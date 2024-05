Guía completa para apostar en la Copa América

Explora cómo Argentina y Brasil lideran las apuestas y descubre las mejores plataformas para participar desde Sudamérica y más allá. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa América es el torneo de selecciones más relevante del continente sudamericano, que se disputará entre junio y julio de 2024. En esta competición participarán los 10 equipos de la Conmebol, junto a 6 equipos de la Concacaf, lo que incrementa la competencia y el nivel del torneo.

Esta mezcla de selecciones promete encuentros emocionantes y un espectáculo futbolístico de alto nivel, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de ver a las mejores selecciones del continente americano en acción.

El torneo cobra gran importancia en el mundo de las apuestas deportivas y es una de las ocasiones más importantes del año para incursionar en ellas. Por ello te presentamos una guía completa con datos sobre el torneo, tips sobre apuestas deportivas y recomendaciones de plataformas online.

Por quien apostar en la Copa América

A grandes rasgos, los equipos con más probabilidad de coronarse campeón son Argentina y Brasil, seguidos por Uruguay. No obstante, existen equipos sorpresa en todos los torneos, los cuales son conocidos como underdogs.

Los underdogs son equipos que no aparecen como candidatos, pero pueden dar batalla en la competencia y sorprender al público. De cara a la Copa América, Estados Unidos y Colombia aparecen en esta categoría.

Aunque estos son datos que pueden ser de utilidad a la hora de apostar en este torneo, existen muchas variables que deben considerarse y que podrían influir dentro del mundo de las apuestas deportivas, los cuales abordaremos a profundidad más adelante.

Donde apostar para la Copa América

Si lo que se busca son algunas recomendaciones de plataformas para apostar en el mundo del deporte, a continuación te compartimos algunas opciones justo con un breve análisis de ventajas y desventajas de cada una de ellas.

1. Betano – Prueba tu suerte en Betano

2. bet365 – Completa el registro en bet365 para empezar a apostar

3. Codere – Reclama tu bono de bienvenida en Codere.

1. Betano

Betano es uno de los sitios de juego de mayor prestigio y con mayor presencia en Sudamérica. Actualmente, este sitio ofrece un bono de bienvenida de hasta $100.000 para nuevos usuarios, así como otras promociones para los usuarios regulares. Aunque el fútbol es uno de los deportes más populares, en este sitio se pueden encontrar muchos más. Los eventos más importantes están presentes, tanto locales como internacionales.

El sitio me permite jugar tanto desde una computadora de escritorio, como en los dispositivos móviles gracias a que cuenta con una aplicación propia, no obstante, sólo está disponible para Android.

Ventajas

● Cuenta con gran prestigio en Sudamérica

● Todo tipo de deportes para apostar, incluyendo cuotas mejoradas

● Bono de bienvenida y promociones variadas

Desventajas

● Pocos métodos de retiro

● App no disponible para iOS

2. bet365

Es uno de los operadores más reconocidos en el mundo, su plataforma internacional lleva más de 24 años de funcionamiento en la industria del juego.

Las apuestas deportivas son el foco central de esta plataforma en línea, cuenta con diversos deportes, partidos de todo el mundo y versiones de apuestas pre partido y en vivo. Además, ofrece la función de “aumento de apuestas”, donde los momios ofrecen una ventaja positiva para el jugador.

Si bien tiene un bono de bienvenida de hasta $25.000, no hay mucha más abundancia de promociones en su lista. De igual manera, la sección de juegos de casino es algo limitada. Sin embargo, uno de sus puntos fuertes es que cuenta con tres vías de comunicación para atención al cliente, que responden las dudas de manera rápida. También sus procesos de depósito y retiro son fáciles de completar, sin demoras.

Ventajas

● Aumento de apuesta en algunos mercados

● Gran variedad de deportes para elegir

● Servicio de atención al cliente de calidad

Desventajas

● Pocos métodos de retiro

● Poca abundancia de promociones

3. Codere

En el habla hispana, Codere es uno de los sitios de referencia, forma parte de los operadores que tienen su licencia de juego oficial en varios países de América Latina y es patrocinador oficial de River Plate, uno de los equipos de fútbol de élite.

Cuenta con abundancia de deportes para elegir, divididos en distintas categorías. Cada una de ellas tiene distintos eventos disponibles, que son fáciles de buscar y detectar. También hay una sección de cuotas especiales, aunque no suele brindar una gran oferta.

Su bono de bienvenida consta de una bonificación del 100%, hasta 200.000 ARS. Luego, hay al menos otras 5 promociones activas de manera constante. Para el manejo de fondos, hay opciones conocidas, aunque los métodos de pago no son muy extensos. Las operaciones sólo se pueden realizar mediante tarjetas de crédito, transferencias bancarias, DEBIN y Mercado Pago.

