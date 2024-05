Del Potro, íntimo: los dos regalos que le pidió Maradona tras ganar la Davis y la sorpresiva respuesta si lo llama Djokovic para ser su coach

El pedido de Diego Maradona a Juan Martín Del Potro tras ganar la Copa Davis 

Juan Martín Del Potro, que disputó su último juego oficial el 8 de febrero de 2022 (cayó ante Federico Delbonis en la primera ronda del ATP de Buenos Aires), viajó a Madrid para estar presente en uno de los principales torneos del circuito. Durante una charla con el podcast oficial del certamen, el tandilense rememoró algunas de sus principales hazañas, como la obtención de la Copa Davis con Argentina, contó el trabajo que realiza con algunas de las jóvenes promesas y dejó abierta la posibilidad de ser coach.

En la entrevista, el tandilense contó algunos detalles sobre la presencia de Diego Armando Maradona en la final ante Croacia y develó qué fue lo que le pidió el campeón del mundo en México 1986 en el vestuario una vez consumada la histórica victoria. “Diego fue un gran amante del deporte argentino. Seguía a cada atleta, cada disciplina que él podía. Él siempre estaba presente, apoyaba mucho, le gustaba estar cerca del deportista, en el vestuario, en el hotel, en la cena. O sea, él tenía accesos a otros lugares que mucha gente no, y por ser Diego, obviamente para nosotros era súper bienvenido. Y bueno, él se fue a Croacia a la final de la Copa Davis, que él también sabía que Argentina nunca la había conseguido, que habíamos perdido finales y todo. Pero bueno, él estuvo ahí todos los días y fue súper respetuoso”, rememoró.

“Él sabía que nuestro momento de encuentro era al final del día, después de los partidos en el hotel, un ratito ahí para saludarnos. Pero bueno, cuando ganamos se mete al vestuario ahí con nosotros y viene, me saluda. Yo le doy mi camiseta con la que había ganado para que la tenga, porque él juntaba cosas de todos los deportistas. Bueno, me la recibe, me da las gracias. Me dice ‘la voy a guardar en un lugar muy especial, pero dame la raqueta’. Así que también le doy la raqueta, se llevó la camiseta, la raqueta y todo lo que Diego quería, había que entregarlo”, contó Delpo.

Juan Martín Del Potro y la chance de entrenar a Djokovic 

Otro punto importante de la charla fue cuando la Torre de Tandil explicó su presente vinculado al tenis, ayudando y promoviendo a los prometedores talentos de Sudamérica. “Soy embajador de un evento muy lindo organizado por Roland Garros que le da la oportunidad a los tenistas latinoamericanos, más que nada Sub 16, para poder competir por una plaza en Roland Garros Juniors. Como embajador participo del evento dando charlas, contando experiencias del circuito, enseñando cómo manejarse dentro y fuera de la cancha. Tratar de compartir muchas de mis experiencias que tuve en mi carrera, y me gusta hacerlo con los juniors porque creo que que están en una edad y en una etapa donde pueden escuchar, pueden aprender mucho. Y tampoco es que estoy 100% viajando, que es algo que nosotros los tenistas, una vez que ya pasamos para otro lado, nos gusta quedarnos un poco más en casa y disfrutar el tiempo que perdemos durante toda la carrera”.

“Todavía no lo tengo súper claro. A diferencia de David (Ferrer) u otros jugadores que por ahí se preparan para sus últimos momentos del tenis, yo la verdad que no lo pude hacer. A mí una lesión y una decisión forzada me quitó la oportunidad de continuar jugando. No fue una decisión personal, preparada y consentida con todo mi equipo y tal. Pero bueno, ahora con esto de los juniors, por ejemplo, veo más una comodidad, enseñándole o compartiendo con ellos que en el circuito profesional. Obviamente que si me llama Rafa (Nadal), Carlitos (Alcaraz) o alguno lo acompaño con todo gusto. Ahora Nole (Djokovic) terminó con Ivanisevic, también estaba buscando coach. Con ellos, feliz de la vida de viajar”, sorprendió el vencedor del US Open en 2009.

Esta puerta que dejó abierta fue ahondada sobre el final de la nota. Al ser consultado puntualmente sobre si le gustaría ser el entrenador de Djokovic, a quien conoce muy bien tras enfrentarlo en varios encuentros durante su etapa como jugador, añadió: “Si Nole está abierto nadie le puede decir que no a Nole, ni alguno de los grandes jugadores. Lo que sí no estoy tan abierto es a viajar. Los viajes para nosotros después de tantos años ya se sufren, y como no han sido viajes por placer o de vacaciones, subirse al avión cuesta un poquito más. Sería una experiencia increíble y la verdad es que no sé si me lo propondrá o algo, pero la verdad que hay que estar preparado para poder acompañar a una leyenda como cualquiera de ellos, así que por lo pronto estoy bien así, tranquilito”.

Otras frases destacadas de Juan Martín Del Potro:

- “La final fue casi cuatro horas y pico de partido. Era lunes. Llegué al hotel como a las 11 ó 12 de la noche, después de la prensa y todo el tour. Y claro, era haber tocado el cielo con las manos, cumplir mi sueño de pequeño y no tener donde festejar. Me acuerdo que fuimos a cenar con mi equipo y volvimos al hotel a la 1 y no podía hacer lo que había conseguido con el festejo que estaba teniendo. O sea, no era compatible. Y de repente me suena el teléfono de la habitación, que era raro. Yo casi no atiendo, porque en ese momento todos los periodistas sabían dónde estaba mi habitación. Se me da por atender. Y bueno, que soy Justin Timberlake, que estuve en la final, que hago una fiesta privada en un sitio en New York con muchas celebrities y amigos. No sé qué, no sé cuánto, y me gustaría mucho que vengas y automáticamente voy para allá. Llevé a mi equipo. Cuando llego, muchas de esas celebridades habían estado en la final. Entonces fue como ‘wow’, me esperaban con muchas ganas a mí y fue una gran noche que duró muchas horas. Y la otra parte ya no te la puedo contar, pero estuvo divertida”.

- “Ahí lo conocí a LeBron James. Algunos actores más de Hollywood, había cantantes muy famosos, había algunas chicas también muy conocidas. Pero bueno, al principio yo estaba un poco tímido porque tanta celebridad y Justin Timberlake... Y después me fui soltando, soltando, soltando y terminó siendo una noche divertida”.

- “Poniendo prioridades que durante toda la carrera uno las tiene que dejar de lado, como el pasar tiempo en Tandil, en mi ciudad, poder ir a ver a Boca, comer y tomar vino sin culpa y que nadie me diga nada. Esas cosas que se disfrutan mucho ahora cuando nadie te está poniendo los ojos o diciendo hay que hacer esto o aquello”.

- “Obviamente cuesta mucho más mantenerse en forma. Si subes de peso cuesta mucho bajarlo. Entonces esas cosas que a mí nunca me pasaron ahora las empiezo a notar y digo bueno, esta es la vida real de cualquier persona que no fue un atleta. Además que a mí también me gusta mucho comer y el asado”.

- “Por mi rodilla y la molestia que tengo entonces la verdad que hoy mi actividad física es salir a caminar un poco. Cuando intento jugar enseguida la rodilla me molesta, entonces prefiero que no; pero sí hago estos eventos de clínicas, que en la clínica me permite jugar un poquito. También va más dedicado a enseñar y a corregir y mostrar golpes. Y creo que en esa dinámica me siento un poco más cómodo”.