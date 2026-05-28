El Salvador

La historia de un padre salvadoreño que fue deportado y dejó a su hijo enfermo luchando por sobrevivir en Estados Unidos

La expulsión de un hombre originario de El Salvador dejó a un niño con una enfermedad rara bajo el cuidado exclusivo de su madre, quien ahora enfrenta sola la responsabilidad del tratamiento médico indispensable del menor

Guardar
Google icon
Una pintura dividida: a la izquierda, un hombre regresa a El Salvador bajo un arco de bienvenida; a la derecha, un niño enfermo yace en cama con equipo médico.
La deportación de Rony Campos a El Salvador separó a una familia que cuidaba en Carolina del Norte a un niño con enfermedad intestinal grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida de Rony Campos, originario de El Salvador, cambió el 29 de diciembre de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en Carolina del Norte y lo deportaron a su país natal. Este episodio marcó el inicio de una separación familiar que ha afectado especialmente a su hijo menor, quien padece una enfermedad intestinal poco común y depende de atención médica especializada.

Durante una entrevista con N+ Univision 40, Campos relató la angustia que experimentó tras ser expulsado de Estados Unidos. “Rogué al juez que me dejara con mi hijo”, declaró, recordando el momento en que supo que debía abandonar a su familia. El padre insistió en que su objetivo siempre fue regularizar su situación migratoria y mantener unida a su familia en territorio estadounidense. “No queremos hacer las cosas mal. Queremos tratar de hacer las cosas bien para estar unidos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Según el testimonio recogido por N+ Univision 40, Campos fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo en un centro de llamadas. Había iniciado los trámites legales para obtener acción diferida, confiando en que el proceso le permitiría continuar junto a sus hijos y su esposa. “Yo estaba haciendo bien las cosas, estaba trabajando, del trabajo a la casa, tenía mi licencia”, explicó. Sin embargo, la inesperada intervención de las autoridades migratorias alteró los planes de la familia.

La situación se agravó por el delicado estado de salud de Aiden, hijo menor de Campos y Marjorie Alvarenga. De acuerdo con documentos médicos del Atrium Health Levine Children’s Hospital, Aiden sufre síndrome de intestino corto, una condición que afecta gravemente su capacidad de alimentarse. El niño depende de nutrición parenteral total (TPN), que requiere la administración intravenosa de nutrientes hasta 18 horas diarias. “El menor necesita supervisión constante, manejo especializado de medicamentos y cuidados permanentes las 24 horas”, señalan los médicos citados por N+ Univision 40.

PUBLICIDAD

Primer plano de la mano de un adulto sosteniendo la mano de un niño. El niño está en una cama de hospital con una vía intravenosa y un monitor médico visible.
El niño requiere atención médica permanente y especializada, con supervisión las 24 horas por una falla intestinal compleja, según el hospital Atrium Health Levine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La separación familiar agrava la situación de vulnerabilidad y cuidados médicos

Antes de la deportación, tanto Campos como su esposa habían recibido capacitación médica para atender a Aiden en el hogar. Tras la expulsión del padre, toda la responsabilidad recae sobre la madre, quien también cuida a otro hijo recién nacido.

La familia enfrenta así un escenario de alta vulnerabilidad, ya que existen pocos centros médicos en Estados Unidos capaces de tratar una patología tan compleja y debe mantener al niño cerca de especialistas en gastroenterología pediátrica.

Un hombre barbudo de perfil mira una ventana de avión. En el cristal se visualiza un niño acostado en cama de hospital, conectado a un suero y un monitor.
Rony Campos fue detenido el 29 de diciembre de 2025 mientras se dirigía a su trabajo, durante un proceso migratorio legal según su testimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se me derrumbó el mundo. Le pedimos a Dios por lo que estamos pasando, sé que hay familias que pasan cosas peores”, expresó Rony Campos. El testimonio, evidencia el impacto emocional y logístico de la deportación sobre familias migrantes con hijos que requieren cuidados médicos avanzados.

El caso de Campos subraya la tensión entre las políticas migratorias y las realidades de familias con menores dependientes de atención médica especializada. Mientras tanto, la familia permanece dividida entre El Salvador y Carolina del Norte, a la espera de una solución legal que permita el reencuentro y la estabilidad necesaria para la salud de Aiden.

Temas Relacionados

DeportaciónCarolina del NorteEnfermedades rarasSalud infantilEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ONU destinará fondos de emergencia para mitigar el impacto de El Niño en Guatemala

Un aporte de sesenta millones de dólares del gobierno estadounidense permitirá implementar proyectos de agua, saneamiento, nutrición y protección a partir de junio en municipios particularmente expuestos a la sequía y la escasez de alimentos

La ONU destinará fondos de emergencia para mitigar el impacto de El Niño en Guatemala

Relaciones Exteriores de Honduras aclara polémica sobre la donación de 298 ambulancias provenientes de China

La Cancillería de Honduras se pronunció sobre el proyecto de donación de 298 ambulancias por parte de China y aseguró que la iniciativa nunca pasó de una etapa preliminar, sin evidencia de entrega o distribución de las unidades en el país.

Relaciones Exteriores de Honduras aclara polémica sobre la donación de 298 ambulancias provenientes de China

Desde hace un año más de 100 mil personas continúan sin acceso al agua potable en la región panameña de Azuero

Presidente Mulino dice que el problema es estructural y que no se va a resolver de hoy para mañana, “va a tomar tiempo”

Desde hace un año más de 100 mil personas continúan sin acceso al agua potable en la región panameña de Azuero

El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

La autoridad militar estadounidense señaló que la reciente intervención contra una instalación clandestina forma parte de los esfuerzos de colaboración regional dirigidos a enfrentar actividades delictivas vinculadas al narcotráfico en América Central

El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central

La nación caribeña reporta un flujo ascendente de viajeros internacionales, con un aumento significativo de visitantes provenientes de Europa, lo que fortalece las perspectivas económicas asociadas a la actividad turística, según cifras oficiales

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central

TECNO

Cómo ganar espacio en Android en 2026 y conservar lo que más necesitas

Cómo ganar espacio en Android en 2026 y conservar lo que más necesitas

Comparan el nuevo Ferrari eléctrico con el tope de gama de Tesla: este es el resultado

Primer auto eléctrico de Ferrari desata polémica entre seguidores

El parque temático de robots humanoides que bailan K-pop para entretener al público

Sam Altman compara el futuro de la inteligencia artificial con servicios básicos como la electricidad y el agua

ENTRETENIMIENTO

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

Revelaron nuevos detalles de la salida de Tom Hardy de ‘MobLand’: “La puerta no está cerrada”

Madonna confiesa quién ha sido el mejor amante de su vida: “Solo voy a nombrar a la gente muerta”

MUNDO

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza

La esposa del ex primer ministro Boris Johnson reveló aspectos poco conocidos de la vida familiar en su mansión de Oxfordshire

Japón calificó de “ridícula” la crítica de Rusia por su fortalecimiento militar durante un debate en la ONU