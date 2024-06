Impacto en Roland Garros tras el conmovedor llanto de la número 1 del mundo: “Estaba al límite”

El conmovedor llando de la número 1 del tenis en Roland Garros

Si bien el triunfo de Iga Swiatek frente a Naomi Osaka por la segunda ronda de Roland Garros sucedió hace unos días, en las últimas horas circularon unas imágenes que tienen a la mejor jugadora del tenis femenino como protagonista. Después de derrotar a la japonesa tras una dura batalla por 7-6 (1), 1-6 y 7-5 en casi tres horas de partido, la polaca no pudo contener las lágrimas y lloró en los vestuarios.

La conmovedora imagen se hizo viral y mostró un costado poco conocido de la número 1 del circuito de la WTA, que no ocultó lo sucedido y habló de su reacción al ser consultada durante una conferencia de prensa en el segundo Grand Slam de la temporada. “Bueno, simplemente es la reacción a unas emociones abrumadoras, nada más. Sinceramente, llegué a pensar que me iba a quedar fuera del torneo, eso fue lo que sentí dentro de la cancha, hasta que luego cambiaron las cosas”, expresó la tenista de 23 años nacida en Varsovia.

¿Qué fue lo que sucedió durante su duelo contra Okasa? En un momento de máxima tensión, Swiatek cayó sin equivalencias en el segundo set (1-6) y estuvo abajo 2-5 en el marcador de la tercera y última manga en la Philippe Chartier. Gracias a la ayuda de su juego y los errores no forzados de la raqueta de Japón, la polaca pudo sortear el duro escollo y avanzó de ronda en el Abierto de Francia.

“Estaba feliz de haber ganado ese partido, pero todavía sentía que estaba al límite. Entonces me desquité de esa manera, simplemente lloré”, explicó la tenista que se mantiene en lo más alto del ranking femenino desde 2022.

Iga Swiatek celebra con el público de Roland Garros tras avanzar a los cuartos de final (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“No pensaba que podía ganar, habría sido ingenuo. Pero no ha cambiado nada a mi forma de jugar, tenía que dar el máximo. Logré estar todavía más concentrada en el final. Noté que no estaba cómoda en el momento de máxima presión, pero ahí he logrado invertir la tendencia y eso creo que ha marcado la diferencia. He tratado de jugar como si estuviera entrenando o como si fuera ganando”, analizó la polaca tras su éxito ante Osaka.

La ganadora de 21 títulos en su carrera, incluídos cuatro en lo que va de la temporada y las consagraciones en Roland Garros (2020, 2022 y 2023) y el US Open 2022, sigue su camino en París y ya están en los cuartos de final después de superar a la checa Marie Bouzkova por 6-4 y 6-2 y luego de una contundente victoria por doble 6-0 a Anastasiya Potápova, de Rusia.

La que dio su parecer de lo que le sucedió a Swiatek fue una de las máximas rivales para quedarse con su cuarto título en Roland Garros. Aryna Sabalenka contó que vio el video en las redes sociales y no ocultó su parecer y acompañó la reacción de la polaca. “Acabo de ver un pequeño clip de ella llorando y lo entiendo totalmente. Fue un partido muy duro. Estuvo muy cerca de perder ese partido. Supongo que simplemente estaba soltando toda la tensión. Creo que yo haría lo mismo”.

En los cuartos de final, la número 1 del mundo se enfrentará a Marketa Vondrousova de la República Checa por el pase a las semifinales del Abierto de Francia. ¿Podrá Iga coronar por tercera edición consecutiva su dominio en el circuito femenino de tenis? Faltan pocos días para saberlo.