Una leyenda del Manchester United pasó de ganar 250.000 dólares por mes a la bancarrota: “No conocí a la gente adecuada”

Roy Keane, David Beckham, Phil Neville, Rio Ferdinand, Diego Forlán, Roy Carroll, Wes Brown y Mikael Silvestre celebran el título en 2003

Puede que no haya sido una de las grandes estrellas reconocidas mundialmente del Manchester United pero la carrera de Wes Brown es la envidia de cualquier futbolista. Jugó desde 1998 a 2011 en el club inglés bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, ganó cinco veces la Premier League y dos veces la Champions League, pero ahora se ha declarado en bancarrota.

Según ha publicado este jueves el periódico Mail Online, el futbolista presentó una petición de quiebra que fue firmada el año pasado. Es una situación sorprendente ya que el defensor llegó a ganar hasta 50.000 libras por semana (aproximadamente 250.000 dólares al mes) durante su etapa en Old Trafford, y permaneció durante 15 años en el primer equipo de los Diablos Rojos después de emerger desde las categorías inferiores.

El ex jugador de 44 años también vistió las camisetas de Sunderland y Blackburn antes de retirarse en Kerala Blasters de India. Incluso, participó en 23 compromisos de la selección de Inglaterra entre 1999 y 2010. En 2022 se supo que se había separado de su esposa Leanne, quien tuvo su aparición pública en el reality show Real Housewives of Cheshire. La pareja, que tiene tres hijos, se había casado en una lujosa ceremonia en el castillo de Peckforton en 2009, pero el vínculo amoroso llegó a su final debido a los inconvenientes económicos.

En 2016, Wes y Leanne tuvieron que bajar notablemente el precio de su casa anterior, una mansión en Prestbury (Cheshire), que quedó tasada en 3 millones de dólares, después de haberla puesto incialmente a la venta seis años antes por 5,5 millones de dólares. “Creo que lo principal es que cuando ganas mucho dinero necesitas a la gente adecuada, y yo diría que esa es una de las cosas que no tenía”, reveló el ex defensor en un reciente podcast británico.

“Es una larga historia y no entraré en detalles, pero son cosas que sucedieron hace mucho tiempo con ciertas inversiones y situaciones en las que uno se involucra de joven. Llegué a un punto crítico el año pasado, y hoy sigo adelante con ello”, explicó el inglés. Brown reveló que su situación actual todavía está “en curso” y se le preguntó si alguien alguna vez se había puesto en contacto con él para pedirle consejo sobre cómo evitar cometer los mismos errores. Y su respuesta sorprendió: “He tenido muchos jugadores que me han dicho que estaban en la misma situación que yo. No diré nombres, pero eso no significa que a ellos les sucederá lo mismo.

Según los medios ingleses, Brown todavía está ligado al club como embajador y debe jugar en un partido de fútbol el próximo mes en ayuda de organizaciones benéficas formadas después del ataque al Manchester Arena. Se espera la presencia también de leyenda del boxeo Ricky Hatton, el comediante Jason Manford y algunos ex jugadores internacionales ingleses como Nicky Butt y Trevor Sinclair.