Su diseño web es muy atractivo, rápido y fácil de navegar, lo que se transforma en una de sus fortalezas. Su servicio al cliente es de primer nivel, disponible 24x7 mediante chat en vivo, correo electrónico, redes sociales, whatsapp e incluso llamada telefónica gratuita. Su aplicación me permitió apostar desde el móvil sin problemas.

Ventajas

● Atención al cliente de primer nivel, con múltiples vías de comunicación

● Aplicación móvil para descargar e instalar

● Operador de alta reputación

Desventajas

● Pocas opciones de cuotas especiales

● Métodos de pago reducidos

Selecciones favoritas para ganar la Copa América 2024

Como se mencionó previamente, en esta edición de la Copa América, Argentina y Brasil aparecen como principales candidatos en las casas de apuestas. Esto se puede ver por las cuotas de los mercados: cuanto menor sea el valor, más chances hay de que ocurra un hecho.

Así, un promedio general indica que los argentinos tienen un momio de 2,75 y los brasileños de 3,00. Por ende, si hago una apuesta de 100 por Argentina campeón, y se cumple, obtendré un premio en dinero de $275.

En tercer lugar se encuentra Uruguay, con una cuota de 6,50. Luego, ya aparecen varios equipos en un nivel similar, como Estados Unidos, Colombia o México.

Argentina, campeona del mundo y de América, principal favorita

No hay ninguna duda que Argentina es el mejor equipo en el mundo del fútbol actual, no solo en Sudamérica. La selección dirigida por Lionel Scaloni viene de ser campeón del mundo en el mundial de Catar 2022, y también de hacer historia en la Copa América, al levantar el trofeo de la última edición en el Maracaná, superando a su rival de toda la vida, Brasil.

Sin embargo, el equipo liderado por Lionel Messi tiene un gran peso en su espalda, de revalidar los títulos y mantenerse en ese máximo escalón. Además, lo debe hacer sabiendo que son los últimos tiempos del astro argentino como jugador profesional.

El pronóstico indica que la albiceleste debería llegar a cuartos de final sin ningún problema, y a partir de allí, iniciar la verdadera competencia.

Brasil siempre es competitiva

El segundo puesto de favoritos lo tiene Brasil, selección que siempre es competitiva y no se puede dejar de lado, incluso cuando no están atravesando su mejor momento.

El desempeño reciente de la verdeamarela es muy cuestionable, con resultados poco exitosos, que lo colocan en la sexta posición en las eliminatorias, con tres derrotas consecutivas.

Brasil está en pleno proceso de reconstrucción, con un director técnico nuevo iniciando su gestión, y con un recambio generacional. Ya no están presentes jugadores como Neymar o Casemiro, y han dejado el camino libre para otros. Hoy, sus máximas figuras son Vinicius y Rodrygo, jugadores jóvenes, pero de amplia experiencia en el Real Madrid.

Uruguay con Bielsa siempre es una buena opción

Desde la llegada de Marcelo Bielsa, Uruguay ha mostrado un avance en su juego, de mayor calidad y con victorias resonantes frente a Argentina y Brasil.

La garra charrúa siempre fue la característica de la selección nacional, dejando todo en la cancha con el esfuerzo como bandera. Sin embargo, Bielsa ha cambiado esa mentalidad, enfocándose más en el juego en equipo y convirtiendo a Uruguay en un equipo ganador en muy poco tiempo.

Esto coincide con una camada de jugadores de alto nivel, que participan en los mejores equipos de Europa. Por ejemplo: Darwin Núñez en Liverpool, Federico Valverde en Real Madrid, Ronald Araujo en el Barcelona, Rodrigo Bentancur en el Tottenham, Ugarte en el PSG, entre otros.

En su primer torneo oficial, Uruguay aparece tercero dentro de las probabilidades de favoritismo, pero en la realidad, hay una enorme chance que los uruguayos lleguen a instancias de semifinales en adelante.

Las sorpresas de la Copa América 2024 - ¿Cuáles son los Underdogs?

Underdog es un término extranjero que se utiliza para indicar una sorpresa. Es decir, un equipo que no aparecía como favorito entre los apostadores, pero que termina dando un golpe duro en el torneo. ¿Es posible que haya underdogs en la Copa América 2024?

Por rendimiento, Estados Unidos aparece como el número cantado para sorprender a todos. Además, se trata de los anfitriones (en conjunto con México). Jugar como local siempre tiene un plus extra, ya sea en el ánimo de los jugadores, el apoyo de los aficionados en cada estadio, y en algunos casos, en temas como el arbitraje.

