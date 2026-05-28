Se filtró la firme postura de Julián Álvarez frente al interés del Barcelona: el contrapunto con el Atlético de Madrid

La postura de Julián Álvarez respecto a su futuro con el Atlético de Madrid (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El futuro de Julián Álvarez es una incógnita y es el gran animador del mercado de fichajes antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Barcelona puso como máxima prioridad al delantero argentino, al punto de que realizó una primera oferta para obtener sus servicios, aunque el Atlético de Madrid se mantiene en una postura rígida con el objetivo de retener a su estrella. Sin embargo, la Araña tendría planes diferentes a los del cuadro colchonero.

Según informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, Julián le transmitió al Atlético de Madrid su intención de marcharse de la institución después del Mundial, con el cuadro culé como su destino favorito. “Julián Álvarez ya ha comunicado al Atlético su deseo de marcharse, con el Barcelona como clara prioridad. Julián comunicó al Atlético su deseo de marcharse tras rechazar una nueva oferta de contrato hace meses”, destacó el italiano.

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A pesar de esto, el Atlético de Madrid mantiene su postura de retener al delantero nacido en River Plate. El portal español Marca aseguró que desde la directiva Colchonera afirman que “Julián no está en venta” y niegan que haya existido cualquier acercamiento con el Barcelona. “Estamos cansados de meses de mentiras, verdades a medias, acoso a nuestros jugadores en zonas mixtas y preguntas absurdas que forman parte de una campaña preestablecida”, sintetizó el medio mencionado.

Pese al interés del Barcelona, Julián Álvarez podría definir su futuro después del Mundial (AP Foto/Manu Fernández)

“Barcelona ha iniciado contactos para fichar a Julián Álvarez. El club considera al argentino como objetivo prioritario para reforzar su ataque y ya ha mantenido reuniones con sus representantes. El Barça no se detendrá aquí, ya que tiene previsto realizar más fichajes tras el de Gordon (cerrado) y tras las negociaciones por Álvarez (aún no se ha enviado la oferta, pero se hará pronto)”, remarcó el periodista Fabrizio Romano.

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Las conversaciones entre el entorno de Julián Álvarez y la dirigencia del Barcelona se han intensificado en las últimas semanas. En el club catalán admiten que el proceso no será sencillo, ya que el Atlético exige una suma considerable y, además, existen otros clubes europeos interesados, como el Paris Saint-Germain y el Arsenal. “El Atlético pide muchísimo dinero por el internacional argentino y, además, el PSG está decidido a ir muy fuerte a por el futbolista. También el Arsenal sigue muy pendiente de la situación”, indicó Sport en su edición digital.

En esta misma línea, la negociación dio un paso relevante en una reunión realizada el miércoles, en la que participaron Deco, director deportivo del Barcelona, los intermediarios de la operación y Fernando Hidalgo, representante del futbolista. De acuerdo con el diario catalán, el agente se retiró tras más de cuatro horas de conversaciones.

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Atlético de Madrid insiste en que Julián Álvarez no está a la venta (REUTERS/Susana Vera)

El club catalán considera que la postura de Julián Álvarez podría inclinar la balanza, aunque el aspecto económico representa el principal obstáculo en la negociación. “Nadie quiere vender optimismo desmedido. Fuentes de la reunión insisten en que el aspecto económico sigue siendo el gran problema y recuerdan que el Atlético no facilitará en absoluto la salida de una de sus grandes estrellas, pero al mismo tiempo recalcan un aspecto que consideran fundamental en cualquier gran negociación: la voluntad del futbolista, que siempre termina teniendo mucho peso”, relataron.

Los informes se centran en que la primera propuesta formal sería de alrededor de 90 millones de euros más bonus y que no incluiría jugadores como parte del acuerdo. Cabe recordar que el Atlético de Madrid desembolsó cerca de 95 millones de euros (75 millones fijos y otros 25 en variables) para fichar a Julián del Manchester City.

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El atacante de 26 años completó una temporada de 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos, con la mitad de sus tantos convertidos en la Champions League. Ese rendimiento lo consolidó como una de las piezas centrales del equipo de Diego Simeone rumbo a la final de la Copa del Rey y las semifinales europeas. Julián Álvarez se sumará a la convocatoria de la selección argentina previa a la Copa del Mundo 2026.