"Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad", reconoció el ayudante de Vilanova. "Es cierto que se produjo esta reunión. Yo no estuve, estuvieron muchas horas hablando y también es cierto que no sé qué se habló y lo que sí que es cierto es que Messi cambió de planteamiento y, afortunadamente para el barcelonismo, decidió continuar aquí", detalló.