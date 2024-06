Messi anotó un gol y recrudeció su batalla con Cristiano Ronaldo para ser el máximo goleador de la historia: a cuántos gritos quedó

El astro marcó el 1-1 y tuvo una excelente jugada para el 2-2 en Florida

La última función de Lionel Messi antes de concentrarse en la Copa América tuvo lugar este sábado durante el empate de Inter Miami ante St. Louis City por la fecha 17 de la Major League Soccer (MLS). El campeón del mundo con la selección argentina volvió a ser titular en las Garzas en un partido que recrudeció su batalla histórica con Cristiano Ronaldo por el cetro de máximo goleador histórico en este deporte.

La Pulga tomó un rol preponderante en el resultado porque una magnífica combinación con Jordi Alba derivó en una perfecta definición de Leo para el 1-1 promediando la etapa inicial. Más adelante, el rosarino volvió a escena para salvar a su equipo a través de una buena jugada, en la cual se desprendió de sus rivales y abrió el juego para el propio Alba, quien cedió un buscapié a la corrida de Luis Suárez para concretar el 2-2 en los últimos segundos del primer tiempo.

El ganador del Mundial 2022 cerró su semestre a nivel clubes con 12 goles y 13 asistencias, números que lo mantienen en la pelea por ser el máximo artillero de la MLS y lo dejan en la cima entre los futbolistas con mayor cantidad de pases gol en la liga, según consta en las estadísticas brindadas por la competencia en su página oficial.

A la espera de sumarse a la Albiceleste, la Pulga acumula 835 celebraciones en 1060 partidos, que se reparten en Barcelona (672), París Saint-Germain (32), Inter Miami (25) y la Selección (106). Las cifras proporcionadas por la página especializada Messi Stats indican que ha anotado 156 dobletes, 49 tripletes, 6 póker y 2 repóker, más allá de los 44 títulos en su carrera que lo llevan a ser el jugador más laureado de la historia.

En la vereda opuesta, Cristiano Ronaldo se mantiene en la cima entre los máximos goleadores de toda la disciplina con 893 gritos en 1225 partidos oficiales. No pudo acrecentarlo en la final que disputó este viernes con derrota en los penales de Al Nassr ante Al Hilal en la Copa del Rey de Campeones.

El llanto desconsolado de Cristiano Ronaldo tras perder la final de la Kings Cup

La diferencia de 58 festejos entre ambos parece grande, pero los 39 años del Bicho podrían ser un condicionante a la hora de mantenerlo frente al astro de 36 abriles. Por otro lado, Messi tiene una ventaja considerable en las asistencias con 372 frente a los 251 de CR7. Algo lógico porque el 10 se involucra más en la generación de juego en comparación al quíntuple ganador del Balón de Oro.

De cara a la Eurocopa y la Copa América, el rosarino también está frente a su gran posibilidad de achicar la distancia entre ambos para ser el máximo goleador en materia de selecciones. Hasta el momento, Cristiano Ronaldo es el líder de esa tabla con 128 celebraciones en 206 partidos con Portugal.

Leo se posiciona en el tercer lugar de esa lista con 106 gritos (y 54 asistencias) en 180 partidos con la Celeste y Blanca, aunque es cuestión de tiempo para superar al iraní Ali Daei en la segunda colocación. Daei posee 109 anotaciones en 149 cotejos, según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), a lo largo de su trayectoria, que va desde 1993 a 2006. Vale destacar, este hombre afirma tener 111 goles y FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

Esa selecta nómina tendrá modificaciones en el corto plazo porque Cristiano llega en un gran momento al certamen europeo, donde podrá aumentar sus registros en los encuentros ante Turquía, Georgia y República Checa, con quienes comparte el Grupo F.

Por otro lado, Lionel Messi ya está recuperado de las molestias físicas que le quitaron continuidad al inicio de la temporada y es el principal emblema de la selección argentina para defender la corona alcanzada en 2021 en el Estadio Maracaná. El equipo de Lionel Scaloni comparte el Grupo A con Canadá, Chile y Perú.

