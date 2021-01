Al borde de las lágrimas: la profunda emoción de Lionel Messi tras revivir su última conversación con Tito Vilanova

El emotivo recuerdo de Messi de Tito Vilanova

Fue un recuerdo repentino el que se le quedó atragantado. Transformó en un sonido rasposo a su frase. Lionel Messi pareció estar ahí parado nuevamente y Tito Vilanova delante de él. Hizo fuerza para no llorar. Evitó hacerlo ante las cámaras, pero la emoción quedó ahí a flor de piel. Plasmada por siempre en uno de los fragmentos del documental que recuerda al entrenador

El Messi más puro pudo verse en una de las escenas que se conocieron en las últimas horas de “100x100 Tito”, el documental que Barcelona estrenará el próximo viernes 15 de enero con el objetivo de reivindicar el legado que dejó el entrenador que murió en el 2014 cuando tenía 45 años.

La Pulga es uno de los protagonistas principales de esa producción. El club compartió por sus redes sociales apenas 16 segundos de la declaración de Messi, quien se emociona al revivir la última reunión que mantuvo con Tito y queda al borde del llanto. “Tuve muchas conversaciones, pero siempre hablábamos de futbol y de lo que pasaba en los partidos. O de lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían”, inicia su recuerdo.

“Pero la más especial fue la última porque fue como una despedida también...”, concluye el fragmento en el que el capitán queda con los ojos rojizos y la voz atragantada de llanto.

Aquella última vez, la despedida, no fue una más. Tiempo atrás se conoció lo que ocurrió en la intimidad que compartieron la figura y el entrenador. Jordi Roura, segundo entrenador junto a Tito Vilanova en la temporada 2012-2013, contó en una entrevista cómo hizo el DT para convencer a Leo de continuar en el Blaugrana. El argentino tenía firme su idea de marcharse del club, pero algo lo hizo cambiar de opinión.

“Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados, y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. Es cierto que se produjo esta reunión. Yo no estuve, estuvieron muchas horas hablando y también es cierto que no sé qué se habló, y lo que sí que es cierto es que Messi cambió de planteamiento y, afortunadamente para el barcelonismo, decidió continuar aquí”, detalló en una nota con el programa Sin Concesiones de Radio Kanal Barcelona.

Roura recordó que el diálogo se dio seis días antes de la muerte de Vilanova, quien luchaba contra un cáncer de la glándula parótida. Finalmente, Tito murió el 25 de abril del 2014 y Messi renovaría su contrato el 19 de mayo de ese mismo año, pocas semanas después de ese cónclave fundamental.

“Fue duro, fue muy duro”, se ve que comenta Messi sobre la muerte de su entrenador y amigo en otra de las escenas que compartió Barcelona a modo de adelanto del nuevo documental, donde también se puede ver la participación de Xavi, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Sergio Busquets, Carles Puyol, Pedro, Gerard Piqué y Thierry Henry.

Si bien no tuvo una carrera destacada como futbolista del Blaugrana, Vilanova sí dejó su huella profunda desde el banco de suplentes en la era más gloriosa de la entidad. Inició su camino en las juveniles del club, donde fue conociendo a las que serían las figuras del futuro. En el 2007, tomó el mando del Barça B, puesto al que arribó en el rol de mano derecha de Josep Guardiola. Entre 2008 y 2012, se convirtió definitivamente en el segundo entrenador de Pep.

En abril del 2012 Guardiola se marchó del club y Vilanova quedó al mando del primer equipo. A finales de ese año, debió iniciar un tratamiento contra el cáncer. Tras quedar eliminado en semifinales de Copa del Rey y de la Champions League, pudo alzar un título histórico en la Liga con el Barcelona: firmaron 100 puntos en el torneo con 32 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, en un hecho sin precedentes. Sin embargo, a raíz de una recaída de su enfermedad tuvo que dejar el cargo para julio del 2013, días después de ser campeón.

Tito Vilanova fue clave para lograr la continuidad de Messi en Barcelona (Foto: NA)

