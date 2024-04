El mensaje de Lionel Messi en recuerdo de Tito Vilanova a diez años de su muerte

El futbolista fue parte de un documental que abordó la vida del entrenador fallecido en 2014

A pesar de haberse ido a mitad de 2021, Barcelona continúa siendo la segunda casa de Lionel Messi. Los 34 títulos alcanzados con la entidad dejaron su sello en la historia de un club que pasó sus años dorados de la mano de Leo, quien mantiene una relación de cercanía con la Ciudad Condal. En su paso, le tocó ser parte del legendario equipo dirigido por Pep Guardiola, como así también tuvo profundos vínculos con sus sucesores, pero el nombre de Francesc Vilanova i Bayo, más conocido como Tito Vilanova, causó un antes y un después en la carrera del rosarino.

El fuerte lazo que unió al campeón del mundo con la mano derecha de Guardiola y posterior entrenador del Blaugrana tuvo distintas muestras de afecto por parte del argentino desde el 25 de abril de 2014 hasta la fecha. Ese día puntual fue cuando Vilanova falleció después de atravesar un tratamiento contra un cáncer de la glándula parótida. Hoy, a una década de ese suceso, el rosarino recordó el momento y dejó un sensible mensaje en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 500 millones de personas.

“10 años ya, no te olvidamos Tito”, escribió en una storie de la plataforma con una imagen de ambos con las manos del técnico en los hombros del astro en medio de un ambiente plagado de sonrisas. El asistente de Pep entre 2008 y 2012 asumió las riendas del plantel en mitad de ese último año y debió interrumpir su ciclo por unos meses a causa de la enfermedad. Fue campeón de la Liga de España 2012/13 en medio de una campaña histórica: Barcelona cosechó 100 puntos con 32 triunfos, 4 empates y 2 derrotas; Lionel Messi fue el máximo goleador con 46 tantos. Dejó el cargo días después a raíz de una recaída en su cuadro.

La publicación de Lionel Messi en homenaje a Tito Vilanova

No es la primera vez que el capitán del Inter Miami tiene este gesto con su ex DT porque en 2020 subió una imagen a sus redes sociales con la siguiente frase: “Tito per sempre etern” (”Tito por siempre eterno”, en catalán).

Además, Messi tuvo una participación en el documental titulado “100x100 Tito”, que fue realizado por Barcelona con el objetivo de reivindicar el legado que dejó el entrenador fallecido a los 45 años. “Tuve muchas conversaciones, pero siempre hablábamos de futbol y de lo que pasaba en los partidos. O de lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían, pero la más especial fue la última porque fue como una despedida también...”, aseguró en la pieza audiovisual de la que también participaron Xavi, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Sergio Busquets, Carles Puyol, Pedro, Gerard Piqué y Thierry Henry.

Algunos detalles de esa despedida fueron revelados por Jordi Roura, ex ayudante de campo de Tito Vilanova en el curso 2012-13, en el programa Sin Concesiones de Radio Kanal Barcelona: “Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados, y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. Es cierto que se produjo esta reunión. Yo no estuve, estuvieron muchas horas hablando y también es cierto que no sé qué se habló, y lo que sí que es cierto es que Messi cambió de planteamiento y, afortunadamente para el barcelonismo, decidió continuar aquí”. El cónclave tuvo lugar seis días antes de la muerte del orientador, ocurrida el 25 de abril de 2014. El 19 de mayo de ese año, la Pulga renovó su contrato.

En su etapa como jugador, Tito Vilanova comenzó su carrera en el Barcelona, aunque nunca llegó a jugar en la Primera y debió emigrar a distintas instituciones como Celta, Badajoz, Mallorca y Elche, entre otras. Su máximo aporte en la actividad lo hizo en el banco de suplentes. Inició su camino en las Juveniles de los Culés hasta que agarró el mando del Barça B en 2007, puesto al que arribó por ser una persona de máxima confianza para Josep Guardiola. En julio de 2012, asumió el rol de sucesor y, al término de ese calendario, debió iniciar un tratamiento contra el cáncer.