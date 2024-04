El Mono Burgos se disculpó tras ser acusado de racista por un comentario contra un jugador del Barcelona

El Mono Burgos se disculpó a través de sus redes sociales (Reuters)

La victoria del FC Barcelona por 3-2 ante el PSG en el Parque de los Príncipes por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League dejó un desafortunado episodio que tuvo como protagonista al ex arquero argentino Germán Burgos. El también ex ayudante de Diego Simeone, lanzó un comentario inapropiado cuando las cámaras mostraron al joven de 16 años Lamine Yamal mientras hacía jueguitos con el balón durante la entrada en calor.

“Mira qué calidad, mira qué toquecitos…”, lo elogiaba la presentadora Susana Guasch. Burgos la interrumpió con una apreciación que, aunque provocó risas entre sus compañeros, fue considerada inapropiada, tanto por los usuarios en las redes sociales como por el propio club catalán: “Y si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”.

Después del partido, el cronista que cubría el sector del campo les explicó públicamente a sus compañeros por qué no pudo hablar con ninguno de los protagonistas: “Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario”.

Al instante, el ex arquero argentino no dudó en pronunciarse públicamente: “Ojalá hubiese tenido yo la habilidad de este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Es una cosa que hablamos de fútbol, nada más. SI alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad no fue la intención. Uno a veces va haciendo una humorada, te vas metiendo en problemas, y en estas épocas tenes que adaptarte a todo y en eso estamos”.

Sin embargo, tras la conclusión del programa, Germán Burgos quiso explayarse en sus disculpas y utilizó sus redes sociales para publicar un extenso comunicado:

“Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social. Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario. El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte, ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!”.

Entre los cientos de comentarios que alcanzó el posteo, muchos de ellos fueron para demostrarles su apoyo: “Germán, los que te conocemos, sabemos de tu humildad, bondad y grandeza”, “Ud sabe que es una buena persona y que no quiso ofender a nadie!”, y “un comentario sin ninguna maldad”, fueron algunos mensajes de los usuarios.

La cadena televisiva española, por su parte, también compartió un comunicado en sus cuentas oficiales: “Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente”.

Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”, sentenció.