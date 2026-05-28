Deportes

“Hoy no es solo una victoria, es amor por lo que haces”: Diletta Leotta celebró el regreso de Karius a la Bundesliga

Tras su paso por Besiktas, Unión Berlin y Newcastle sin consolidarse, el guardameta alemán encontró en Gelsenkirchen la confianza y la regularidad que lo devolvieron a la primera división

Guardar
Google icon
El arquero alemán se consagró como pilar del Schalke 04, logrando el ascenso a la Bundesliga y obteniendo la mejor defensa del torneo (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
El arquero alemán se consagró como pilar del Schalke 04, logrando el ascenso a la Bundesliga y obteniendo la mejor defensa del torneo (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Loris Karius, el arquero alemán cuya carrera quedó marcada tras la final de la Champions League 2018, ha recuperado su lugar en el fútbol europeo. Hoy, como figura del Schalke 04 en su regreso a la Bundesliga, el guardameta de 32 años sobresale bajo los tres palos.

Hace apenas 8 años, el nombre de Karius quedó indeleblemente ligado a dos errores en Kiev frente al Real Madrid, que privaron al Liverpool de conquistar la Orejona. Aquella noche significó el inicio de una travesía personal y profesional llena de dudas y críticas. “Tenía dudas sobre mi rendimiento, porque hay cosas que uno no puede cambiar. Por supuesto que dudaba de si tendría otra oportunidad de jugar a este nivel, de si volvería a funcionar”, reconoció el propio futbolista en declaraciones recogidas por el diario AS.

PUBLICIDAD

El regreso del Schalke 04 a la Bundesliga

El ascenso del Schalke 04 a la Bundesliga encuentra en Karius a uno de sus pilares. El arquero, que llegó al club de Gelsenkirchen en enero de 2025 en medio del escepticismo general, se convirtió en una pieza clave dentro de la mejor defensa del torneo, con 12 partidos sin recibir goles y 28 tantos encajados, siete menos que cualquier otro equipo, según la revista deportiva alemana Kicker.

El Schalke, líder con seis puntos de ventaja, aseguró su regreso a la máxima categoría tras tres temporadas en la segunda división, desde su descenso en 2022-23.

Karius renace como figura clave tras haber sido señalado por sus errores en la final de la Champions League 2018 con Liverpool (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)
Karius renace como figura clave tras haber sido señalado por sus errores en la final de la Champions League 2018 con Liverpool (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

El caso de Karius trasciende las estadísticas porque muestra cómo un deportista puede reconstruir su carrera y su imagen pública tras haber tocado fondo. El arquero admitió que, tras su paso por clubes como Besiktas, Unión Berlin y Newcastle, llegó a considerar la retirada. “Estaba bastante seguro de que podía conseguir el resultado, pero la pregunta principal era si tendría otra oportunidad o no, si alguien volvería a confiar en mí”, confesó.

PUBLICIDAD

En este contexto, la labor de Karius ha obtenido amplio reconocimiento de la prensa y la afición. En noviembre, los hinchas del club lo eligieron como mejor jugador del mes.

La temporada de regreso de Karius

El regreso del Schalke 04 a la Bundesliga pone fin a la etapa más larga del club fuera de la máxima serie del fútbol alemán, tras tres años en la segunda división. Karius se sumó al plantel en un momento complicado y, desde el inicio de la temporada, se adueñó del arco. Durante el tramo más difícil, entre enero y febrero, el equipo sumó tres puntos en cinco partidos y encajó ocho goles. El arquero se destacó con atajadas decisivas, especialmente en el empate sin goles frente al Hertha Berlin, equipo de fútbol alemán, el 17 de enero.

La regularidad y seguridad de Karius ayudaron a que el Schalke blindara su portería. En la victoria decisiva ante el Düsseldorf, si bien no fue exigido constantemente, intervino con seguridad en cada balón aéreo y realizó una parada significativa ante Appelkamp, futbolista rival, al minuto 60. La solidez defensiva y la confianza transmitida al equipo consolidaron a Karius en el vestuario de Gelsenkirchen.

El regreso del Schalke 04 representa un ejemplo de superación deportiva, con Loris Karius como símbolo de resiliencia y reconstrucción personal (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
El regreso del Schalke 04 representa un ejemplo de superación deportiva, con Loris Karius como símbolo de resiliencia y reconstrucción personal (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Del descenso a la reconstrucción profesional de Karius

La transformación de Karius tras el episodio de Kiev no fue inmediata y estuvo marcada durante años por préstamos, suplencias y la constante sombra del error. Esta situación, sumada a la presión mediática y el recuerdo de aquella final, llevó al arquero a preguntarse si tendría cabida nuevamente en la élite. La oportunidad brindada por el Schalke 04, junto con su trabajo constante y la confianza renovada de sus compañeros y cuerpo técnico, permitieron que reconstruyera su autoestima y recuperara su mejor versión bajo los palos.

“He trabajado todo el año por el ascenso. Así que, por supuesto, me encantaría [renovar]. ¿Dos años? Suena muy bien”, afirmó a AS sobre la posible extensión de su contrato, que finaliza en 2027.

La presentadora italiana Diletta Leotta, esposa del arquero, por su parte, publicó en redes sociales: “Hoy no es solo una victoria. Es amor por lo que haces. Orgullosa de ti”.

Es así como el club de Gelsenkirchen volverá a la Bundesliga con un plantel rejuvenecido y un arquero como figura. La directiva ya manifestó su interés en renovar el vínculo con Karius y todo indica que el portero continuará defendiendo el arco azul al menos dos años más.

Temas Relacionados

Schalke 04Loris KariusFútbol AlemánSuperación DeportivaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors debe vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Boca Juniors debe vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Hasta cuándo puede hacer cambios Argentina en la lista del Mundial y quiénes son los jugadores lesionados en observación

Lionel Scaloni presentó la nómina de 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo, pero hay algunos que viajarán con problemas físicos

Hasta cuándo puede hacer cambios Argentina en la lista del Mundial y quiénes son los jugadores lesionados en observación

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Los argentinos buscarán seguir haciendo historia en París cuando se presenten en la tercera ronda del Abierto francés con el objetivo de alcanzar, por primera vez en sus carreras, los octavos de final en Francia

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Lionel Scaloni hizo oficial la nómina de los futbolistas que representarán al combinado albiceleste en la cita que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

El entrenador de Pujato eligió a los 26 convocados para dirigir su segunda Copa del Mundo tras alzar el trofeo en Qatar 2022

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

DEPORTES

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

TELESHOW

Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio: las imágenes

Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio: las imágenes

Jacobo Winograd contó cómo nació su famosa frase “billetera mata galán”: “Fui y la patenté”

Solange Abraham abandonó una entrevista en vivo, causó polémica y aclaró los motivos: “Demostrá que no sos tibia”

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

Honduras: Jorge Cálix asume dirección de la OABI tras salida de Elizabeth Rodríguez en medio de denuncias y cambios internos