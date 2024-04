Polémicas declaraciones del DT argentino de Rayados antes de enfrentar al Inter Miami de Messi: “El negocio está ahí”

Las polémicas declaraciones del técnico de Rayados sobre el choque con el Inter Miami de Messi

Este miércoles, Inter Miami recibirá a Rayados de Monterrey en el duelo de ida por los octavos de final de la Concachampions en el Chase Stadium de Florida. El conjunto mexicano, uno de los líderes del torneo Clausura local, viene de caer 2-0 ante Chivas, pero luce entonado para tamaño desafío. Cuenta en sus filas con futbolistas argentinos, como el arquero Esteban Andrada (quien compartió Selección con Lionel Messi) y el delantero Germán Berterame. También el entrenador es compatriota de la Pulga: se trata de Fernando Ortiz, ex marcador central de Boca, Unión y San Lorenzo, de dilatada trayectoria en el fútbol azteca.

Si bien el capitán de las Garzas está en duda por la lesión en la pierna derecha que lo marginó de la doble fecha FIFA con Argentina (hoy se entrenó a la par de sus compañeros y el técnico Gerardo Martino avisó que lo probarán mañana para ver si está en condiciones de actuar), el factor Messi resulta decisivo para Rayados. Así lo confirmó el Tano Ortiz en una entrevista con el periodista Santiago Fourcade.

“Messi es indescifrable. Estémosle cerca. Cortito. Si les damos chances a jugadores tan importantes como los que tienen, va a ser complicado”, analizó el ex zaguero, de 46 años. Hasta allí, nada polémico. Fue cuando se puso a hablar sobre el contexto cuando generó controversia.

“Espero que los chicos entiendan que es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente; el chico, Lionel, que está mas pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, sorprendió.

“Te preocupa el entorno”, le preguntó el periodista. “Obvio”, replicó Ortiz sin titubear. “Creés que pueden perjudicar a Monterrey?”, insistió su interlocutor. “No sé si perjudicar, pero el negocio está ahí”, martilló el ex central.

“El negocio no va por el lado del Monterrey”, lo aguijoneó Fourcade. “Eso lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No”, volvió a sembrar suspicacias, levantando la temperatura del cruce.

* La llegada de Rayados a Miami

Cuando el periodista le sugirió que a la Argentina lo favorecieron en el Mundial de Qatar y eso ayudó al seleccionado de su país a quedarse con el trofeo, el Tano no intervino. Por el contrario, abonó su teoría.

“Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Nosotros, deportivamente. le vamos a ir a ganar. Despues no puedo manejar otras cosas”, sonrió al concluir su punto.

Habrá que esperar para saber si las declaraciones del DT incidirán en el clima del cotejo de ida. La revancha está pautada para el miércoles 10 de abril a las 23.30 (hora argentina).