Estados Unidos lleva varios años de evolución dentro del mundo del fútbol. La gran mayoría de sus jugadores juegan o han tenido experiencias en las principales ligas de Europa, como Inglaterra, Italia, Alemania o España. No hay dudas que se trata del mejor equipo de Norteamérica, y ahora es el momento de mostrar esa faceta ganadora en un evento de mayor nivel.

En segundo lugar, hay que mencionar a Colombia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha remontado un nivel competitivo, tras el mal resultado de las eliminatorias pasadas, que lo dejó fuera del mundial. Actualmente, se encuentra en posición de clasificación y de manera invicta, con tres victorias y tres empates.

El principal talento y referente de los cafeteros es Luis Diaz, delantero del Liverpool de la liga inglesa. Es un delantero temible, que puede generar situaciones de gol en cualquier momento y es capaz de cambiar los partidos por su cuenta.

¿Vale la pena apostar a los favoritos de la Copa América 2024?

El mercado de casas de apuestas deportiva es un mercado riesgoso, pues solo un equipo se alzará con la victoria. Por esa razón, hay que explorar otros tipos de apuestas, ya que no existe una sola oportunidad. Tanto es así que se puede apostar por cada partido en particular, incluso cuando los favoritos enfrentan a selecciones menores, como Paraguay, Bolivia o Panamá.

En estos encuentros, tanto de fase de grupos como ronda eliminatoria, hay múltiples posibilidades para elegir, y llevar a cabo predicciones que me den una ganancia. Algunos de los mercados más destacados según mi experiencia son:

● Resultado del partido o 1x2: aquí podrás elegir el resultado de cada encuentro. Por ejemplo, si se enfrentan Chile contra Perú, podrás decidir entre la victoria de uno de ellos, o el empate.

● Doble oportunidad: este mercado me deja elegir entre dos resultados posibles de tres. Es decir, victoria A y empate, victoria B y empate, o victoria A y victoria B.

● Hándicap: uno de los mercados más atractivos es el hándicap. Este permite darle una ventaja o una desventaja a uno de los rivales, para “jugar” con el valor de las cuotas. En este caso, se requiere una mayor atención.

● Cantidad de goles: esta opción me gusta mucho, pues me permite elegir si habrá un total de goles mayor o menor en un partido. Lo que importa es el marcador final, por lo que si hay un solo equipo goleador, no hay diferencia.

● Más/menos: otro marcador muy destacado en mi opinión. De manera similar, podrás elegir si habrá más o menos sobre distintos factores: laterales, saques de esquina y hasta tarjetas.

Estrategia de Apuestas a la Copa América 2024: Riesgos y recompensas

Participar de las apuestas en deportes puede traer recompensas, pero también implica un riesgo. Ninguna jugada, por más precisa que sea, es infalible.

Se pueden establecer distintas estrategias: por un lado, apostar por las situaciones que más chances tienen de ocurrir, para asegurar lo máximo posible las ganancias. Por el otro, ir por lo inesperado, con la idea de dar un golpe. Esto también dependerá del estado del saldo, y los riesgos que se pueden tomar arriesgar de más el presupuesto.

El fútbol tiene un factor clave que lo vuelve tan apasionante: es impredecible. En cualquier partido, se puede dar lo inesperado y que los ganadores sean los equipos más débiles, como puede ser Jamaica o Costa Rica. Una medida que suelo tomar para evitar estos malos tragos son las apuestas en vivo.

Este tipo de jugada se hace en tiempo real, de manera simultánea al desarrollo del partido. Además, los operadores acompañan la mayoría de las veces con un streaming, que permite ver los partidos del certamen como si fuera una televisión.

Este recurso me permite analizar con mis propios ojos lo que ocurre en la cancha, y colocar los pronósticos según cada ocasión. Por ejemplo, si Brasil empieza ganando a los 5 minutos, puedes establecer una jugada de varios goles.

Como las cuotas van cambiando según lo que ocurre en la cancha, es un formato que requiere una reacción rápida, para poder aprovechar las oportunidades más atractivas.

Juego Responsable

Todo el contenido de esta página tiene una finalidad objetiva e informativa. Bajo ningún punto de vista se trata de consejos financieros o profesionales.

Una vez que hago clic en los enlaces de afiliado de MySafegame, eximo de responsabilidad a esta página, y doy paso a los términos y condiciones de cada operador en particular, aceptando sus consecuencias.

Es fundamental jugar con responsabilidad en todo momento, para evitar problemas mayores. Para ello, se pueden usar las medidas que disponen las casas de apuestas, en su programa de Juego Responsable.

Por ejemplo, hay límites de depósito (diarios, semanales o mensuales), límites de tiempo e incluso la autoexclusión, donde puedo solicitar de manera voluntaria un descanso, prohibiendo el acceso a mi cuenta por un tiempo determinado.

Si sientes que estás en problemas, o con síntomas que pueden llevar a este punto, no dudes en pedir ayuda.