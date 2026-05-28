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Los mejores memes que dejó la lista de Scaloni para el Mundial 2026: de las sorpresas al fenómeno Boca Predio

La confirmación de los 26 convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo generó una ola de memes en redes sociales, donde las ausencias y la presencia de exjugadores de Boca fueron protagonistas

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Los 26 futbolistas de la selección argentina convocados al Mundial 2026
Los 26 futbolistas de la selección argentina convocados al Mundial 2026

La publicación de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 movilizó a los hinchas en redes sociales, quienes rápidamente convirtieron las confirmaciones y ausencias en materia prima para memes y bromas. La convocatoria de ocho debutantes y la exclusión de nombres esperados como Marcos Acuña, Marcos Senesi y Emiliano Buendía encendieron la creatividad digital, mientras la presencia de varios futbolistas con pasado en Boca Juniors generó el fenómeno “Boca Predio”.

La nómina de 26 jugadores incluye a Lionel Messi en su sexta Copa del Mundo y mantiene la base que se consagró campeona en 2022. Sin embargo, la decisión de Scaloni de apostar por jóvenes como Valentín Barco, Leonardo Balerdi y Facundo Medina despertó reacciones inesperadas. El entrenador dejó afuera a futbolistas con recorrido, como Acuña, Senesi y Buendía, lo que motivó comentarios humorísticos y lamentos en redes.

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Uno de los focos principales de las bromas fue la cantidad de exjugadores de Boca Juniors en la lista. En plataformas como X (ex Twitter), seguidores del club celebraron lo que denominaron el “Boca Predio”, en referencia al predio de Ezeiza donde se entrenan tanto el club como la selección.

La ausencia de Marcos Acuña resultó la más llamativa, dado su buen cierre de temporada en River Plate. La exclusión de Senesi y Buendía también fue motivo de memes. Pero el humor digital no se limitó a las ausencias. La presencia de debutantes como Giuliano Simeone y el “Colo” Barco generó imágenes de bienvenida y comparaciones con figuras históricas. En tanto, la inclusión de Balerdi fue interpretada por algunos usuarios como una “tapada” de última hora.

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La lista oficial difundida por la AFA confirmó que el plantel argentino iniciará su preparación con amistosos frente a Honduras e Islandia antes del debut mundialista el 16 de junio ante Argelia. Los jugadores comenzarán la concentración en Kansas City y el cuerpo técnico mantiene a siete futbolistas en reserva ante posibles lesiones.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ LA LISTA DE SCALONI PARA EL MUNDIAL

memes lista mundial 26
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Tom Brady y Ryan Reynolds sentados en trajes, con estadios de fútbol de fondo. Escudos de Birmingham City y Wrexham en el césped.
Tom Brady y Ryan Reynolds posan sentados frente a los estadios de Birmingham City F.C. y Wrexham A.F.C. con los escudos de sus respectivos clubes en el césped, simbolizando su implicación en el fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cecilio Domínguez canjeó penal por gol ante Sporting Cristal. - Crédito: ESPN
Cecilio Domínguez canjeó penal por gol ante Sporting Cristal. - Crédito: ESPN

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