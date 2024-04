Por qué no se saludó con Messi y su mirada de la polémica que se generó en la serie: la palabra del Tano Ortiz tras eliminar a Inter Miami

Tano Ortiz explicó por qué no se dieron los saludos con Messi y Gerardo Martino

Rayados de Monterrey fue el claro ganador de la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions ante Inter Miami al imponerse por un global de 5-2. Sin embargo, a lo largo de estos enfrentamientos el foco estuvo centrado en lo extrafutbolístico.

En la previa, unas declaraciones de Fernando Ortiz generaron mucho revuelo y malestar en el conjunto de las Garzas. Tras el cotejo de ida, las principales cabezas de la franquicia de Fort Lauderdale se cruzaron con los árbitros y el staff técnico del club de Nueva León, lo que derivó en un audio viral de Nicolás Sánchez apuntando a sus compatriotas, por el que después terminó pidiendo disculpas.

Ante este cuadro de situación, el entrenador del cuadro albiazul aprovechó la conferencia de prensa para tratar de aclarar sus dichos y tratar de dar por cerrado el enfrentamiento. “De lo que ha sucedido, jamás he faltado el respeto a alguien o he querido que sea ofendido a alguien. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Es una opinión, como la pueden tener los demás. Como entrenador, yo voy a hacer todo lo posible para que mi equipo gane. Eso lo tengo bien en claro. Sin faltar el respeto a nadie, ni mucho menos al rival que tenemos hoy de turno. Estoy contento. Feliz por los chicos. Por la victoria. Se lo merecía nuestra afición. Pasamos una serie dificilísima contra un gran rival”, manifestó el estratega. Rayados, que en semifinales se las verá contra Columbus Crew, el domingo disputará el clásico ante Tigres.

Al ser consultado puntualmente por Lionel Messi, el Tano volvió a ponderar su historia dentro del fútbol; pero develó que no pudo hablar con el capitán de la selección argentina. “Lo dije y lo vuelvo a reiterar: para mí es el mejor jugador de toda la historia de este deporte. Lo sigo sosteniendo y arranqué también diciendo las cosas que dije, que jamás quise ofender a nadie y faltar al respeto a nadie. Simplemente di mi opinión con respecto a lo que sigo pensando. Y no, no se dio ese saludo. Y si se daba, no sé cómo iba a reaccionar. De mi parte, el respeto lo va a tener de por vida”.

Algo similar sucedió con el Tata Martino, pese a que ambos transitaron el mismo camino para brindar la conferencia de prensa post partido. “No se dio. No se dio. No soy de tener algún tipo de rencor. Quizás en el momento que ambos pudimos haber saludado no se dio”, explicó.

En otro fragmento de la charla, el director técnico calificó este triunfo contra el Inter Miami como el más importante de su carrera: “De parte mía sí, creo que de parte de los chicos también. Enfrentarse a Lionel, no solo un campeón mundial, sino lo que significa para este deporte. Creo que es algo emocionante para todos. Yo estoy satisfecho de poder haber pasado la serie. En este caso nos tocó eliminar al Inter, pero sigo pensando en que lo mejor está por venir y tratar de preparar lo mejor posible”.

“Sabíamos que Inter tenía muy buen juego de pelota, manejaba muy bien la idea, Era un poco que ellos la tengan para que entren en desesperación. A medida que iba pasando el tiempo, funcionó. Fuimos eficaz en el momento que teníamos que serlo. Si bien el primer gol es un accidente del arquero, a veces el fútbol tiene estas cosas que suceden. Lo importante es que se pasó de ronda. No hemos ganado nada, simplemente hemos eliminado un gran rival”, concluyó.