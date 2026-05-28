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Ryan Reynolds, Tom Brady y el modelo que convirtió dos clubes modestos en marcas globales

Wrexham y Birmingham City cerraron la temporada con ascenso a la Championship, ingresos récord y proyectos de infraestructura millonarios, respaldados por el perfil internacional de sus propietarios

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El club galés, bajo la dirección de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, cosechó tres ascensos consecutivos - Reuters/Ed Sykes
El club galés, bajo la dirección de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, cosechó tres ascensos consecutivos - Reuters/Ed Sykes

Ryan Reynolds y Tom Brady convirtieron a los equipos Wrexham AFC y Birmingham City en dos de los clubes más mediáticos del Reino Unido tras invertir millones en el fútbol de las divisiones inferiores inglesas y galesas. Los dos proyectos cerraron la última temporada de la League One con ascenso a la Championship y la mirada puesta en la Premier League, cuyo acceso representa más de 100 millones de libras en ingresos (USD 135,85 millones). La expansión de infraestructuras, los documentales en plataformas globales y los contratos con marcas internacionales completan una estrategia que va mucho más allá del deporte.

El modelo de negocio detrás de los proyectos

Según datos publicados por el portal Mundo Deportivo, el objetivo de ambos proyectos es claro: ascender hasta la Premier League y beneficiarse del premio económico que genera la máxima categoría del fútbol inglés. La cifra estimada supera los 100 millones de libras solo en derechos televisivos y patrocinios.

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De acuerdo con los registros financieros disponibles, Knighthead Capital adquirió el Birmingham City en 2023 por £35 millones (USD 47,38 millones). Tom Brady se incorporó poco después como inversor minoritario y presidente del consejo asesor. Su papel aporta imagen, contactos y proyección internacional al club.

La apuesta económica del Birmingham City fue contundente. Según los datos de la temporada, el equipo gastó más de 30 veces el presupuesto de otros rivales de la categoría. El fichaje de Jay Stansfield por £15 millones (USD $20,31 millones) fue la operación más llamativa del mercado.

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Birmingham City, respaldado por Tom Brady y Knighthead Capital, invirtió cifras récord en fichajes y planea un estadio de 60,000 asientos - Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Birmingham City, respaldado por Tom Brady y Knighthead Capital, invirtió cifras récord en fichajes y planea un estadio de 60,000 asientos - Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Wrexham, el fenómeno que nació en la quinta división

Ryan Reynolds y Rob McElhenney tomaron las riendas del Wrexham AFC cuando el club galés militaba en la quinta división del fútbol inglés. Desde entonces, el equipo encadenó tres ascensos consecutivos y cerró la última temporada con noventa y dos puntos.

Según los registros financieros del club, en el ejercicio cerrado en junio de 2024, el Wrexham AFC facturó £26,7 millones (USD $36,15 millones), más del doble que el año anterior. Los contratos de patrocinio con marcas como United Airlines y HP elevaron los ingresos por publicidad de £1,9 millones a £13,2 millones (USD $2,57 millones a $17,87 millones).

Birmingham: pérdidas controladas y un estadio de 3,000 millones

El Birmingham City registró un saldo negativo millonario en su temporada de descenso desde la Championship. Pese a ello, sus ingresos alcanzaron buenos números, con una tendencia al alza.

Según informó el diario deportivo español, Knighthead Capital anunció la construcción de un nuevo estadio para el Birmingham City con capacidad para 60,000 espectadores. El coste del proyecto podría alcanzar entre 2,000 y 3,000 millones de libras (USD 4.062 millones) e incluiría instalaciones para todo el club. El plazo estimado es de cinco años, aunque el propio club reconoce que depende de múltiples factores externos.

El fenomenal crecimiento económico del Wrexham AFC quedó reflejado en un salto de ingresos, reforzado por contratos con United Airlines y HP (REUTERS)
El fenomenal crecimiento económico del Wrexham AFC quedó reflejado en un salto de ingresos, reforzado por contratos con United Airlines y HP (REUTERS)

Wrexham AFC, por su parte, planea ampliar su Stōk Cae Ras Stadium hasta los 55,000 asientos. Por ahora, el recinto opera con una grada provisional de 3,000 plazas.

El poder de los documentales como herramienta de expansión

Uno de los mayores activos de estas operaciones es el poder mediático de sus propietarios. Según el artículo, la serie documental Welcome to Wrexham, emitida en Disney+, ya suma cuatro temporadas y múltiples premios internacionales.

El relato del club modesto con ambiciones de élite captó la atención en Norteamérica y otros mercados. De acuerdo con los datos financieros del club, casi una cuarta parte de su facturación en 2022-23 procedió de fuera de Europa.

Birmingham City siguió la misma estrategia con Built in Birmingham: Brady and the Blues, un documental de Amazon Prime disponible en más de 200 países. Según Mundo Deportivo, la producción tiene a Steven Knight, creador de Peaky Blinders, como productor ejecutivo. La serie narra la temporada 2023-24, con el despido de John Eustace y la llegada de Wayne Rooney como episodios centrales.

Fichajes con proyección mediática y deportiva

En el mercado de transferencias, ambos clubes apostaron por perfiles con experiencia en la Premier League. Según Mundo Deportivo, el Birmingham City incorporó a once jugadores en la última ventana, con el regreso de Demarai Gray y la llegada de Kyogo Furuhashi como operaciones destacadas.

Wrexham AFC sumó nueve refuerzos, entre ellos Conor Coady, Danny Ward y Lewis O’Brien. De acuerdo con el mismo medio, el atractivo para los futbolistas no es solo económico: la proyección mediática y el respaldo institucional hacen de estos proyectos un destino atractivo para jugadores con ambición.

La directiva del Birmingham City y Knighthead Capital presentaron el ambicioso plan para un nuevo estadio - via Reuters/Andrew Boyers
La directiva del Birmingham City y Knighthead Capital presentaron el ambicioso plan para un nuevo estadio - via Reuters/Andrew Boyers

El reto de la Championship y el horizonte de la Premier

El ascenso a la Championship sitúa a ambos clubes ante su mayor desafío. Para Rob Wilson, profesor de economía deportiva en la Universidad Sheffield Hallam, citado por Daily Mail, el diario británico, un ascenso inmediato del Wrexham AFC a la Premier League sería una “fantasía”. La segunda división inglesa es considerada por muchos especialistas como la liga más competitiva del mundo por su nivel y calendario.

De acuerdo con el portal de noticias, llegar a la Championship supone para el Wrexham AFC entrar en un ecosistema de millones en ingresos económicos por derechos televisivos y patrocinios. Para el Birmingham City, el desafío será doble: afianzarse deportivamente y materializar su megaproyecto de estadio en el plazo previsto.

La presencia de Tom Brady y Ryan Reynolds transformó la percepción internacional de estos clubes. El interés en Estados Unidos creció, las marcas multiplicaron su exposición y la televisión mostró el alcance global.

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