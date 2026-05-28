Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio: las imágenes

La bailarina se mostró haciendo ejercicio tras su escándalo amoroso (Video: Instagram)

Adabel Guerrero atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su vida personal, pero lejos de dejarse vencer, decidió canalizar la crisis en energía y disciplina física. La bailarina y actriz, que recientemente confirmó su separación de Martín Lamela tras 17 años de pareja, compartió en sus redes sociales imágenes de su última rutina de entrenamiento, mostrando la potencia y el estado físico que logra mantener aún en tiempos de cambios y reacomodamientos familiares.

Las historias de Instagram de Adabel la muestran en el gimnasio, con un conjunto deportivo turquesa y una actitud determinada. En una de las imágenes, se la ve haciendo ejercicios de glúteos con bandas elásticas y una caja de saltos como soporte. En otra, posa flexionando los bíceps y celebrando los resultados de una rutina que, según ella misma contó, es dura pero fundamental para sostener el equilibrio emocional y físico. “A mi profe no le gusta que deje su voz en las historias pero a mí me parece fundamental para que se den cuenta que si no está él alentando no es lo mismo”, escribió, arrobando a su entrenador.

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La bailarina canaliza la crisis personal y la separación matrimonial en disciplina y esfuerzo físico diario

La exigencia no es solo estética. En los videos, Adabel desafía a sus seguidores: “¿Uds creen que pude levantar los 80 kg?” El mensaje, acompañado de imágenes en las que levanta una barra con pesas importantes, deja en claro que la resiliencia y el esfuerzo físico son conceptos que atraviesan su vida diaria. “Sos crack”, se lee en uno de los textos superpuestos, en reconocimiento al trabajo en equipo y a la importancia de contar con la motivación adecuada.

La decisión de enfocarse en el gimnasio llega en paralelo a un proceso personal difícil. La separación de Martín Lamela, marcada por rumores de infidelidad (que ella negó) y por el desafío de reorganizar la vida familiar, encontró en el entrenamiento una vía de escape y una forma de reconstrucción. “Cuando se te desarma la vida que tenías armada… sentís que no vas a poder, sentís que es imposible, sentís que las piezas no van a encajar, que todo es un desastre...”, escribió hace poco, comparando su momento de crisis con el armado de un rompecabezas. Para Adabel, la actividad física y el orden de cada día funcionan como piezas que, poco a poco, vuelven a construir una estructura de bienestar.

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El entrenamiento exigente y el apoyo de su entrenador resultan claves para el equilibrio emocional y físico de Adabel Guerrero

La exposición pública no facilitó el proceso. La bailarina reconoció que la convivencia con Lamela continuará hasta que su hija Lola termine el colegio, priorizando la estabilidad emocional de la niña por encima de cualquier urgencia personal. “Vivo en la misma casa con el papá de mi hija. No es lo ideal, pero lo hacemos por Lola, hasta que termine el colegio”, explicó en televisión. La mudanza a la ciudad de Buenos Aires está prevista para 2027, una vez finalizada la etapa escolar.

La bailarina también abrió las puertas a un nuevo vínculo afectivo. Confirmó que comenzó a conocer a Rodrigo Alenaz, un director vinculado al automovilismo, y que la relación, aunque incipiente, le permite repensar prioridades y buscar proyectos personales y afectivos más cercanos a sus deseos. “Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego. Lo único que es verdad de todo lo que dijeron”, comentó en LAM (América TV).

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El entrenamiento físico y la exposición de su rutina diaria no son solo una estrategia de marketing personal, sino una declaración de principios en tiempos de cambio. Adabel demuestra que la resiliencia se construye a fuerza de pequeños logros, de la voluntad de levantarse cada día y de la decisión de no dejarse vencer por la adversidad. En cada repetición, en cada levantamiento de pesas, la artista encuentra una manera de redefinir sus límites y de mostrar que, incluso en los momentos más complejos, el cuerpo y la mente pueden salir fortalecidos.