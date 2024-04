La fuerte discusión en los vestuarios de Lionel Messi y el técnico argentino de Rayados tras la derrota del Inter Miami

La discusión de Lionel Messi con el árbitro y el cuerpo técnico de Rayadis tras la derrota del Inter Miami

El encuentro válido por la ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Monterrey de México terminó muy caliente. Incluso con protagonistas que no partiparon activamente del match como Lionel Messi, que a su término fue en busca del líder del cuerpo técnico rival, Fernando Ortiz, que había hecho declaraciones previas por supuestos favoritismos de los árbitros para con la franquicia de la MLS.

Con el duelo acabado y triunfo 2-1 para los mexicanos, el periodista Fernando Schwartz analizó la acción junto al ex jugador argentino Christian Giménez, de dilatada trayectoria por el fútbol azteca, y reveló algunos detalles de la discusión final. “Tata Martino le reclamó al árbitro y se sumaron Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez, que estaba fuera de sí. De ahí se toparon con el cuerpo técnico de Monterrey, quisieron encarar al Tano Ortiz por lo que había declarado de que el arbitraje podía favorecer a la MLS”, mencionó el cronista en Fox Sports.

Y añadió sobre el tenso momento: “Intervino la directiva de Rayados para separar y pidieron a los comisarios de la Concacaf que hagan un reporte muy completo porque si esto hubiera pasado en un vestidor de Centroamérica ya se hubiera armado el escándalo. Este incidente en vestidores deja muy caliente la vuelta en Monterrey”. ¿Cuándo será la revancha? El miércoles 10 de abril en territorio mexicano.

El periodista también había dado un panorama de lo acontecido puertas adentro con un tuit que publicó en su cuenta: “En vestidores se armó la grande. Martino. Messi. Suárez y Alba se fueron sobre el árbitro a reclamos y después afuera del vestidor Rayado buscaban bronca y amedrentar al Tano Ortiz por sus declaraciones previas que el arbitraje podría favorecer a la MLS. Messi también encaró a Nico Sánchez (el ex futbolista argentino, ayudante de campo de Ortiz). Rayados pidió a CONCACAF tomar nota y reportar”.

Giménez aportó su visión: “Es lamentable lo que pasó, pero esas cosas pasan normalmente en un vestidor, no creo que pase a mayores”. Y Schwartz completó: “Quedará en una multa si los comisarios a final de cuentas lo reportan. Monterrey e Inter se fueron cada uno en su auto. Messi salió en un Bentley muy lujoso con toda su familia. Seguro tendrá minutos el sábado contra Colorado (por MLS)”.

“Espero que los chicos entiendan que (Messi) es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente; el chico, Lionel, que está mas pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, declaró.

Y agregó: “¿Si me preocupa el entorno? Obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio está ahí. Que el negocio no va por el lado de Monterrey lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No”.