La reacción de Messi después del empate entre Inter Miami y St. Louis City que llamó la atención: “Muy malo”

Messi se enojó con el árbitro en el último partido

En un emotivo y reñido encuentro por la MLS, el Inter Miami empató 3-3 ante Saint Louis City. Este partido no solo destacó por su intensidad en el campo, sino también porque marcó el último compromiso de Lionel Messi con el equipo antes de integrarse a la concentración de la Selección Argentina para los próximos amistosos y la preparación de la Copa América.

Con un gol en su cuenta personal, el rosarino fue una vez más la figura destacada del encuentro, pero su desempeño no fue suficiente para evitar sentirse frustrado al final del encuentro. La tensión del duelo y algunas decisiones arbitrales controvertidas hicieron mella en el ánimo del astro argentino, quien se mostró visiblemente molesto al final del partido. Un video que se viralizó en las redes sociales lo captó diciendo con evidente enojo: “Son muy malos, muy malos”, en referencia al arbitraje conducido por Allen Chapman.

Desde su llegada a la MLS, el ex Barcelona tuvo varios enfrentamientos con los árbitros debido a decisiones que considera polémicas y al juego brusco de algunos rivales. Esta vez no fue la excepción, y la estrella del Inter Miami no pudo ocultar su descontento. A pesar de esta situación, el equipo de Gerardo Tata Martino logró sumar un punto en un encuentro intenso que los vio remontar en tres ocasiones gracias a los goles de Messi, Suárez y Alba.

El astro marcó el 1-1 y tuvo una excelente jugada para el 2-2 en Florida

El gol de Messi en este partido fue su duodécimo de la temporada en la MLS y añade a su impresionante registro en su corta pero impactante carrera en la liga estadounidense. Este encuentro también eleva su cuenta a 23 goles en 27 partidos con el Inter Miami, acercándose a los 29 goles que Gonzalo Higuaín (máximo goleador de las Garzas) logró en 70 encuentros con el mismo equipo. Asimismo, el reloj de los registros históricos sigue corriendo y Messi, con 835 goles en 1060 enfrentamientos, continúa persiguiendo al máximo goleador de la historia, Cristiano Ronaldo, quien acumula 893 goles en 1225.

Para el Inter Miami, el empate representa la suma de cuatro puntos en ocho días, acumulados entre los partidos contra el Vancouver, Atlanta United y ahora Saint Louis City. Aunque se mantienen en la cima de la Conferencia del Este con dos puntos de ventaja sobre Cincinnati –que cuenta con dos partidos menos–, la carrera por el liderato sigue siendo ajustada y emocionante.

En la rueda de prensa posterior al partido, Gerardo Martino elogió el desempeño de Messi, destacando que “en el partido de hoy Messi ha sido el responsable con Jordi Alba de la participación en todos los ataques nuestros. Ha insistido durante los 90 minutos”. El Tata también se refirió a algunas preocupaciones sobre un posible problema de tobillo para el astro argentino, aclarando que desde su punto de vista Messi “terminó bien y ahora hará lo que corresponde, lo que ha hecho toda su vida, estar presente con la selección argentina”.

La Selección Argentina establecerá su cuartel general en Miami antes de viajar a Chicago para disputar un partido amistoso contra Ecuador este domingo. Luego, el equipo se enfrentará a Guatemala en Maryland, en lo que será una etapa crucial en su preparación para la Copa América.