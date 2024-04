Del récord de 2 mil yardas que hizo historia a un abrupto final por un trágico suceso: la carrera de OJ Simpson en la NFL

O.J. Simpson con la camiseta número 32 de los Buffalo Bills, equipo de la NFL donde debutó en 1969 (Photo by Robert Riger/Getty Images)

La muerte de OJ Simpson a los 76 años a causa de un cáncer generó una enorme repercusión en el mundo y los Estados Unidos por la fama de un personaje que triunfó como deportista con una exitosa carrera en la NFL, la liga de fútbol americano más importante, y que tuvo su lado oscuro con el célebre “Juicio del Siglo”, donde la estrella debió comparecer como principal acusado de asesinar a su ex mujer y a un amigo de ella en su casa de Los Ángeles, en 1994.

Más allá de sus problemas con la ley y su paso por la cárcel, Orenthal James Simpson fue uno de los mejores jugadores de fútbol americano de todos los tiempos. El nacido en San Francisco, California, atravesó una infancia dura. Inmerso en la pobreza y con el abandono de su padre biológico, quien dejó a su hijo bajo el cuidado de su madre, en un hogar lleno de carencias, OJ sufrió raquitismo en los huesos por la falta de vitaminas y calcio, lo que le provocaron una deformación en sus piernas.

Al no tener suficiente dinero para afrontar una costosa operación, Simpson debió utilizar unos rústicos zapatos ortopédicos y su madre le hizo usarlos en sus pies contrarios con el fin de que pudiera fortalecer sus piernas. Esta inusual decisión de su progenitora curiosamente favoreció al desarrollo del joven OJ, quien mostraba habilidades atléticas extraordinarias y podía correr a gran velocidad.

Luego de pasar una semana en prisión por robar una licorería con tan solo 15 años, Simpson fue “rescatado” de los malos hábitos por la estrella del béisbol estadounidense Willie Mays, quien lo convenció a que se enfocara en explotar su talento y alejarse de la calle. OJ siguió los consejos de su mentor y empezó a entrenarse, corriendo en pistas duras en San Francisco durante la etapa escolar. Allí compitió en torneos de fútbol americano a nivel colegial. Sus cualidades no tardaron en llamar la atención de los reclutadores y fue becado por la Universidad de California.

OJ Simpson ganó el Trofeo Heisman al mejor jugador de fútbol americano, en 1968, cuando jugaba para la Universidad de California

En los Trojans del Sur de California, Simpson comenzó a demostrar todo su potencial y en 1967, con 19 años, ya era el mejor corredor en yardas por tierra de los Estados Unidos, con 1451 yardas y 11 touchdowns. En paralelo, rompió el récord mundial en campeonatos de atletismo de pista de la NCAA en la posta 4x100 en Utah. Tras otras estelares actuaciones, en 1968 se llevó el Trofeo Heisman al mejor jugador de fútbol americano del país .

Las puertas de la NFL, la liga por excelencia del fútbol americano en los Estados Unidos, no tardaron en abrirse para la nueva joya del deporte nacional y los Buffalo Bills lo contrataron tras seleccionarlo en la primera ronda del draft. Su carrera fue hacia un ascenso vertiginoso y se fue superando temporada a temporada. Tras superar las 1000 yardas en su cuarta temporada como profesional, en 1973 logró convertirse en el primer jugador de la historia en superar la barrera de las 2000 yardas. Fueron 2003 para OJ Simpson (141.3 de promedio en 14 partidos), quien sumó además 12 touchdowns y el premio MVP al jugador más valioso del año.

Juice (jugo en español), como se lo apodó a lo largo de su carrera, padeció algunas lesiones que condicionaron su carrera. En 1977, los Buffalo Bills lo cedieron a San Francisco 49ers, donde jugó dos temporadas hasta su retiro de la actividad que quedó marcado por un trágico suceso: la muerte de su pequeña hija Areen, de 2 años, tras ahogarse en la pileta de su casa a menos de un mes de cumplir años.

Según un informe del St. Petersburg Times, la niña había caído en una piscina el 18 de agosto de 1979. Los paramédicos respondieron a una llamada en la casa del atleta. Al llegar a casa, encontraron a la niña tendida sin vida junto a la piscina. Después de varios intentos, pudieron revivirla usando RCP, luego la pusieron en soporte vital y la llevaron al Centro Médico de la UCLA, donde permaneció en coma hasta su muerte el 26 de agosto de 1979. La causa de su muerte se enumeró como insuficiencia respiratoria.

OJ Simpson en Buffalo Bills, de la NFL. En 1985, Juice ingresó al Salón de la Fama del fútbol americano (Photo by Ross Lewis/Getty Images).

”Su muerte llegó en un momento tan difícil para la familia que acaba de pasar por los dolores del divorcio. Para su entierro, la familia celebró un servicio funerario privado solamente para familiares cercanos y solicitó que se hicieran donaciones a nombre de Aaren y se enviaran al Centro de Investigación del Cáncer de la UCLA, en lugar de flores. Su padre, O.J. Simpson, emitió una declaración en ese momento, agradeciendo a todos en todo el país por sus amables gestos, oraciones, tarjetas, llamadas telefónicas y buenos deseos enviados a la familia durante su período de duelo”, se registra en el periódico de la época.

Sus reconocimientos al Jugador Más Valioso de la temporada y Mejor Jugador Ofensivo en 1973, sumado a sus cinco selecciones al Pro Bowl y las cuatro veces que culminó como líder en yardas de de la NFL y dos veces corredor con más touchdowns lo llevaron derecho al Salón de la Fama en 1985, su logro cúlmine en una carrera exitosa.

Sus pasos posteriores a su trayectoria deportiva lo llevaron a Hollywood, donde OJ Simpson actuó en películas como El Puente de Casandra, Capricornio 1, El Coloso en Llamas, The Klansman y las comedias Back to the Beach y la Pistola Desnuda. Además de su faceta como actor, Simpson tuvo algunas apariciones como comentarista deportivo de NFL para la cadena NBC.