el valor del primer depósito del cliente hasta cifras como los 100.000 pesos (el bono de Betano) o incluso de hasta 200.000 pesos (la bonificación de bienvenida de Codere).

Apuestas gratis o freebets

Otro bono común en el país son las apuestas gratis, que suelen ofrecerse en determinados eventos o torneos. Dentro de las condiciones de las freebets aparecen los montos máximos de ganancia, que no suelen ser muy altos. Sin embargo, al no representar riesgo a nuestro presupuesto, son una bonificación que vale la pena aprovechar.

Bonos sin depósito

Si bien no son tan comunes como los bonos de bienvenida, las bonificaciones sin depósito permiten obtener premios sin que haya necesidad de ingresar dinero en la cuenta de la página de apuestas. Aunque puede sonar muy bien, la gran mayoría de estos bonos requerirán que en algún momento deposites dinero para cumplir con los términos y condiciones, así que asegúrate de revisar muy bien la letra pequeña en estos casos.

Bonos de cashback

Muchas veces las apuestas del día no salen como esperamos, y para eso se crearon los bonos de cashback o devolución, que se encargan de reembolsar cierto porcentaje de las pérdidas. También es común encontrar bonos de cashback en partidos y eventos específicos, que devuelven parte de las pérdidas si el jugador no tiene suerte con su pronóstico. Estos bonos no son muy comunes, así que conviene aprovecharlos cuando aparezcan.

Descargo de responsabilidad

Las cuotas de apuestas que presentamos en este artículo están dirigidas al público argentino. Si te encuentras en otro territorio estas cuotas pueden variar, y las casas de apuestas recomendadas podrían no estar disponibles.

Las apuestas online pueden generar adicción. Si experimentas cualquier síntoma relacionado con la ludopatía, ponte en contacto con la línea 141 de recuperación de adicciones, establecida por el gobierno. Evita estos inconvenientes apostando de manera responsable.