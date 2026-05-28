La historia de un padre salvadoreño que fue deportado y dejó a su hijo enfermo luchando por sobrevivir en Estados Unidos

La deportación de Rony Campos a El Salvador separó a una familia que cuidaba en Carolina del Norte a un niño con enfermedad intestinal grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida de Rony Campos, originario de El Salvador, cambió el 29 de diciembre de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en Carolina del Norte y lo deportaron a su país natal. Este episodio marcó el inicio de una separación familiar que ha afectado especialmente a su hijo menor, quien padece una enfermedad intestinal poco común y depende de atención médica especializada.

Durante una entrevista con N+ Univision 40, Campos relató la angustia que experimentó tras ser expulsado de Estados Unidos. “Rogué al juez que me dejara con mi hijo”, declaró, recordando el momento en que supo que debía abandonar a su familia. El padre insistió en que su objetivo siempre fue regularizar su situación migratoria y mantener unida a su familia en territorio estadounidense. “No queremos hacer las cosas mal. Queremos tratar de hacer las cosas bien para estar unidos”, afirmó.

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Según el testimonio recogido por N+ Univision 40, Campos fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo en un centro de llamadas. Había iniciado los trámites legales para obtener acción diferida, confiando en que el proceso le permitiría continuar junto a sus hijos y su esposa. “Yo estaba haciendo bien las cosas, estaba trabajando, del trabajo a la casa, tenía mi licencia”, explicó. Sin embargo, la inesperada intervención de las autoridades migratorias alteró los planes de la familia.

La situación se agravó por el delicado estado de salud de Aiden, hijo menor de Campos y Marjorie Alvarenga. De acuerdo con documentos médicos del Atrium Health Levine Children’s Hospital, Aiden sufre síndrome de intestino corto, una condición que afecta gravemente su capacidad de alimentarse. El niño depende de nutrición parenteral total (TPN), que requiere la administración intravenosa de nutrientes hasta 18 horas diarias. “El menor necesita supervisión constante, manejo especializado de medicamentos y cuidados permanentes las 24 horas”, señalan los médicos citados por N+ Univision 40.

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El niño requiere atención médica permanente y especializada, con supervisión las 24 horas por una falla intestinal compleja, según el hospital Atrium Health Levine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La separación familiar agrava la situación de vulnerabilidad y cuidados médicos

Antes de la deportación, tanto Campos como su esposa habían recibido capacitación médica para atender a Aiden en el hogar. Tras la expulsión del padre, toda la responsabilidad recae sobre la madre, quien también cuida a otro hijo recién nacido.

La familia enfrenta así un escenario de alta vulnerabilidad, ya que existen pocos centros médicos en Estados Unidos capaces de tratar una patología tan compleja y debe mantener al niño cerca de especialistas en gastroenterología pediátrica.

Rony Campos fue detenido el 29 de diciembre de 2025 mientras se dirigía a su trabajo, durante un proceso migratorio legal según su testimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se me derrumbó el mundo. Le pedimos a Dios por lo que estamos pasando, sé que hay familias que pasan cosas peores”, expresó Rony Campos. El testimonio, evidencia el impacto emocional y logístico de la deportación sobre familias migrantes con hijos que requieren cuidados médicos avanzados.

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El caso de Campos subraya la tensión entre las políticas migratorias y las realidades de familias con menores dependientes de atención médica especializada. Mientras tanto, la familia permanece dividida entre El Salvador y Carolina del Norte, a la espera de una solución legal que permita el reencuentro y la estabilidad necesaria para la salud de Aiden.