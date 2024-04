Las reacciones de Marcelo Gallardo en la dura derrota del Al Ittihad que lo aleja de la clasificación a la próxima Champions League de Asia

Los Tigres perdieron 3-1 contra Al Shabab

El Al Ittihad tuvo una dura derrota 3-1 ante Al Shabab por la fecha 29 de la Saudi Pro League de Arabia Saudita en un encuentro que vivió a flor de piel Marcelo Gallardo como entrenador de los Tigres. El elenco derrotado permanece en el quinto lugar a 30 puntos del líder (Al Hilal) y ya no tiene posibilidades matemáticas de aspirar a la segunda colocación, propiedad del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

La cadena TNT Sports realizó un seguimiento minucioso del Muñeco durante los 90 minutos desarrollados en el Estadio King Abdullah Sports City. La sonrisa mostrada a instantes del pitazo inicial comenzó a desdibujarse cuando la pelota se echó a rodar en la ciudad saudí de Yeda.

Gallardo se mantuvo alejado del banco de suplentes en varios tramos de un partido crucial porque una victoria lo hacía escalar al tercer peldaño del campeonato, último boleto de clasificación a la Champions League Asiática 2024/25. La intranquilidad por el rendimiento exhibido provocó su enojo a los 37 minutos cuando le soltó una orden a uno de sus futbolistas en un lateral en plena salida defensiva. Vale destacar, Karim Benzema no participó del duelo por lesión, a pesar de haber sido titular en los últimos cuatro duelos del torneo local.

Más adelante, el ex DT de River Plate siguió atentamente un avance de los Tigres que terminó en saque de arco. En el entretiempo, repasaron una serie de imágenes con distintas postales del orientador en los primeros 45 minutos.

La preocupación del Muñeco se profundizó a los pocos segundos del complemento con el tanto de Habib Diallo, pero Abderrazak Hamdallah volvió a foja cero cuando convirtió el 1-1 en el primer cuarto de hora para el dueño de casa. A falta de 8′ para cumplir el tiempo reglamentario, Carlos Carvalho inclinó la balanza para la visita de manera definitiva (2-1).

Los Tigres cayeron 3-1 en condición de local

A escasos instantes de esa emoción, la transmisión oficial capturó el rostro de Gallardo con su mano derecha sobre la cara, los brazos cruzados esperando el final en territorio saudí y un gesto de inconformismo sobre lo que se estaba plasmando en la cancha. Ya sobre el cierre, volvió a ser enfocado con el tercer gol de Musab Al-Juwayr que liquidó el pleito en tiempo de descuento.

Marcelo Gallardo, que llegó en noviembre pasado, registra un balance de 14 victorias, 3 empates y 10 derrotas en el Al Ittihad. En todo abril, solo pudo ganar en dos oportunidades sobre seis partidos (tres caídas y una igualdad) y, a nivel deportivo, no ha podido cumplir los objetivos de la temporada con eliminaciones en cuartos de final de la Champions League de Asia, en la Segunda Ronda del Mundial de Clubes y cayó en la final de la Supercopa de Arabia Saudita contra Al Hilal.

Justamente, el equipo de Neymar, quien se perderá la Copa América por una lesión de larga recuperación, será su rival en el clásico de este martes desde las 15 (hora argentina) por las semifinales de la Copa del Rey de Campeones. Si resulta vencedor, chocará en la definición frente a Al Nassr o Al Khaleej. Ese duelo podría resultar clave para el futuro del entrenador porque la cuenta de Twitter, @IttiStudio, que sigue las novedades del Al Ittihad, replicó una información que ponía en duda su futuro: “Marcelo Gallardo no seguirá con Al Ittihad la próxima temporada”.

Sin embargo, la periodista Luciana Rubinska aportó detalles luego de acceder al entorno del ganador de 2 Copas Libertadores con el Millonario: “No hay ninguna posibilidad que Gallardo se vaya porque confía en lo que está haciendo y tiene una cláusula para rescindir que es millonaria. Por el lado del técnico, no es una posibilidad. La pregunta es sí existe esa posibilidad desde el club”. Gustavo Yarroch acompañó la información en ESPN: “Ellos no tienen pensado irse. La voluntad del Muñeco es seguir hasta 2025″. Tiene contrato hasta el 30 de junio de ese año.

Marcelo Gallardo registra un balance de 14 victorias, 3 empates y 10 derrotas en el Al Ittihad (REUTERS/Stringer)

En conferencia de prensa, Gallardo lamentó el traspié y evitó proyectar hacia las próximas semanas: “Cuando nos tranquilicemos analizaremos mejor el partido y, una vez finalizada la temporada, analizaremos la situación en general”. “Pido disculpas a la afición por la derrota. Entiendo la gran frustración que derivó de no ganar contra Al-Shabab. No lo hicimos bien en la primera parte y los pequeños detalles decidieron el partido”, analizó.

Por otro lado, habló de Benzema y precisó por qué no estuvo otra de sus figuras, N’Golo Kanté, a quien puso en duda para el martes: “La ausencia de Benzema se debe a una inflamación muscular, según el reconocimiento médico. Y la ausencia de Kanté entra dentro de las dificultades que atravesamos y hay que vigilar diariamente su estado de preparación para determinar si participará o no en el clásico”.

Luego de afrontar la Copa del Rey de Campeones, Al Ittihad cerrará el calendario de la Saudi Pro League contra Abha como visitante, recibirá al Al Ettifaq de Steven Gerrard, visitará a Al Khaleej, será local del Damac y terminará contra Al Nassr en Riad.